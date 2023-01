Varamies on kuvaus syvistä traumoista ja intiimeistä paljastuksista – kävimme läpi prinssi Harryn kirjan, ja tätä kaikkea sieltä löytyi

Tänään tiistaina oli viimein se päivä, jota lehdistössä oli ennakoitu jo päiväkausien ajan jatkuvilla paljastuksillaan: prinssi Harryn omaelämänkerta Spare eli suomeksi Varamies tuli myyntiin Britanniassa ja useissa muissa maissa. Heti tuoreeltaan kuitenkin vaikutti siltä, että kenties valtava ennakkomyllytys oli vähentänyt yleisön intoa kirjaa kohtaan.

Kansainvälisissä arvioissa kirjaa on kuitenkin jo myös kiitelty, ennen kaikkea sujuvasta kielestään. Kirjan haamukirjoittajana on toiminut yhdysvaltalainen toimittaja J. R. Moehringer. On kuitenkin helppo kuulla, kuinka prinssin oma puhe kuultaa tarinoista läpi.

Saimme kirjan suomenkielisen ennakkopainoksen ja kävimme sen kokonaisuudessaan läpi. Varamies (Otava) ilmestyy kauppoihin 19. tammikuuta ja sen ovat suomentaneet Antti Immonen, Jaakko Kankaanpää ja Jussi Kivi.

Kaikki kursiivilla kirjoitetut ovat lainauksia suomenkielisestä kirjasta.

Sussexin herttuapari on syyttänyt palatsia rajusti siitä, että se ei ole suojellut heitä lehdistön lokakampajoilta. Esimerkiksi Meghan on kärsinyt avoimesta rasismista. Kuva: BACKGRID/All Over Press

On selvää, että kirjan suurimmat paljastukset on kerrottu jo mediassa ennakkoon. Niitä ovat muun muassa se, kuinka isoveli William käy veljensä kimppuun fyysisesti.

Kaikki tapahtui nopeasti. Todella nopeasti. Hän tarttui minua kauluksesta niin, että kaulaketjuni katkesi, ja paiskasi minut lattiaan. Kaaduin koirankuppiin, joka murtui ja viilsi selkäni haavoille. Makasin siinä hetken huumaantuneena, nousin sitten ja käskin hänen lähteä.

Dianan kuolema traumatisoinut Harryn

Shokkipaljastuksien sijaan kirjassa ehkä kiinnostavinta antia onkin se, miten inhimillisen ja intiimin lähelle se päästää sekä päähenkilöään että tämän perhettä.

Punaisena, läpitunkevana lankana koko kirjan läpi kulkee se, kuinka traumaattinen vaikutus prinssi Harryn elämälle on ollut äitinsä Dianan menettäminen nuorena. Harry kertoo kirjassaan viiltävän avoimesti, kuinka paljon hän on kaivannut äitiään.

Minun oli äitiä ikävä joka päivä.

Kirjan alkuvaiheessa prinssi kertoo hetkestä, jolloin isä, tuolloin prinssi Charles, kertoi äidin kuolleen:

Hän kävi istumaan sängyn reunalle. Hän laski kätensä polvelleni. Poikakulta, äiti on ollut autokolarissa. -- Lääkärit kyllä yrittivät, poikakulta. Mutta ikävä kyllä hän ei selvinnyt. Sanat ovat jääneet mieleeni kuin tikat tauluun. Juuri niin hän sanoi, siitä ainakin olen varma. Hän ei selvinnyt. --

Ehkä en sanonut mitään. Sen sijaan muistan hätkähdyttävän selvästi, että en itkenyt. En yhtä ainutta kyyneltä. Isä ei halannut minua. Kun hänen oli tavallisestikin vaikea osoittaa tunteitaan, miten niiden olisi voinut odottaa paljastuvan sellaisessa kriisitilanteessa? Hänen kätensä kuitenkin laskeutui vielä kerran polvelleni ja hän sanoi: Kaikki järjestyy kyllä.

