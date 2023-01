Lähde Ylelle: Suomi harkitsisi taistelupanssarivaunujen lahjoittamista Ukrainalle, mikäli useat maat aikoisivat samaa

Erityisesti Ranska ja Puola luovat painetta Saksaa kohtaan, jotta Saksa luovuttaisi järeämpiä aseita Ukrainalle. Keskusteluissa on nyt etenkin Leopard 2 -panssarivaunut. Samaan aikaan Britannia harkitsee omien panssarivaunujensa antamista Ukrainalle.

Myös Suomella on käytössään Leopard 2 -panssarivaunuja. Ylen lähteen mukaan Suomi ei ole tehnyt ratkaisuja näiden panssarivaunujen luovutuksesta.

Jos kuitenkin syntyisi taistelupanssarivaunujen luovutusta kannattava usean maan ryhmittymä, Suomi harkitsisi osallistumistaan.

Suomen poliittinen johto odottaa Saksan ja muiden suurten maiden ratkaisuja. Suomi ei aio päättää vaunuluovutuksesta ensimmäisenä.

Ranska patistaa Saksaa päättämään

Verkkolehti Politico kertoo eurooppalaisessa versiossaan (siirryt toiseen palveluun) ranskalaisen virkahenkilön arvion, että Ranska haluaisi Saksalta päätöksiä jo tammikuun puolivälin jälkeen. Silloin ratkaisu olisi tiedossa ennen ranskalais-saksalaisten suhteiden yhtä juhlapäivää, Élysée-ystävyyssopimuksen 60-vuotisjuhlaa 22. tammikuuta.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz toisti jälleen maanantaina Saksan periaatteen aseavussa.

– Saksa ei toimi yksin, Scholz sanoi Saksan sosiaalidemokraattien tilaisuudessa Berliinissä.

Suomen osalta mahdollisesti Ukrainalle luovutettavien Leopard 2 -taistelupanssarien määrä olisi vähäinen. Suomessa koetaan, että vaunuille on tarve myös Suomen puolustuksessa.

Suomi osti käytettyinä yhteensä reilut kaksi sataa vaunua kuluneen kahden vuosikymmenen aikana. Vaunuja ostettiin kahta eri mallia.

Suomessa punnitaan myös oman puolustuksen näkökulmaa.

Leopard 2 -vaunuja on paljon eri Euroopan maissa. Näillä mailla kaikilla ei ole yhteistä rajaa Venäjän kanssa, kuten Suomella on. Suomessa mietitään myös sitä, olisiko parempi lahjoittaa taistelupanssareita näistä maista.

Tankit tarvitsevat myös huollon, varaosia ja koulutuksen

Leopard 2 -vaunujen luovutus Ukrainalle vaatisi Saksalta jälleenvientilupaa, koska vaunut on valmistettu Saksassa. Näitä panssareita on Saksan, Puolan ja Suomen lisäksi myös Espanjalla, Kreikalla ja Tanskalla. Puolassa on ollut alustavaa keskustelua, että maa voisi luovuttaa kymmenkunta Leopard 2 -tankkia Ukrainalle.

Leopard 2 -vaunujen antaminen merkitsisi käytännössä uuden, aiempia tukipaketteja taistelukykyisemmän asejärjestelmän käyttöönottoa Ukrainassa. Samalla pitäisi varmistua, että maa saa järjestelmälle huollon, varaosia ja koulutuksen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto arvioi, että Suomen kannattaa antaa Ukrainalle samantyyppisiä aseita kuin muut maat. Ylen haastattelussa sunnuntaina Haavisto ei halunnut ottaa kantaa taistelupanssarivaunujen lahjoitukseen. Katso video!

Ulkoministeri Haavisto: Kannattaa seurata, mitä suuret maat tekevät

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi sunnuntaina Ylen haastattelussa Ruotsin turvallisuuspoliittisessa konferenssissa Sälenissä, että hän ei halua ottaa panssarivaunujen lahjoitukseen kantaa, koska Suomi ei ole ensimmäistä apupakettia lukuunottamatta paljastanut, mitä aseita se on Ukrainalle antanut.

– Kannattaa antaa sellaista materiaalia, jota on aina kerralla enemmän tulossa eri maista, jota pystytään huoltamaan, ja jossa on huolto-organisaatio olemassa, mieluummin kuin niin, että tarvikkeita annetaan tipoittain, Haavisto arvioi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto on maanantaina 10. tammikuuta vieraana Ylen A-studion lähetyksessä kello 21.

Ulkoministerin mukaan kannattaa seurata, mitä isot maat tekevät.

– Suomen kannattaa antaa samantyyppisiä materiaaleja. Koordinaatio on tärkeä. Mitä panssarivaunutyyppiä tai muuta käytetään, se on vielä keskustelun alla.

Yksi kysymys on myös se, missä tahdissa Leopardeja valmistava saksalaisyritys pystyy tekemään uusia taistelupanssareita. Jos tahti olisi hyvä, saattaisivat Ukrainalle vanhoja vaunujaan lahjoittavat maat ostaa uusia tilalle.