IS:n vaalitentti: SDP, vihreät ja vasemmistoliitto eivät suostu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa

Kuuden suurimman puolueen puheenjohtajat kohtasivat tiistai-iltana Ilta-Sanomien eduskuntavaalitentissä.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo oli jo ennen vaalitenttiä ilmoittanut, että vihreät ei ole valmis hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

Puoluejohtajien vaalikeskustelussa myös SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ja vasemmistoliiton Li Andersson torjuivat hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa.

Sanna Marin arvioi, että sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset ovat monissa asioissa jo periaatteellisesti niin kaukana toisistaan, että hallitusyhteistyö ei ole käytännössä mahdollista. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vastasi, että hänellä ei ole ministerihaaveita, mutta politiikan suunnan muutos on äänestäjien käsissä.

Marin totesi, että hallitustyhteistyö kannatusmittauksia johtavan kokoomuksen kanssa on neuvottelukysymys. Hän korosti, että puolueilla on kuitenkin näkemyseroja muun muassa talouspolitiikassa ja SDP:n tavoitteena on jatkaa nykyistä politiikkaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että enemmistöhallitukset ovat olleet Suomen vahvuus. Hän jätti ovet auki yhteistyölle sekä perussuomalaisten että sosiaalidemokraattien kanssa, mutta korosti samalla muutoksen tarvetta.

Marin ja Orpo iskivät yhteen talouspolitiikan suunnasta. Marin arvosteli kokoomuksen leikkaavan pienituloisilta ja keventävän hyvätuloisten verotusta. Orpo moitti hallitusta velkapolitiikasta. Hän kertoi kokoomuksen jättävän hallitukselle välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko oli huolissaan siitä, että puolueet sulkevat hallitusyhteistyön mahdollisuuksia jo ennen vaaleja. Hän korosti puolueiden yhteistyökyvyn tärkeyttä ja ennakoi hallitusneuvotteluista vaikeita, jos puolueet lukitsevat kantojaan voimakkaasti jo ennen neuvotteluja.