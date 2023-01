Martti J. Kari vieraili Soledarin kaivoskuiluissa Ukrainassa ennen sotaa: ”Sinne oli varastoitu valtavasti rynnäkkökiväärejä”

Medioissa on kyselty, mitä merkitystä kaivostunneleiden hallinnalla on sodan kannalta. Upseerina työskennellyt Martti J. Kari kertoo Ylelle, että ”kärpäsestä on tehty härkänen”.

Viulisti valmistautumassa konserttiin Soledarin kaupungissa sijaitsevan entisen suolakaivokseen rakennetussa konserttisalissa. Se sijaitsee 300 metrin syvyydessä. Kuva vuodelta 2004. Kuva: Sergey Dolzhenko / EPA