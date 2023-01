Maan ohittaa lähiviikkoina komeetta, joka oli mahdollista nähdä paljaalla silmällä edellisen kerran yli 50 000 vuotta sitten

Maan ohitti maaliskuussa vuonna 2020 Neowise-komeetta, joka on edellinen paljaalla silmällä Maahan näkynyt komeetta. Neowise kuvattuna Linzissä, Itävallassa.

Komeetta havaittiin viime maaliskuussa, jolloin se ohitti Jupiterin. Komeetta on lähimmillään Maata 1. helmikuuta.

Hiljattain löydetty komeetta saattaa olla nähtävissä paljaalla silmällä lähiviikkojen aikana ensimmäistä kertaa yli 50 000 vuoteen, kertovat yhdysvaltalaiset astronomit.

Zwicky Transient Facility -hanke havaitsi komeetta C/2022 E3:n viime maaliskuussa, jolloin se ohitti Jupiterin.

Komeetta on lähimmillään Aurinkoa 12. tammikuuta ja lähimmillään Maata 1. helmikuuta.

Sääolosuhteiden salliessa komeetta on mahdollista nähdä kiikareilla tai ehkä jopa paljaalla silmällä.

– Komeetta on kirkkaimmillaan, kun se on lähellä Maata, kertoo California Institute of Technology -yliopiston fysiikan professori Thomas Prince AFP:lle.

Prince on mukana Zwicky Transient Facility -hankeessa.

Jäästä ja pölystä koostuva komeetta jättää jälkeensä vihreän vanan, ja se on halkaisijaltaan noin kilometrin, kertoo Pariisin observatorion astrofyysikko Nicolas Biver.

– Meitä saattaa odottaa iloinen yllätys ja komeetta onkin odotettua kirkkaampi, Biver sanoo.

Hän suosittelee pohjoisella pallonpuoliskolla asuvia tähyilemään komeettaa tammikuun viimeisellä viikolla, sillä täysikuu saattaa vaikeuttaa komeetan näkemistä helmikuun alussa.

Komeetta on pienempi kuin Maan maaliskuussa vuonna 2020 ohittanut Neowise-komeetta, joka on edellinen paljaalla silmällä Maahan näkynyt komeetta.

AFP:n mukaan komeetta ohitti Maan edellisen kerran myöhäispaleoliittisella kaudella eli aikakaudella, jolloin neandertalinihmiset olivat vielä elossa.

Lähde: AFP