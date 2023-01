Näin ukrainalaiset ovat työllistyneet Suomessa: entisestä jalkapalloilijasta tuli kynsistudion omistaja

Leonid Shulgin tuli Suomeen jalkapalloammattilaiseksi. Uran päätyttyä hän on nähnyt, miten vaikea ilman kielitaitoa on saada töitä.

Tuhannet ukrainalaiset etsivät tällä hetkellä töitä Suomesta. Leonid Shulgin on yrittänyt auttaa muita ukrainalaisia työnhaussa, mutta se ei ole ollut helppoa.

Tavallisen oululaisen kerrostaloasunnon oven takaa paljastuu pieni yksiö, jonka sisustuksena on kaksi pöytää ja kolme muhkeaa mustaa nojatuolia. Keittiön tasot ovat täynnä erivärisiä kynsilakkoja.

Asunnosta on tehty kynsisalonki, joka on tällä hetkellä työpaikka kahdelle ukrainalaiselle.

Toinen heistä on salongin perustanut 26-vuotias Leonid Shulgin, joka tietää kokemuksesta, kuinka vaikea ukrainalaisten on löytää töitä Suomesta. Hän ryhtyi kynsisalongin yrittäjäksi, jotta voisi työllistää heitä itse.

– Ajattelin, että on velvollisuuteni auttaa, Shulgin sanoo.

Shulgin muutti Ukrainasta Suomeen jo viisi vuotta sitten ammattijalkapalloilijaksi. Jalkapallouran päätyttyä Shulgin huomasi, että vaikka hän puhuu sujuvasti englantia, ilman kunnollista suomen kielen taitoa oli hyvin vaikea löytää töitä.

Ukrainalaisesta yliopistosta saadusta liiketoiminnan tutkinnosta oli kuitenkin hyötyä, ja lopulta hän sai paikan myyjänä pienestä pakkaustarvikeyrityksestä.

Leonid Shulgin on joutunut perehtymään täysin uuteen bisnekseen, sillä kauneudenhoitoala ei ollut hänelle entuudestaan tuttu. Hän on kuitenkin pystynyt hyödyntämään koulutustaan esimerkiksi markkinoinnissa. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Kaikki muuttui, kun sota alkoi Ukrainassa viime vuoden helmikuussa. Shulgin halusi auttaa kotimaansa ihmisiä ja sotaan joutuneita läheisiään miten vain pystyi. Hän kertoo antaneensa kaikki vuosien aikana kertyneet säästönsä enolleen Ukrainaan, ja rahoilla tämä hankki tarpeellista tavaraa rintamalle.

Oulussa asuva Shulgin perusti yrityksen, jonka kautta hän etsi töitä ukrainalaisille pakolaisille. Nopeasti hän törmäsi samoihin haasteisiin kuin itse töitä hakiessaan: vaikka monilla oli koulutus ja osaamista, töitä ei saanut.

Eri puolilla Suomea on edelleen tuhansia ukrainalaisia, jotka eivät ole vielä löytäneet töitä.

Töissä vain harva

Ukrainalaisten työnhakijoiden määrä on kasvanut tasaisesti sen jälkeen, kun sota Ukrainassa alkoi. Tällä hetkellä heitä on vajaa 7 000. Vain pieni osa tällä hetkellä TE-toimistoihin työttömäksi työnhakijoiksi ilmoittautuneista on töissä. Luvut eivät kerro koko totuutta, koska kaikki ukrainalaiset eivät ole TE-toimistojen asiakkaita, vaan etsivät töitä muuta kautta.

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Susanna Piepposen mukaan työllistymistä tapahtuu koko ajan. Siitä ei kuitenkaan ole tarkkoja lukuja, kuinka moni ukrainalainen yhteensä on löytänyt työn kuluneen vajaan vuoden aikana, koska työn löytämisestä ei tarvitse ilmoittaa.

Leonid Shulgin toimii kynsisalongissa myös tarvittaessa kääntäjänä. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Piepponen kertoo, että työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan ukrainalaisia on työllistynyt muun muassa ruokapalveluihin, siivousalalle, metallialalle, rakennusalalle, puuteollisuuteen ja elintarviketeollisuuteen. Työsuhteet ovat olleet sekä pysyviä että määräaikaisia.

