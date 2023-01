Energiavirasto tutkii jo 16 sähkönmyyjän hinnoittelua – tutkinnassa muun muassa Fortum ja Helen

Energiavirastolta on odotettu linjausta siitä, mikä on toimitusvelvollisen sähkön kohtuullinen hinta. Energiavirastolla on samalla käynnissä tutkinta nyt jo kuudestatoista sähkönmyyntiyhtiöstä.

Energiaviraston linjausta kohtuullisesta sähkön hinnasta ja sähkönmyyjien toiminnan laillisuudesta odotetaan yhä. Kuva: Timo Jaakonaho / Lehtikuva