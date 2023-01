Ruotsin puolustusvoimain komentaja Micael Bydén: Suomalaisten vahva maanpuolustustahto tekee kateelliseksi

Ruotsin puolustusvoimien komentajan mukaan Ruotsin puolustuksen tilanne on kymmenessä vuodessa muuttunut.

Ruotsin puolustusvoimia on viime vuosikymmeninä leikattu rajusti, mutta nyt eletään suursatsausten aikaa. Bydénista ratkaisevaa on Ruotsin puolustusvoimien laatu, ei miesmäärä.

SÄLEN Ruotsin puolustusvoimain komentaja Micael Bydén on tämänvuotisen Sälenin turvallisuuspoliittisen seminaarin kysytyimpiä haastateltavia. Onhan Ruotsi viimeisen vuoden aikana sekä tehnyt historiallisen turvallisuuspoliittisen käännöksen ja hakenut Nato-jäsenyyttä että lisännyt rajusti puolustusmenojaan.

Puolustusliitto Naton Euroopan-komentaja Christopher G. Cavoli kehui maanantaina Ruotsia erittäin vahvaksi ja tervetulleeksi Nato-jäseneksi.

Mutta kuinka vahvat Ruotsin puolustusvoimat viime vuosikymmenten alasajon jälkeen oikeasti ovat?

Bydénin mukaan on totta, että miesmääräisesti Ruotsi jää selvästi Suomesta jälkeen. Suomella on kriisitilanteissa palveluksessa todella suuri armeija ja sellainen oli Bydénin mukaan Ruotsillakin 25 vuotta sitten, noin 850 000 henkeä. Nyt luku on noin 55 000–60 000.

– Tavoitteena vuosille 2030–2035 on 120 000 eli kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Luvussa ovat varusmiehet mukana. Kokopäiväisten työntekijöiden määrä noussee lähivuosina noin 25 000:een.

Laatu korvaa määrän

Bydén myöntää, että nykyinen organisaatio on pieni monien vuosien leikkausten ja vähennysten jäljiltä, mutta nyt eletään taas vahvistamisen aikaa.

– Puhutaan pääomasta. Meitä ei ole paljon, mutta meidän upseerimme, sotilaamme ja merimiehemme ovat erittäin taitavia. Sotiaallinen ajattelu on nykyaikaista, työtapamme ovat hyvin Nato-yhteensopivia, tekniset varusteemme ovat huippuatasoa sekä ilma- että merivoimissa, mutta osin myös maavoimissa, komentaja luettelee.

– Maavoimamme ovat pienet Suomen verrattuna, mutta se että on pieni ei tarkoita että olisi huono. Ei saa sekoittaa määrää ja laatua, joka on meillä kaikilla osa-alueilla korkea ja perustuu pitkälti henkilöstöön.

Bydén muistuttaa myös, että Ruotsi on hankkimassa ilmavalvontajärjestelmän, joka on mailman parasta laatua.

Puheet viikon armeijasta ärsyttävät

Vuonna 2013 Bydénin edeltäjä Sverker Göranson sanoi (siirryt toiseen palveluun) samaisessa Sälenin seminaarissa, että jos Ruotsi joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, se pystyisi puolustautumaan yhden viikon ajan.

Ajatus viikon armeijasta saa nykyisen komentajan ärtymään ja hän suostuu jatkamaan haastattelua vain koska emme ole Ruotsista vaan hänestä erinomaisesta maasta eli Suomesta.

Bydén selvittää, että Göranssonin lausunnosta alkaa olla kymmenen vuotta ja vastaus liittyi kuviteltuun tilanteeseen, jossa Ruotsi olisi aivan yksin ylivoimaista vastustajaa vastaan.

– Et saa minulta vastasta siihen, kuinka monesta viikosta nyt olisi kyse. Sama uhkakuva ei ole enää realistinen. Emme ole yksin vaikkemme vielä olekaan Nato-jäsen. Teemme yhteistyötä muiden maiden kanssa ja meillä on erittäin tiivis yhteistyö yhden maan kanssa.

