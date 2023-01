Alkoholittomat juomat käyvät niin hyvin kaupaksi, että suurpanimo alkaa poistaa alkoholia oluesta Suomessa

Myös päivittäistavarakaupoissa on huomattu alkoholittomien juomien kysynnän kasvu. Sober curious -ajattelu on noussut viime aikoina trendiksi erityisesti nuorten keskuudessa.

Yhä useampi suomalainen lastaa ostosreissullaan kärryynsä alkoholittoman juoman. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi suurimpien päivittäistavarakauppojen K- ja S-ryhmien myynnissä.

Esimerkiksi S-ryhmällä alkoholittomien oluiden, siidereiden, lonkeroiden ja viinijuomien myynnin osuus kaikista kaupoista myytävistä alkoholia sisältävistä tuotteista oli viime vuonna reilut kolme prosenttia, kun vuonna 2019 luku oli 1,5 prosenttia.

Litroissa mitattuna alkoholittomien juomien myynti on siis yli 1,5-kertaistunut neljässä vuodessa, kertoo myyntipäällikkö Mikko Kovalainen sähköpostitse.

Hänen mukaansa alkoholittomien juomien kysynnän kasvu liittyy vahvasti vallitsevaan hyvinvoinnin megatrendiin. Siinä missä alkoholijuomien kysyntä laskee, alkoholittomien versioiden trendi on ollut päinvastainen ja niiden kysyntä on edelleen pienessä kasvussa, Kovalainen kertoo.

– Lukujen valossa kovin kasvupiikki on tosin jo taittunut. Esimerkiksi vuosina 2020 ja 2021 alkoholittomien juomien litramyynti kasvoi noin 30 prosenttia per vuosi ja vuonna 2022 litramyynti kasvoi muutaman prosentin. Toki tässä on hyvä huomioida, että vuodet 2020 ja 2021 olivat hyvin poikkeuksellisia vuosia koronapandemiasta johtuen.

Niin ikään Keskon osto- ja myyntipäällikkö Salla Tuuri kertoo sähköpostitse, että kaikkien alkoholittomien alkoholijuomien vähittäismyynti on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana.

– Kuluneen vuoden aikana alkoholittomien oluiden kasvu on pysähtynyt, mutta tämä johtuu oletettavasti siitä, että ravintoloiden myynnin vapautuessa juomia on ostettu myös päivittäistavarakaupan ulkopuolelta.

Muiden alkoholittomien juomien, kuten siidereiden, lonkeroiden, mocktailien sekä viinien, myynti jatkaa hänen mukaansa kasvuaan.

Alkossa puolestaan viime vuonna alkoholittomien juomien myynti oli edellisvuoden tasoa, kertoo Alkon tuore raportti. Sen mukaan kokonaisuudessaan Alkon myynti putosi 12 miljoonaa litraa koronan huippuvuoden tasosta ja myyntilitrat painuivat jo alle edellisen normaalivuoden 2019.

Juomavalmistajat satsaavat alkoholittomuuteen

Juomavalmistaja Hartwallilla on havaittu, että suomalaisessa juomakulttuurissa on tapahtunut muutos ja alkoholittomia tuotteita kulutetaan merkittävästi. Hartwallin oman tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista ei juo lainkaan alkoholia tai on vähentänyt alkoholin kulutustaan.

Hartwallin valmistamien alkoholittomien juomien määrä onkin moninkertaistunut muutamassa vuodessa ja suunta on ylöspäin, kertoo markkinointijohtaja Matti Ristola sähköpostitse.

– Esimerkiksi alkoholittomissa oluissa kulutuksen kasvu on nopeinta nuorten aikuisten keskuudessa. Nuoremmat sukupolvet kuluttavat alkoholia eri tapaan kuin vanhemmat sukupolvet ja haluavat nauttia yhä useammin esimerkiksi juhlista ilman alkoholia, hän sanoo.

Sober curious -ajattelu on noussut viime aikoina trendiksi erityisesti nuorten keskuudessa. Siinä alkoholittomaan elämäntapaan suhtaudutaan uteliaisuudella ja kyseenalaistetaan vanhaa alkoholikulttuuria. Täysraittiuden sijaan se voi tarkoittaa sitäkin, että juo harvemmin tai vähemmän tai suosii mietoja alkoholijuomia.

Hartwallin tavoin myös Sinebrychoff investoi alkoholittoman oluen tuotantoon. Sen panimolle Keravalle asennetaan alkuvuonna tuotantolinja, jossa valmistetaan jatkossa kaikki Sinebrychoffin alkoholittoman oluen omat tuotemerkit uutta teknologiaa hyödyntäen.

Sinebrychoff kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että runsaassa 15 vuodessa alkoholittoman oluen markkina on yli kaksikymmenkertaistunut.

– Alkoholittomasta oluesta on viime vuosien aikana tullut oluttrendien valtavirtaa, vaikka kokonaismarkkinaosuus onkin vielä paljon pienempi kuin alkoholillisella oluella. Sinebrychoffin alkoholittomien oluiden osalta kasvua edellisvuoteen tuli vuoden 2022 aikana taas noin seitsemän prosenttia, Sinebrychoffin oluiden markkinointijohtaja Niklas Rinne kertoo tiedotteessa.

Aikaisemmin alkoholin poisto on tehty perinteisemmällä menetelmällä Sveitsin Feldschlösschenin panimolla. Tämän jälkeen lopullinen olut on valmistettu ja pakattu Suomessa.

– Nyt alkoholittoman oluen markkina on kasvanut Suomessa niin suureksi ja selvästi kestäväksi, että investointi Keravalle on tullut ajankohtaiseksi, pääpanimomestari Heikki Vuokko sanoo tiedotteessa.