Sen jälkeen 12-vuotias poika jätettiin yksin tuntikausiksi omaan vuoteeseensa. Tai niin ainakin Harry muistaa asian. Kirjan edetessä nimittäin käy ilmi, että Harry ei juuri muistanut noista päivistä tai vuosistakaan juuri mitään, sillä hän painoi ne kokonaan unohduksiin. Trauma oli liian syvä, ja hän pystyi käsittelemään asiaa vasta pitkän ajan päästä aikuisena, terapeutin avulla.

Traumatisoitumisen syvyydestä kertonee myös se, kuinka Harryllä kesti vuosikausia hyväksyä se, että äiti todellakin oli kuollut. Poika odotti koko ajan, että piiloutunut äiti tulisi takaisin.

Ehkä se tapahtuu tänään. Aamiaisen jälkeen sanoin: Ehkä hän palaa tänä aamuna.

Äidin menettäminen on ollut prinssi Harrylle elämän mittainen trauma. Kuva: SASCHA STEINBACH/EPA-EFE/AOP

Herkkiä hetkiä isän ja pojan välillä

Kirjassa ilmenee, kuinka prinssi on myöhemmin ymmärtänyt kärsineensä post-traumaattista stressioireyhtymästä sekä äitinsä kuoleman että sotakokemuksiensa vuoksi. Ja äidin menettäminen vaikuttaa olevan niistä se syvempi trauma, mitä perheen vaikeat välit ovat mitä ilmeisimmin pahentaneet.

Toisaalta kirjassa kerrotaan kuitenkin myös herkkiä hetkiä isän ja pojan välillä.

Hän muisti aina, että en pitänyt pimeästä, joten hän silitteli hellästi kasvojani, kunnes nukahdin. Minulla on rakkaita muistoja hänen käsistään poskillani, otsallani, ja havahtumisesta siihen, että hän oli kuin taikaiskusta poissa – ja oven hän jätti aina ajattelevaisesti raolleen.

Kun Harry aikuisena kertoo kärsivänsä paniikkikohtauksista ja ahdistuksista, juuri Charles patistaa hänet lääkäriin. Kirjan perusteella Charles vaikuttaa olleen myös aidosti pahoillaan siitä, ettei ole pystynyt olemaan poikansa tukena.

Kerran päivällisellä Highgrovessa isä ja minä puhelimme pitkään siitä, mitä olin joutunut kestämään. Kerroin hänelle yksityiskohtia, kerroin tarinan tarinan perään. Aterian loppupuolella hän tuijotti lautastaan ja sanoi lempeästi: Kaipa se on minun vikani. Minun olisi pitänyt järjestää sinulle vuosia sitten tarvitsemaasi apu.

Kirjassa kerrotaan hämmentävän avoimesti muun muassa Harryn nuoruuden toilailuista, huumeiden käytöstä – myös aikuisiällä. Esimerkiksi hän kertoo kokeilleensa sieniä näyttelijä Courtney Coxin juhlissa.

Harry veti ilokaasut synnytyksessä

Myös Netflixin kuusiosainen dokumentti Harry ja Meghan on jo ennakkoon kertonut, kuinka Harry syyttää palatsia siitä, että heidät on jätetty yksin median hampaisiin. Dokumentti on ammentanut isoja osia myös niistä luvuista, joissa Harry kertoo suhteestaan Meghaniin, heidän seurustelustaan sekä muun muassa kuninkaallisen perheen ensikohtaamisesta.

Kirjasta ilmenee, kuinka kulttuuriset yhteentörmäykset vaikeuttivat amerikkalaisen Meghanin elämää jäykkätapaisessa brittihovissa. Kuva: Dylan Travis / STELLA Pictures/ddp/abaca press / AOP

Kirjassa tosin tarkentuu, kuinka prinssi Andrew'n entinen puoliso Sarah Ferguson opettaa pikaisesti Meghania niiaamaan kuningattarelle, sillä ensitapaaminen tulee yllätyksenä:

Matkalla ovelle Fergie ja minä kumarruimme Megiä kohti ja kuiskimme hänelle nopeita muistutuksia. Kun kuningatar tavataan ensi kerran, häntä sanotaan Teidän majesteetiksenne. Sen jälkeen pelkäksi ”rouvaksi”. Äläkä missään nimessä puhu hänen päälleen, sanoimme puhuen toistemme päälle.