– Puolustuvoimat ovat paremmat ja yhteistyökuviot ovat aivan erilaiset eli tilanne on kaikilta osin parempi. Kyse ei ole seitsemästä vuorokaudesta.

Puolustukseen enemmän kuin kaksi prosenttia BKT:sta

Nato edellyttää, että sen jäsenmaat käyttävät vuosittain puolustusmenoihin kaksi prosenttia bruttokansatuotteestaan.

Nato-komentaja Cavolin mukaan Naton kahden prosentin tavoite on nykytilanteessa tulkittava vähimmäismääräksi. Ruotsissa luku on nyt 1,3 prosenttia.

Bydénin mukaan uuden Nato-maan on pyrittävä asetettuihin tavoitteisiin. Ruotsin kohdalla kaksi prosenttia toteutuisi ehkä vuonna 2026.

– Haluan tehdä selväksi, ja niin olen myös poliitikoille sanonut, että määrärahojen nousu ei voi pysähtyä lukuun kaksi.

Bydén ihailee Suomen maanpuolustustahtoa

Suomalaisten maanpuolustustahto on huippuluokkaa ja ruotsalaiskomentaja sanoo tässä kohti kärsivänsä ruotsalaisten perisynnistä eli kateudesta.

Hän haluaisi luoda samanlaisen maanpuolustuskurssijärjestelmän kuin Suomessa on.

– Meillä on samantyyppinen viikon kurssi. Eli meidän kurssimme ei rakenna samanlaista verkostoa kuin mihin Suomen kurssit pystyvät.

Bydén kuitenkin huomauttaa, että vuosittain mitattava maanpuolustustahto on korkea Ruotsissakin.

– Selvä varmistus tästä saatiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Ruotsalaiset ilmoitautuivat suurin joukoin vapaaehtoisjärjestöihin kuten esimerkiksi kodinturvajoukkoihin. Sellaista lisäystä emme ole nähneet aiemmin.

Ruotsin puolustusvoimien komentajan mukaan Ruotsiin pitäisi saada samanlainen maanpuolustuskurssijärjestelmä kuin Suomessa on. Kuva: Lucas Dahlström / Yle

– Ei puolustustahto ole pelkästään pitkistä kursseista kiinni, mutta kyllä ne auttavat asiaa.

Ruotsin komentaja osallistuu keskusteluun

Ruotsissa puolustusvoimain komentaja osallistuu vilkkaasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Esimerkiksi marraskuun alussa Bydén (siirryt toiseen palveluun) ilmoitti kantanaan, ettei Ruotsin pitäisi asettaa mitään ennakkoehtoja Nato-jäsenyydelle.

TV-uutisten katsojasta mahdollisuus, että uusi hallitus olisi eri mieltä, tuntui mahdottomalta. Bydén kuitenkin kiistää astuneensa poliitikkojen tontille.

– Sain tehtäväksi selvittää mitä suosittelisin Nato-jäsenyyteen liittyen. Lähtökohtani oli ainoastaan sotilasstrateginen. En ollut lähelläkään politiikkaa millään tavalla. Mutta käsittelin kysymystä, joka on tärkeä jokaiselle ruotsalaiselle.

Ulf Kristerssonin hallitus on linjannut kuten komentajakin ehdotti, eli ei ennakkoehtoja Nato-jäsenyydelle. Sälenissä Kristersson sanoi, että Ruotsi toimii tässä kysymyksessä aivan kuten Suomikin: ei ennakkoehtoja, mutta jäsenenä ei ydinaseita Ruotsin maaperälle.

Suomalaistoimittajien haastattelun päätteksi Bydén sanoo komentajana tärkeimmäksi tehtäväkseen pitää Ruotsi sotien ulkopuolella. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole hänestä tehnyt työtä vaikeammaksi, mutta työmäärä on lisääntynyt ja päämäärä terävöitynyt entisestään.