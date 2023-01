Maahan vatsalleen pakottaminen voi johtaa rytmihäiriöön ja äkkikuolemaan, sanoo oikeuspsykiatri

Nainen kuoli vartijoiden kiinniottotilanteen yhteydessä Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa lauantaina illalla. Paikalle on tuotu kukkia.

Ihmisen pakottaminen vatsalleen voi johtaa äkkikuolemaan, varoittaa oikeuspsykiatri Kari Ojala. Hän jäi viime syksynä eläkkeelle Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan johtavan lääkärin virasta.

Hän haluaa nostaa äkkikuoleman riskin esille espoolaisessa kauppakeskuksessa vartijoiden kiinnioton yhteydessä sattuneen kuolemantapauksen takia.

Ojala kertoo, että Niuvanniemessä päinmakuulle rajoittaminen eli vatsalleen vieminen lopetettiin kokonaan jo yli kymmenen vuotta sitten. Päätös perustui kansainväliseen tutkimustietoon siitä, että rajoittamistapa voi altistaa äkkikuolemalle, koska vaarana on rytmihäiriö.

– Siinä hengitysfunktio jonkin verran heikkenee mutta samalla sillä on vaikutusta sydämen pumppausvoimaan. Jos vielä kädet viedään selän taakse ja sidotaan, se saattaa vielä lisätä painetta sydämen ja keuhkojen seudulla ja aiheuttaa suhteellisen hapenpuutteen ja pumppausvoiman heikkenemisen. Se taas yhdistettynä adrenaliinimyrskyyn äkillisen stressin seurauksena voi altistaa rytmihäiriölle ja sydänpysähdykselle. Tämä näissä usein ajatellaan olevan se kuolemamekanismi, kertoo Ojala.

Äkkikuoleman riski koskee myös hyväkuntoista ihmistä

Ojalan mukaan äkkikuoleman riski ei edellytä taustalla olevaa sairautta vaan voi tapahtua suhteellisen terveelle hyväkuntoiselle ihmiselle.

Hän ihmettelee kommentteja, joiden mukaan Isossa Omenassa sattuneessa kuolemantapauksessa vartijat olisivat toimineet ohjeiden mukaan.

Ojala haluaisi lisätä tietoisuutta riskeistä, kun koulutuksia suunnitellaan, jotta menettely olisi viimesijainen ja lyhytaikainen.

– On mietityttänyt se, että turvallisuusalan ja ilmeisesti myös poliisin asiantuntijat ovat ensi kommenteissaan sanoneet, että toimenpide on tehty teknisesti oikein. Varmaan voi ollakin, sillä lailla miten on opetettu. Jos päinmakuulla rajoittamisen riskejä ei tunnisteta, niin siihen liittyy selkeä äkkikuoleman riski.

Ojala arvioi, että Yhdysvalloissa vuonna 2020 sattunut George Floydin kuolema poliisien käsissä saattoi tapahtua samalla mekanismilla.

Ojalan huomioista kertoi ensimmäisenä Lääkärilehti (siirryt toiseen palveluun).