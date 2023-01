Suomen Chicago muuttui Floridaksi – pääkaupunkiseudulla käynnistyi yksityishenkilön maksama mainoskampanja, jossa hehkutetaan Lahtea

Mainoskampanjaa varten on perustettu myös omat verkkosivut.

Lahti on Suomen Florida, julistetaan tässä kuussa muun muassa pääkaupunkiseudun bussien kyljissä ja raitiovaunupysäkeillä. Kyseessä on erityisesti eläkeläisille suunnattu mainoskampanja, jonka on maksanut omasta pussistaan Annamari Jukko.

Mainoskampanjassa nostetaan esiin asumisen edullisuutta sekä Lahden vireitä kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia.

Aurinko ei paista Lahdessa samaan malliin kuin Floridassa. Mainoskampanjassa rinnastus on eräällä tavalla vitsi, jossa on kuitenkin paljon totuutta.

– Lahti tarjoaa kaiken muun kuten oikea Florida sekä hiihtomahdollisuudet. Eikä ole hirmumyrskyjä, Jukko kuvailee.

Jukko kertoo saaneensa idean kampanjasta jo vuosia sitten. Kesällä hän päätti, että on toiminnan aika.

– Tämä oli pitkään mielessä. Ajattelin, ettei Lahti tykkäisi, että houkuttelemme eläkeläisiä kaupunkiin. Nyt kun terveydenhuolto onkin siirretty hyvinvointialueille, eläkeläiset tuovat asiakkaita, mutta kustannukset on siirretty isommille harteille.

Mainoskampanjan rakentamisessa auttoi lahtelainen mainostoimisto Queens. Jukko kertoo mainoskampanjan maksaneen kymmeniä tuhansia, mutta alle satatuhatta euroa. Rahaa mainoskampanjaan liikeni, koska Jukko on perheyrityksen kautta monimiljonääri.

Yritys ratkaista ongelmia

Jukko ei ole itse eläkkeellä. Mainoskampanja suunnattiin silti eläkeläisille, koska Jukko haluaa etsiä toiminnallaan ratkaisuja ongelmiin. Hän on huomannut, että usein eläkkeelle jääneet voivottelevat sitä, etteivät voi tehdä mitään pienen eläkkeen vuoksi. Mainoskampanja kehottaa katsomaan vaihtoehtoja. Jos pääkaupunkiseudulta muuttaa muualle, käyttörahaa voisi jäädä enemmän.

Kaikki eivät myöskään Jukon mielestä tunne Lahden mahdollisuuksia, ja siksi niistä on hyvä kertoa. Parhaimmillaan paikkakunnalle muuttavat eläkeläiset voisivat auttaa ratkomaan myös kaupungin muita ongelmia.

– Lahden työttömyysprosentti on hieman korkeampi kuin monessa muussa kaupungissa. Työttömyydestä voi seurata perheille ongelmia. Toivon, että eläkeläiset löytäisivät tapoja auttaa perheitä. Tapoja on valtavasti ja samalla voi saada aikuisseuraa.

Jukko asuu Helsingissä, mutta hänellä on kesäasunto Lahdessa. On hyvin mahdollista, että myös hän hankkii eläköidyttyään asunnon Lahden keskustasta.