Kuninkaallisessa perheessä ei myöskään halailla.

Esittelin hänelle Megin, joka astui eteenpäin halaamaan häntä, mikä järkytti veljeni pahanpäiväisesti. Hän ihan säpsähti. Willy ei yleensä halaillut tuntemattomia ihmisiä. Meg puolestaan halasi useimpia tuntemattomia.

Mummiaan kuningatarta Harry ei halannut koskaan elämänsä aikana.

Olisin halunnut halata häntä, vaikka en tietenkään halannut. Se ei tullut kysymykseenkään. En ollut koskaan tehnyt niin enkä osannut kuvitella olosuhteita, joissa se olisi ollut sallittua.

Lisäksi kirjassa kerrotaan muitakin intiimejä asioita. Poikuuden menettäminen. Peniksen pakkasenpurema. Myös esimerkiksi pariskunnan pojan Archien syntymähetkestä kerrotaan:

Kun supistukset alkoivat tihentyä ja voimistua, huoneeseen tuli kätilö, joka yritti antaa ilokaasua Megille. Se oli lopussa. Hän katsoi säilöitä, hän katsoi minuun, ja näin asian hitaasti valkenevan hänelle: hyvänen aika, mies on vetänyt kaiken. Anteeksi, sanoin nolona.

Kuningatar teki parhaan salaattikastikkeen

Kirjassa paljastuu pieniä asioita myös perheestä, joskaan esimerkiksi kuningatar Elisabetistä ei kovin syvällisiä paljastuksia ole luvassa. Paitsi se, että hän tuli äreäksi, ellei saanut ulkoilla joka päivä tai se, että hän oli taidokas salaattikastikkeen valmistaja. Kovin viattomia siis. Mummiaan Harry on suojellut rakkaudella.

Rakkaus onkin kirjassa myös kantava voima. Vaikka on selvää, että perheen välit kiristyvät äärimmilleen varsinkin siinä vaiheessa, kun Harry ja Meghan lähtevät hovista.

Varsinkin veljeksien välejä voisi kuvailla klassisin sanoin viha-rakkaus. Esimerkiksi kuuluisassa Sandringhamin tapaamisessa, jossa Harry yritää vielä viimeisen kerran perustella eroaan isälleen ja veljelleen. William käy jälleen fyysiseksi:

Hän syöksyi kimppuuni ja tarttui paitani rinnuksiin. -- Kuuntele nyt, Harold! Kuuntele! Minä rakastan sinua! Haluan, että olet onnellinen. Sanat lensivät ulos suustani. Minäkin rakastan sinua… mutta olet niin itsepäinen… että se on ihan käsittämätöntä!

Lopputulema kuitenkin on se, että veljekset eivät juurikaan ole enää läheisiä. Tämä kirja tuskin auttaa välejä parantumaankaan. Harryn mukaan William kärsii tuon tuosta veljeskateudesta.

Ennen kaikkea perheestä huutia saa kuningatarpuoliso Camilla ja hänen mediaväkensä. Harryn mukaan he ovat syöttäneet lehdistölle epäedullisia tietoja Harrystä ja Meghanista. Harryn mukaan Camillan viestintäkoneiston hampaisiin oli joutunut myös William:

Hänen ja Camillan välillä oli tapahtunut jotain. En ymmärtänyt kaikkea, koska hän puhui niin nopeasti ja oli niin kiihdyksissään. Itse asiassa raivoissaan. Sain selville, että isän ja Camillan henkilökunta oli syöttänyt lehdille yhtä tai useampaa juttua hänestä ja Katesta, ja vielä heidän lapsistaankin.

Äidin menettäminen, veljeskateus, äitipuolen tuottamat ongelmat. Kovin klassisen kuuloisia teemoja prinssin kirjaksi.

