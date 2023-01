Analyysi: UMK:hon pääseminen alkaa olla artisteille lottovoitto

Uuden Musiikin kilpailun finalistit julkaistiin keskiviikkoaamuna. Seitsemän kilpailijan joukossa on ennakkospekulaatioissa mukana olleita tuttuja artisteja sekä uusia tulokkaita. Kattaus on siis monipuolinen.

Tunnetuin kilpailija on tietenkin Robin Packalen, jolla on uraa takana jo yli kymmenen vuotta. Sopivana kilpakumppanina on sometähtenä aloittanut Benjamin, joka on juuri saanut nostetta musiikkiuralleen Tanssi tähtien kanssa -kilpailusta.

Jonkin verran tunnettuja ovat radiohittejä takonut kolmikko Kuumaa sekä bilebändinä läpi lyönyt Portion Boys.

Suurelle yleisölle tuntemattomampia ovat sen sijaan maailmalla musiikkia tehnyt Lxandra, The Voice of Finland -kisassa kilpaillut Keira sekä teknoa ja rockia räppiin yhdistelevä Käärijä.

Se vaikuttaa jo tässä vaiheessa varmalta, ettei Suomi pelaa tällä kertaa varman päälle ja lähetä Euroviisuihin rockia. Mukana kun ei ole yhtään perinteistä rockbändiä. Kilpailijoiden joukossa ei ole myöskään kiintiöksi muodostunutta pitkän linjan artistia kuten Danny tai Tommi Läntinen.

UMK on muutaman viime vuoden aikana nostanut profiiliaan ja siitä on tullut merkittävä kotimaisen musiikin esille nostaja. Kun vielä viime vuosikymmenellä musiikki-ilmiöitä loi Vain elämää -ohjelma, nyt sen tekee UMK.

Tästä hyvä esimerkki on Bessin Ram pam pam, joka oli viime vuoden isoin hitti radioissa ja suoratoistopalveluissa. Myös muut kisassa olleet kappaleet saivat mukavasti soittoa ja tekivät tunnetuksi esittäjiään. Konkaribändi The Rasmuskin sai piristysruiskeen uralleen edustamalla Suomea Euroviisuissa.

Ei siis ole ihme, että kisaan halukkaita riittää. Mukaan pääseminen on jo sinällään lottovoitto, vaikka itse viisuedustuspaikkaa ei heruisikaan.

Viime vuonna UMK:hon osallistuneen Bessin kappale Ram pam pam oli vuoden suurin hitti. Kuva: Miikka Varila / Yle

Tämän vuoden kilpailijoista eniten UMK-näkyvyyttä tuntuisi kaipaavan Robin Packalen, jonka ulkomaanvalloitus ei ole lähtenyt käyntiin odotetulla tavalla. Suomen viisukarsintaa kun seurataan tiiviisti myös muualla maailmassa. Viime vuoden kisakappaleiden musiikkivideoiden Youtube-katselusta kolmannes tuli ulkomailta.

Ulkomaista näkyvyyttä hakenee myös Lxandra, joka on jo luonut uraa Saksassa. Benjamin villitsi uransa alussa faneja Espanjassa eli ura ulkomailla voi olla haaveissa, mutta tällä hetkellä tähtäimessä taitaa olla päästä täyttämään tauolle jäävän Antti Tuiskun menevä viihdyttäjän aukko kotimaassa.

Villi kortti on artistitulokas Keira, jonka kappaleen ovat tehneet kotimaisen musiikkialan isot nimet Teemu Brunila ja Axel Ehnström sekä saksalaistuottaja Jason Ok. Tämän perusteella tavoitteena on kansainvälinen ura.

Muille kilpailijoille ensimmäisenä tavoitteena on varmasti suosion kasvattaminen kotimaassa. Porttien aukeaminen ulkomaille olisi ekstrabonusta.

Vuonna 2020 UMK:hon osallistunut Erika Vikman loi kilpailussa nahkansa uudelleen ja on tällä hetkellä yksi Suomen suosituimmista artisteista. Kuva: Yle / Mona Salminen

Laulukilpailussa tärkeintä ovat kuitenkin biisit. Ne tullaan julkaisemaan yksitellen tämän ja ensi viikon aikana. Koska yhtä ainoaa ennakkosuosikkia ei ole, on mielenkiintoista nähdä, mitkä kappaleet suomalaiset ottavat omakseen. Nimien perusteella joukko on niin tasainen, että on vaikea ennustaa, mikä kappaleista lähtee edustamaan Suomea Liverpoolin Euroviisuihin toukokuussa.

UMK:ssa pitää ottaa vielä huomioon lavashow. Aikaisemmat vuodet ovat osoittaneet, ettei ennen finaalia eniten kuuntelukertoja saanut kappale olekaan voittanut lippua Euroviisuihin. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten Teflon Brothersin kappale oli kuuntelujen perusteella ennakkosuosikki, mutta lopulta Blind Channel otti murskavoiton energisellä esiintymisellä.

Muutaman kerran suosituin kappale on suorastaan pilattu kummallisella show’lla. Näin kävi kolme vuotta sitten Erika Vikmanille, kun hän esitti Cicciolinan karhujen kanssa ja sijoittui toiseksi. Viime vuonna puolestaan Bess lauloi Ram pam pamia sekavan pesäpallomailakoreografian keskellä ja jäi kolmanneksi.

Joka tapauksessa UMK on nyt positiivisessa kierteessä ja se näkyy myös yleisön innostuksessa. Helmikuun lopussa Turun Logomossa järjestettävän finaalin liput myytiin loppuun päivässä eli isomman areenan karnevaalille olisi kysyntää. Ehkä tässä ollaan vihdoin pääsemässä Ruotsin Melodifestivalenin kaltaista koko kansan juhlaa.

