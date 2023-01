Ulla Järven kolumni: Ei vieläkään tammikuuta ilman laihdutuskuuria

Media elää ja rahastaa tammikuun kurinpalautuksella. Tipaton tammikuu on jo käsite. Laihdutuskuuri tai ainakin herkkukielto kuuluvat nekin tammikuun normeihin.

Olen odottanut kauan tammikuuta, joka ei alkaisi median laihdutusvinkeillä tai ainakaan reportaasilla täpötäysistä kuntosaleista ja jumpparyhmistä. Odotus on toistaiseksi ollut turhaa – media ei pysty elämään tammikuuta ilman kuntokuureja ja kurinpalautuksia.

Kuntoilu- ja ruokaohjeet, vitamiinit ja muut lisäravinteet sekä verkkokurssit merkitsevät monen sortin terveysgurujen bisnekselle tulopiikkiä juuri alkuvuodesta. Ihmisen ilmeisen luontaista halua tehdä uudenvuodenlupauksia vahvistaa median megafoni: Nyt on elämäntaparemontin aika! Tiedotusvälineet uutisineen ja mainoksineen ruokkivat sekä tarjontaa että kysyntää.

Terveys on yksin Suomessa sellainen miljardibisnes, ettei oikein mikään taho pysty esittämään sen todellista kokoa kattavia lukuja. Muutamia tietoja tilastoidaan. Esimerkiksi vähittäiskaupan terveystuotteiden liikevaihto oli toissa vuonna (2021) yhteensä 96,4 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun) ja koko apteekkialan yleisten tuotteiden myynti pari vuotta aiemmin (2019) yhteensä noin 400 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun).

Yleiset tuotteet sisältävät paljolti juuri hyvinvointituotteita ja esimerkiksi apteekkikosmetiikkaa.

Kaupankäynnille on hyväksi, jos potentiaaliset asiakkaat pelkäävät menettävänsä terveytensä.

Tilastokeskuksesta saadaan tarkkoja tietoja myös esimerkiksi fysioterapia-alan, puheterapeuttien ja muiden ammattihenkilöiden tuottamista niin sanotuista muista terveyspalveluista. Vuonna 2021 tämän palvelualan liikevaihto oli 965 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun). On kuitenkin vaikea saada kootusti tietoa niistä sadoista terveys- ja hyvinvointipalveluyrittäjistä, jotka myyvät sekä tuotteita että palveluita, kuten esimerkiksi verkkokursseja.

Tästä bisneksestä saamme tietää vain palasia, kun media julkistaa joidenkin yksittäisten hyvinvointivaikuttajien yritysten tulostietoja. Lehtitietojen mukaan parhaiten menestyneiden yritysten (siirryt toiseen palveluun) liikevaihto nousee satoihin tuhansiin euroihin.

Kaupankäynnille on hyväksi, jos potentiaaliset asiakkaat pelkäävät menettävänsä terveytensä ilman näitä palveluita tai tuotteita. Koska suomalaisten fyysinen terveys on kohentunut monella mittarilla mitattuna hurjasti viime vuosikymmenet, huoli pitää synnyttää toistelemalla tulevia terveysongelmia.

Kehopositiivisuuteen kannustavan keskustelun jälkeen julkiset puheenvuorot lihavuudesta ovat taas alkaneet uudelleen koventua sävyltään.

Jopa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää huolipuhetta (siirryt toiseen palveluun). Hyvistä tai maltillisista tilastotiedoista (siirryt toiseen palveluun) ei juuri synny hätkäyttäviä otsikoita, jotka nostattaisivat tutkimusrahoista päättävien tahojen intoa jakaa resursseja tutkimuslaitosten hankkeisiin.

Viime vuosien kehopositiivisuuteen kannustavan keskustelun jälkeen julkiset puheenvuorot lihavuudesta ovat taas alkaneet uudelleen koventua sävyltään. On vaadittu lihavuuden ehkäisyohjelmaa, on vaadittu kalorimäärästä varoittavia liikennevalotarroja (siirryt toiseen palveluun) elintarvikkeisiin ja piirretty maakuntakarttoja (siirryt toiseen palveluun) lihavuuden esiintymisestä ja lisääntymisestä.

Suhteemme lihavuuteen on muutoinkin ristiriitainen ja täynnä kummallisuuksia. Viime syksynä suomalainen tutkijaryhmä julkaisi tuloksensa (siirryt toiseen palveluun) siitä, millaisia kustannuksia lihavat ihmiset tuottavat yhteiskunnan tasolla.

Kaikki potilaan hoitoon liittyvät kustannukset olivat lihavilla (siirryt toiseen palveluun) henkilöä kohden 2 665 euroa vuodessa, kun vastaavat kustannukset olivat normaali- ja vain ylipainoisten ryhmässä 1 799 euroa vuodessa. Tiedotteessaan tutkijat kritisoivat, että kustannukset koituvat lihavuuden liitännäissairauksista, mutta itse lihavuuden hoitoon ei kuitenkaan terveydenhuollossa riitä resursseja.

Suomessa puhutaan yhä itsekurin puutteesta ja laiskuudesta. Lihavia epäillään välinpitämättömyydestä terveyttään kohtaan.

Joka neljäs suomalainen aikuinen on lihava – ja lihavana pysyy, jos painonhallintaan suhtaudutaan kuten viime vuosikymmenet on tehty. Uusi lääketieteellinen tutkimus on tuonut tietoa monimutkaisista fysiologisista muutoksista, jotka vaikuttavat lihomiseen ja vaikeuttavat laihdutuksen jälkeisessä tavoitepainossa pysymistä.

Silti Suomessa puhutaan yhä itsekurin puutteesta, laiskuudesta ja tiedonpuutteesta. Lihavia epäillään välinpitämättömyydestä terveyttään kohtaan, ja jotkut pitävät omasta elopainosta huolehtimista ihan kansalaisvelvollisuutena.

Itse yritän pitää mielessäni kolmesti syövän sairastaneen elokuvaohjaaja Taru Mäkelän inhorealistiset sanat siitä, mihin ihmisen pitäisi oikeasti elämässään keskittyä: ”Ihmisten pitäisi enemmän miettiä sitä, ovatko he kusipäitä kuin sitä, onko heillä mahdollisesti jossain kasvain. Koko ajan tulee lisää syöpälääkkeitä ja hoitoja. On helpompaa hoitaa syöpä sisäelimestä kuin selvitä kaameasta avioliitosta”, Mäkelä totesi Me Naiset -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Olisiko meillä vielä joskus tammikuu, jolloin puhuisimme enemmän hyvyyden kuin laihuuden tavoittelusta?

Ulla Järvi

Kirjoittaja on tiedetoimittaja, joka uskoo, että kaalisoppadieetti auttaa pari viikkoa, mutta tieteellistä tietoa tarvitaan loppuelämän kestäviin muutoksiin.

