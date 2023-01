Talvimyrskyt koettelevat Kaliforniaa, jossa julkkisten kaupunki määrättiin evakuoitavaksi – Ellen DeGeneres: ”Vesi on noussut lähes kolme metriä”

Kuva: Casey Flanigan/imageSPACE/Shutterstock/All Over Press

Ainakin 14 ihmistä on kuollut talvimyrskyissä, jotka koettelevat Kalifornian osavaltiota Yhdysvaltain länsirannikolla.

Yhdysvaltain länsirannikko on jatkuvien talvimyrskyjen kourissa. Myrskyn silmässä on nyt Monteciton rannikkokaupunki Santa Barbaran piirikunnassa Kaliforniassa. Kaupunkiin on luvassa 20 senttimetriä sadetta vuorokaudessa, ja viranomaiset pelkäävät sen aiheuttavan tulvia ja mutavyöryjä.

Kaupungissa asuu useita kovan luokan julkkiksia: näyttelijät Jennifer Aniston ja Gwyneth Paltrow, laulaja Katy Perry, tv-juontajat Oprah Winfrey ja Ellen DeGeneres sekä Englannin prinssi Harry. Montecito sijaitsee noin 90 minuutin ajomatkan päässä Los Angelesista luoteeseen.

Uutistoimistot eivät ole pystyneet selvittämään kaikkien tämänhetkistä olinpaikkaa, mutta Ellen Degeneres on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän seisoo talonsa vieressä sijaitsevan vuolaan virran edessä. Se on yleensä hiljainen puro.

– Täällä sataa ennennäkemättömällä tavalla. Tämä talomme vieressä ole puro ei koskaan, ikinä virtaa. Nyt vesi on noussut lähes kolme metriä, ja se nousee vielä yli puoli metriä, DeGeneres kertoo.

Ellen DeGeneresin mukaan häntä on kehottu suojautumaan kotiinsa, koska se sijaitsee kohtuullisen korkealla.

Monteciton asukkaat on määrätty lähtemään kodeistaan tulva- ja maanvyörymävaaran vuoksi. DeGeneres kuitenkin kertoo, että viranomaiset ovat kehottaneet häntä suojautumaan kotiinsa, koska se sijaitsee kohtuullisen korkealla.

Evakuointimääräyksiä on annettu kaikkiaan noin 25 000:lle Santa Barbaran rannikon asukkaalle. Lisäksi yli 40 000:tta on varoitettu mahdollisista evakuoinneista.

Valtatietä on jouduttu sulkemaan tulvavesien ja maanvyöryjen vuoksi.

Santa Barbarassa vesi on noussut monin paikoin autojen korkeudelle.

Montecito on herkkä maanvyörymille, sillä se sijaitsee vuorijonon juurella. Viisi vuotta sitten kaupungissa kuoli 23 ihmistä mutavyöryssä. Siihen vaikuttivat maastopalot, jotka olivat jättäneet puuttoman maaperän herkäksi mutavyöryille.

Montecitossa on jo pitkään ollut poikkeuksellisen sateista. Kaupungin pelastusviranomaisten mukaan sinne on satanut kuukauden aikana noin 300–500 millimetriä vettä, mikä ylittää keskimääräisen vuosittaisen sademäärän.

Montecitosta 200 kilometriä pohjoiseen, Santa Cruzin piirikunnassa San Franciscon eteläpuolella 32 000 ihmistä on määrätty evakuoitumaan. Koko San Franciscon lahden alueella, Sacramenton laaksossa ja Montereyn lahdella varaudutaan tulviin.

Rankkasateet vaurioittivat teitä Santa Cruzin vuoristossa Kaliforniassa. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Puita raivattiin teiltä Santa Cruzin vuoristossa Kaliforniassa. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Kaliforniassa on koettu joulun jälkeen kuuden talvimyrskyn sarja. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ovat julistaneet osavaltioon poikkeustilan.

Tulevina kahtena päivänä rannikolle on luvassa rankkasateita ja vuoristoalueille lähes kaksi metriä lunta. Lisäksi tuulen nopeus voi nousta 27 metriin sekunnissa.

Valtatie 9:lle oli kaatunut runsaasti puita Ben Lomondissa Kaliforniassa. Kuva: Casey Flanigan/imageSPACE/Shutterstock/All Over Press

Mies raivasi kaatuneita puita talon pihasta Castro Valleyssa Kaliforniassa. Kuva: EPA-EFE

Ainakin 14 ihmistä on kuollut kaatuneiden puiden ja tulvavesien alle kymmenen viime päivän aikana. Vauva kuoli tapaninpäivänä, kun puu kaatui hänen perheensä asuntovaunukodin päälle, ja 5-vuotias pikkupoika huuhtoutui tulvavesiin koulumatkallaan eilen maanantaina.

Asiantuntijoiden mukaan talvimyrskyjen yleistyminen ja voimakkuus on merkki ilmastonmuutoksesta Kaliforniassa, jossa kesäisin kärsitään pitkistä kuivuusjaksoista.

Huoltoaseman katos kaatui kovassa tuulessa San Franciscossa, Kaliforniassa. Kuva: EPA-EFE

Lähteet: AFP, AP, Reuters