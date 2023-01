Hiihtäjien munkkilenkit menivät mönkään, kun legendaarinen kahvila sulki ovensa Helsingin keskuspuistossa – uutta yrittäjää etsitään

Etelä-Haagassa asuva helsinkiläinen Elias Tammilehto on viime aikoina ollut harmissaan. Hän on joutunut suunnittelemaan osan hiihtolenkeistään uusiksi.

– Välillä suunnittelen niin sanottuja munkkilenkkejä. Mutta kun Maunulan maja on ollut kiinni, olen joutunut reitittämään lenkkini uudestaan. Se on harmi, Tammilehto sanoo.

Maunulan Maja on Suomen Ladun paikallisyhdistyksen Helsingin Ladun ylläpitämä hirsihuvila, jossa on ollut vuosia kahvilayrittäjä pitämässä yleistä kahvilaa. Paikka on keskellä metsää, Helsingin keskuspuistossa, joka on tuhansien helsinkiläisten ja ulkopaikkakuntalaisten ulkoilupaikka.

Manulan Maja on kävijöilleen niin rakas, että kun Helsingin kaupunki kielsi vuosia sitten munkinpaiston paikassa, kiukkuiset ulkoilijat keräsivät adressin ja lopulta munkin paisto sai jatkua.

Helsingin Keskuspuistossa sijaitseva Maunulan ulkoilumaja oli alun perin ampumaseuran rakennus. Viime vuosisadan alkupuolella rakennettu ampumarata lopetettiin 1960-luvun alussa, mutta maja jäi. Kuva: Matti Myller / Yle

Nyt paikka on ollut suljettuna kesästä asti. Edellinen kahvilayrittäjä jäi eläkkeelle, eikä Helsingin Latu ole löytänyt paikkaan uutta yrittäjää. Asiasta on tullut Helsingin Ladulle paljon palautetta.

– Tiedämme, että se on monelle tosi tärkeä paikka. Olemme pahoillamme, ettei asiaa ole saatu vietyä tätä pidemmälle, Helsingin Ladun ja Polun toiminnanjohtaja Laura Juga sanoo.

Yhdet neuvottelut kariutuivat jo

Jugan mukaan uutta yrittäjää etsitään koko ajan. Juuri ennen joulua yhdet neuvottelut kariutuivat, joten nyt ollaan aloituspisteessä ja käynnistetään uusia neuvotteluita.

– Kyllä. Tällä hetkellä etsimme uutta yrittäjää paikalle. Jos joku on kiinnostunut, voi olla meihin yhteydessä, Juga sanoo.

Leila Väisänen pohtii, löytyykö Maunulan Majalle jatkossa yhtä hyvää yrittäjää kuin aiempi, joka oli mestari leipomaan. Kuva: Matti Myller / Yle

Helsingin Ladun Juga ei usko, että uusi yrittäjä löytyy vielä tälle talvelle hiihtolomille.

– Tulevan kahvilayrittäjän täytyy saada viranomaisluvat voimaan. Uskon, että hiihtoloma tulee liian nopeasti, Juga sanoo.

Juga toivoo, että maja on tulevaisuudessa myös ulkoilijoita palveleva kahvila, samanhenkinen kuin ennenkin.

– Se on äärimmäisen tärkeä paikka. Tietyllä tapaa keskuspuiston sielu, kun siitä pääsee moneen paikkaan retkelle ja reitille.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 11. tammikuuta kello 23:een saakka.