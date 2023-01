Parhaiden elokuvien Golden Globe -palkinnot The Fabelmansille ja The Banshees of Inisherinille

Parhaan draamaelokuvan Golden Globe -palkinnon on tänä vuonna saanut konkariohjaaja Steven Spielbergin osittain omaelämäkerrallinen The Fabelmans, josta Spielberg voitti myös parhaan ohjaajan palkinnon.

Parhaan ohjaajan palkinto oli Spielbergille jo kolmas hänen urallaan.

Parhaan käsikirjoituksen palkinnon sai The Banshees of Inisherinin kynäillyt Martin McDonagh, joka myös ohjasi kyseisen elokuvan.

Kariutunutta ystävyyttä syrjäisellä Irlannin saarella käsittelevä The Banshees of Inisherin voitti myös parhaan musikaali- tai komediaelokuvan Golden Globen.

Austin Butler palkittiin Elviksen roolista

Cate Blanchett voitti draamaelokuvan naispääosapalkinnon roolisuorituksestaan elokuvassa Tár.

Draamaelokuvan miespääosan palkinnon vei Elviksenä hurmannut yhdysvaltalaisnäyttelijä Austin Butler. Golden Globe -ehdokkuus ja -voitto olivat Butlerille kumpikin ensimmäiset laatuaan.

Musikaali- tai komediaelokuva- kategoriassa pääosapalkinnot menivät Michelle Yeohille ja Colin Farrellille.

Yeoh sai parhaan naispääosan palkinnon roolistaan rinnakkaistodellisuuksia käsittelevässä scifielokuvassa Everything Everywhere All at Once.

Farrell puolestaan palkittiin miespääosan pystillä roolisuorituksestaan The Banshees of Inisherin -elokuvassa.

Michelle Yeohin roolisuoritus elokuvassa Everything Everywhere All at Once toi palkinnon. Kuva: Caroline Brehman / EPA

Parhaan sivuosan pystit Angela Bassettille ja Ke Huy Quanille

Elokuvista parhaan sivuosan Golden Globe -palkinnot menivät tänä vuonna Angela Bassettille ja Ke Huy Quanille.

Bassett sai parhaan naissivuosan palkinnon roolistaan Marvel-elokuvassa Black Panther: Wakanda Forever.

Ke Huy Quanin roolisuoritus Everything Everywhere All at Once -elokuvassa puolestaan palkittiin parhaan miessivuosan pystillä.

Parhaan ei-englanninkielisen elokuvan palkinnon sai tositapahtumiin perustuva argentiinalaiselokuva Argentina, 1985. Parhaan animaatioelokuvan palkinnon puolestaan sai Guillermo del Toron versio Pinokkiosta.

Angela Bassett palkittiin roolistaan Marvel-elokuvassa Black Panther: Wakanda Forever. Kuva: Caroline Brehman / EPA

Skandaalien jälkeen taas tv-ruuduilla

Palkintojen jako saatiin päätökseen Suomen aikaa varhain keskiviikkona. Gaalakimalletta nähtiin tänä vuonna jälleen myös televisioruuduilla.

Viime vuonna Golden Globet jaettiin ilman televisiointia palkintogaalan takana olevaan yhdistykseen liittyvien skandaalien vuoksi.

Palkintogaalalle selkänsä vuosi sitten kääntänyt yhdysvaltalaiskanava NBC lupautui kertaluonteisesti näyttämään gaalan tänä vuonna sen jälkeen kun taustaorganisaatio pyrki tekemään hätäistä uudistusta.