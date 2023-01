Kouvola rakensi 40 miljoonalla eurolla valtavan tavarajuna-aseman – kukaan ei vaan tiedä, milloin ensimmäinen juna tulee

Tämä valtava noin 50 jalkapallokentän kokoinen alue on upouusi rautatie- ja maantie-logistiikan keskus Kouvolassa.

Kouvolan Teholaan on valmistunut valtava rauta- ja maantieterminaali RRT. Kyseessä on Suomen oloissa suuri logistiikkakeskus, jonka tavoitteena on liikuttaa tavaraa yhtä paljon kuin suomalaisessa satamassa.

RRT:tä hallinnoiva Railgate Finland onkin ilmoittanut, että alue haluaa olla Suomen ensimmäinen kuivasatama.

RRT:n idea on toimia tavarajunaliikenteen ja rekkaliikenteen yhdyspaikkana. Pääasiassa ajatuksena on lastata tavaraa junista rekkojen kyytiin, mutta myös lastin liikuttelu rekoista juniin tai rekoista rekkoihin onnistuu.

Terminaalitoiminnalle varattu alue Kouvolassa on valtava – noin 37 hehtaaria, eli sinne sopisi 50 täysmittaista jalkapallokenttää. Kerralla terminaaliin mahtuu purettavaksi yli kilometrin mittainen tavarajuna.

Kymmeniä miljoonia euroja maksanut terminaali alkaisi nyt olla valmis töihin, mutta Railgate Finland ei ole vielä sopinut yhdestäkään terminaaliin tulevasta kuljetuksesta.

– Me emme nyt osaa sanoa, milloin meille tulee ensimmäinen juna tulee, mutta käytännössä kaikki on liikennöintiä varten valmista helmikuun alussa, kertoo Railgate Finlandin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sanna Kauppi.

Yli kilometrin mittaisen tavarajunan lisäksi terminaalialueelle mahtuu samanaikaisesti lukuisia 35-metrisiä rekkoja. Kuva: Antro Valo / Yle

RRT palvelee satamia, ei kilpaile niiden kanssa

RRT:n rakentaminen alkoi vuonna 2019. Venäjän ja Pietarin valtavan talousalueen läheisyys oli Kouvolan RRT:n suurimpia etuja, ja terminaali tähtäsikin Venäjältä tulevan ja sinne menevän tavaran tärkeimmäksi risteyskohdaksi.

Tilanne kuitenkin muuttui radikaalisti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime helmikuussa. Alkanut sota hiljensi tavaraliikenteen itärajalla.

Sanna Kaupin mukaan sodan alkaminen on vaikuttanut RRT:n liiketaloudellisiin suunnitelmiin dramaattisesti. Railgate Finland yrittää luoda RRT:lle nyt markkinaa kotimaassa.

– Satamien palvelemista ja kotimaisen suurteollisuuden palvelemista. Ne ovat ensimmäiset liiketoimintamme potentiaalit. Säilyttämistä, varastointia ja kuljettamista, sanoo Kauppi.

Railgate Finlandilla ajatellaan, että kotimaan tavaraliikenteen lisäksi RRT voisi tulevaisuudessa palvella pohjoismaista tavaraliikennettä. Kuva: Antro Valo / Yle

Halua säilöä myös vaarallisia aineita

Railgate Finland uskoo, että ensimmäisen toimintavuoden aikana kuivatasatamassa tapahtuu kuljetusten lisäksi paljon muun muassa raakapuun ja hakkeen varastointia.

Sanna Kauppi vertaa RRT:n ensimmäisiä askeleita samankaltaisiksi kuin viereisellä Kouvola Cargo Yardin eli KCY:n logistiikka-alueella. KCY on Kouvolan kaupungin omistama rautatieterminaali, jossa muun muassa UPM varastoi tällä hetkellä energiahaketta.

– Siellä on tällä hetkellä paljon metsäteollisuuden raaka-ainetta. Erityyppisten raaka-aineiden ja tuotteiden säilyttäminen lähellä tuotantopaikkoja on varmaan tässäkin ensimmäinen ja todennäköisin juttu, Kauppi arvioi.

– Toivomme myös, että RRT:tä voitaisiin pikapuoliin kehittää muun muassa vaarallisten aineiden väliaikaiseen sijoittamiseen, Kauppi jatkaa.

Railgate Finlandin viestintä- ja markkinointipäällikkö Sanna Kauppi uskoo, että kotimaan tavarajunaliikenne löytää käyttöä RRT:lle. Kuva: Antro Valo / Yle

RRT:ltä on käyty keskusteluja yhteistyöstä jo Haminan-Kotkan sataman kanssa, mutta mitään konkreettista ei ole päätetty.

– Kouvola pystyy tarjoamaan satamille lisää varastointitilaa. Ehkä pikkuisen edullisempaa, silloin kun satamassa on rahtia, jota ei haluta satamassa säilyttää, Kauppi toteaa.

Sanna Kauppi korostaa, että rautatie- ja maantieterminaali ei kilpaile Haminan-Kotkan sataman kanssa.

– Olemme lisäpalvelun tarjoaja.

Railgate Finland on Kouvolan kaupungin omistaman kehittämisyhtiö Kouvola Innovationin tytäryhtiö.

Kouvolan kaupunki on käyttänyt rautatie- ja maantieterminaaliin 28 miljoonaa euroa. Lisäksi EU on myöntänyt RR-terminaaliin yhdeksän miljoonaa ja valtio 4,4 miljoonaa euroa.