Ukrainalaiset työpaikanhakijat TE-toimistoissa eri puolilla Suomea Avaa Uudenmaan TE-toimistossa on tällä hetkellä 1600 ukrainalaista asiakasta. Heistä noin 800 on työttömiä. Loput ovat koulutuksessa, töissä tai heidän työnhakunsa ei ole voimassa.

TE-toimistossa on tällä hetkellä 1600 ukrainalaista asiakasta. Heistä noin 800 on työttömiä. Loput ovat koulutuksessa, töissä tai heidän työnhakunsa ei ole voimassa. Varsinais-Suomessa yli tuhat ukrainalaista on ilmoittautunut työnhakijaksi. Määrä on koko ajan kasvanut. Vielä viime vuoden helmikuussa tynhakijaksi oli ilmoittaututunut vasta 280 ukrainalaista

yli tuhat ukrainalaista on ilmoittautunut työnhakijaksi. Määrä on koko ajan kasvanut. Vielä viime vuoden helmikuussa tynhakijaksi oli ilmoittaututunut vasta 280 ukrainalaista Satakunnan TE-toimistossa on tällä hetkellä työnhakijaksi ilmoittautuneena noin 350 ukrainaista, joista noin 50 on töissä eri mittaisissa työsuhteissa ja noin 50 koulutuksessa.

TE-toimistossa on tällä hetkellä työnhakijaksi ilmoittautuneena noin 350 ukrainaista, joista noin 50 on töissä eri mittaisissa työsuhteissa ja noin 50 koulutuksessa. Hämeessä ukrainalaisia on tullut asiakkaaksi yli 600 ja heistä valtaosa on edelleen työnhakijoina.

ukrainalaisia on tullut asiakkaaksi yli 600 ja heistä valtaosa on edelleen työnhakijoina. Pirkanmaan TE-toimistossa on tällä hetkellä 366 ukrainalaistaustaista työnhakijaa. Näistä hakijoista 33 henkilöä on tällä hetkellä töissä. Tämän lisäksi osa hakijoista on työllistynyt palkkatuella ja yli 90 ukrainalaista on työllistymistä edistävässä koulutuksissa.

TE-toimistossa on tällä hetkellä 366 ukrainalaistaustaista työnhakijaa. Näistä hakijoista 33 henkilöä on tällä hetkellä töissä. Tämän lisäksi osa hakijoista on työllistynyt palkkatuella ja yli 90 ukrainalaista on työllistymistä edistävässä koulutuksissa. Kaakkois-Suomessa ukrainalaisia on ilmoittautunut työnhakijoiksi helmikuusta alkaen 398 ja työllistyneitä on kahdeksan.

ukrainalaisia on ilmoittautunut työnhakijoiksi helmikuusta alkaen 398 ja työllistyneitä on kahdeksan. Etelä-Savossa maaliskuun 2022 alusta marraskuun 2022 loppuun oli 643 eri työnhakijaksi ilmoittautunutta. Työttömiä heistä oli 323. Tällä hetkellä TE-toimistolla on 316 ukrainalaista työnhakijaa. Heistä 36 on työssä olevia sekä 134 henkilöä koulutuksessa.

maaliskuun 2022 alusta marraskuun 2022 loppuun oli 643 eri työnhakijaksi ilmoittautunutta. Työttömiä heistä oli 323. Tällä hetkellä TE-toimistolla on 316 ukrainalaista työnhakijaa. Heistä 36 on työssä olevia sekä 134 henkilöä koulutuksessa. Etelä-Pohjanmaalla noin 250 henkilöä on ilmoittautunut työnhakijaksi helmikuun 2022 jälkeen. Tarkkaa tietoa ei ole siitä kuinka moni on löytänyt työn ilmoittautumisen jälkeen. Tällä hetkellä työssä ukrainalaisista työnhakijoista on noin 50 henkilöä ja koulutuksessa on noin 110 henkilöä.

