Naisen kuolema Isossa Omenassa järkyttää opetusministeri Li Anderssonia: Vartijakoulutusta on syytä pidentää

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jatkavansa Espoon Ison Omenan kauppakeskuksessa tapahtuneen kuolemantapauksen tutkintaa (siirryt toiseen palveluun), jossa nainen menehtyi lauantai-iltana vartijoiden voimankäyttötilanteessa.

Poliisi tekee esitutkintaa kuulemalla ihmisiä ja käymällä läpi videotallenteita. Nyt poliisi pyrkii selvittämään etenkin tilanteeseen johtaneita tapahtumia.

Poliisi ei vielä tiedota oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn tutkinnan tuloksista.

STT:n tietojen mukaan uhri oli 35-vuotias Espoossa asunut nainen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta saatujen tietojen mukaan nainen joutui lievän pahoinpitelyn uhriksi vuonna 2018. Hänellä ei ole rikoshistoriaa asuinseutunsa tuomioistuimissa 2000-luvulla. Vuodelta 2009 naiselta löytyy maininta myös haetusta ja myönnetystä lähestymiskiellosta.

Opetusministeri: Valta-asemaa on väärinkäytetty

Naisen kuolema on järkyttänyt ihmisiä, ja myös ministerit ovat ilmaisseet huolensa vartiointialan puutteista. Viime viikkoina on kerrottu myös muista tilanteista, joissa vartioiden epäillään käyttäytyneen epäasiallisesti.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoo Ylelle sähköpostitse, että vartijoiden käyttämä väkivalta ja etenkin kuolemantapaus mahdollisesti sen seurauksena ovat järkyttäviä asioita.

– On tärkeää perata nyt julkisuuteen nousseet törkeät rikosepäilyt, joissa valta-asemaa on väärinkäytetty. Vastuu tästä on paitsi vartiointiyrityksillä myös poliisiviranomaisella, joka hyväksyy vartijat, Andersson toteaa.

Hänen mukaansa on välttämätöntä, että kiinniotto- ja muihin voimankäyttötilanteisiin liittyvät vastuut ja riskit ovat täysin selviä kaikille, joilla on oikeus voimankäyttöön.

– Asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta on sisäministeriön vastuulla. Jos asetusta päivitetään, niin opetus- ja kulttuuriministeriössä päivitetään ilman muuta ammatillisen koulutuksen sisältöjä vastaamaan asetuksen uusia vaatimuksia.

Andersson itse on sitä mieltä, että vartijakoulutusta on syytä pidentää.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vartijan peruskoulutuksen 120 oppituntia on liian vähän, kun huomioidaan vartiointiliikkeiden käyttämä valta julkisessa tilassa.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo tiedottavansa asiasta seuraavan kerran huomenna keskiviikkona.

Poliisi pyytää (siirryt toiseen palveluun) edelleen vihjeitä, havaintoja ja tallenteita tilanteesta.