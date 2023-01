Kirjailija Hanif Kureishi pelkää, ettei pysty enää kirjoittamaan – kaatui Roomassa jouluna

Kuva: Mimmo Frassineti/Agf/Shutterstock/All Over Press

Palkittu brittikirjailija Hanif Kureishi on yhä sairaalassa Roomassa, eikä pysty liikkumaan.

Kirjailija Hanif Kureishi, 68, on omien sanojensa mukaan toimintakyvytön kaaduttuaan tapaninpäivänä Roomassa. Hän on yhä sairaalahoidossa ja hänen selkärankaansa on operoitu.

Kureishi tunnetaan etenkin romaanistaan Esikaupunkien buddha (suom. Seppo Loponen), josta tuli ilmiö ilmestyessään vuonna 1990.

Jo ennen menestysromaania Kureishi sai mainetta Poikien pesula -elokuvan käsikirjoituksesta, joka oli Oscar-ehdokkaana.

Kureishi on twiitannut onnettomuudestaan tai sairauskohtauksestaan seikkaperäisesti.

Hän kertoo, että tunsi huimausta ja kaatui. Hän heräsi tovin kuluttua verilammikosta niska vääntyneenä. Onneksi vaimo oli paikalla ja hälytti apua.

Kirjailija kertoo myös, että luuli kuolevansa ja hänellä olisi enää muutama hengenveto jäljellä.

Guardianin (siirryt toiseen palveluun) ja BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kureishi on yhä sairaalassa Roomassa. Selkäleikkauksen jälkeen hänen kuntoutuksensa on alkamassa.

Kureishi itse tuntuu olevan peloissaan tulevaisuudestaan. Hän uskoo, ettei pysty enää kirjoittamaan.

Esikaupunkien buddha oli ilmiö

Hanif Kureishi tunnetaan kantaaottavana kirjailijana, joka käsittelee etenkin rotukysymyksiä ja usein myös seksuaalisuutta.

Kureishi on kirjoittanut useita romaaneja, näytelmiä ja käsikirjoituksia.

Kureishin käsikirjoittama ja Stephen Frearsin ohjaama elokuva Poikien pesula ilmestyi vuonna 1985. Elokuva kertoo kahden miehen – skinheadin ja pakistanilaistaustaisen britin rakkaudesta. Elokuva oli lähtölaukaus myös Daniel Day-Lewisin uralle.

Myös Esikaupunkien buddha nähtiin tv-sarjana. Siihen teki musiikin David Bowie.

Hanif Kureishin romaaneista neljä on suomennettu. Hän on kirjoittanut yhä aktiivisesti, vaikka suomennoksia ei ole ilmestynytkään yli kymmeneen vuoteen.