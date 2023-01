Palkkojen ajo pohjalaisilla hyvinvointialueilla alkoi lähes kommelluksitta

Kuva: Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vakituisen henkilöstön eli 7360 henkilön palkkatiedot on onnistuneesti ajettu järjestelmään alkuviikosta, kertoo hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen tiistaina.

Henkilöstön palkkapäivä on perjantaina 13. päivä.

Järvinen arvioi, että palkanmaksun perusprosessi näyttäisi sujuvan ok. Joitain paikallisiin sopimuksiin liittyviä lisiä ja työkokemuslisiä jää ehkä puuttumaan, mutta ne maksetaan kyllä.

Määräaikaisten työntekijöiden palkkapäivä on kuun lopussa, kuten tavallisesti.

Keski-Pohjanmaan testiajo meni hyvin

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Soiten perjantainen palkanmaksu on hyvällä mallilla, kerrotaan Soitesta.

Palkkajärjestelmän testiajo on tehty, ja se on mennyt hyvin. Palkat on laitettu ajoon tiistaina.

Soitesta sanotaan, että palkoissa voi toki olla virheitä, mutta niitä tulee aina jonkin verran.

Pohjanmaalla odotetaan jotain ongelmia

Pohjanmaan hyvinvointialueella uumoillaan jonkinlaisia ongelmia palkanmaksussa. Niihin on kuitenkin varauduttu.

Henkilökuntaa on informoitu virheiden varalle.

Lue lisää: Pohjanmaan hyvinvointialueella on odotettavissa ongelmia palkanmaksussa – Marina Kinnunen: "Pyrimme varmistamaan, ettei kukaan jää kokonaan ilman palkkaa"