noin 250 henkilöä on ilmoittautunut työnhakijaksi helmikuun 2022 jälkeen. Tarkkaa tietoa ei ole siitä kuinka moni on löytänyt työn ilmoittautumisen jälkeen. Tällä hetkellä työssä ukrainalaisista työnhakijoista on noin 50 henkilöä ja koulutuksessa on noin 110 henkilöä. Pohjanmaalla työnhakijaksi on maaliskuun jälkeen ilmoittautunut 490 ukrainalaista, joista työsuhteessa on tällä hetkellä 80. Työttömänä on 221 ja koulutuksessa 154.

työnhakijaksi on maaliskuun jälkeen ilmoittautunut 490 ukrainalaista, joista työsuhteessa on tällä hetkellä 80. Työttömänä on 221 ja koulutuksessa 154. Pohjois-Pohjanmaalla oli tammikuun alussa ukrainalaisia työnhakijoita 367. Joulukuun aikana noin 60 ukrainalaista työnhakijaa ilmoitti työllistyneensä suoraan avoimille työmarkkinoille tai sai työtä TE-toimiston myöntämän palkkatuen avulla.

oli tammikuun alussa ukrainalaisia työnhakijoita 367. Joulukuun aikana noin 60 ukrainalaista työnhakijaa ilmoitti työllistyneensä suoraan avoimille työmarkkinoille tai sai työtä TE-toimiston myöntämän palkkatuen avulla. Kainuun TE-toimistoon on helmikuusta lähtien ilmoittautunut 173 ukrainalaista. Heistä työllistyneitä on yli 50 henkilöä. Tammikuun alussa 157 työnhakijaa on rekisteröityneenä työnhakijana.

TE-toimistoon on helmikuusta lähtien ilmoittautunut 173 ukrainalaista. Heistä työllistyneitä on yli 50 henkilöä. Tammikuun alussa 157 työnhakijaa on rekisteröityneenä työnhakijana. Lapin TE-toimistossa ukrainalaisia asiakkaita on tällä hetkellä 283. Näistä työllistyneiden osuus on noin 28 prosenttia ja muissa työllistämistä edistävissä palveluissa on noin 45 prosenttia.

TE-toimistossa ukrainalaisia asiakkaita on tällä hetkellä 283. Näistä työllistyneiden osuus on noin 28 prosenttia ja muissa työllistämistä edistävissä palveluissa on noin 45 prosenttia. Kolmesta TE-toimistosta ei saatu tietoja jutun julkaisuun mennessä.

Riski tuntemattomalla alalla

Leonid Shulgin sanoo, ettei olisi voinut ikinä kuvitella omistavansa kynsisalongin. Yrityksen perustaminen ei edes ollut hänen oma ideansa.

Viime keväänä hän sai puhelun 39-vuotiaalta Irina Laktionovalta, joka oli ollut työttömänä Suomessa jo useita kuukausia. Hän oli tullut maahan lastensa kanssa ja tarvitsi rahaa, jotta voisi tukea Ukrainassa olevia perheenjäseniään.

Irina Laktionova tuli Suomeen maaliskuussa. Hän kertoo päätyneensä maahan sattuman kautta. Suomi ei ollut hänelle tuttu maa eikä hän tuntenut ketään entuudestaan. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Shulgin löysi Laktionovalle työpaikan oululaisesta kynsisalongista. Melko pian yrityksen omistaja kuitenkin muutti muualle. Silloin Laktionova ehdotti kollegansa kanssa Leonid Shulginille, että tämä perustaisi oman kynsisalongin. Harkittuaan asiaa Shulgin päätti ottaa riskin tuntemattomalla alalla ja alkoi yrittäjäksi.

– Kaikki lähti auttamisen halusta. Tiedän kokemuksesta kuinka vaikaa Suomesta on löytää töitä, jos ei puhu kieltä.

Kielitaito onkin merkittävin tekijä, joka jarruttaa ukrainalaisten ja muiden vieraskielisten työllistymistä Suomessa. Vain noin kymmenen prosenttia ukrainalaisista puhuu englantia sillä tasolla, joka riittää työelämässä.

– Sen takia kannattaisi opetella suomi tai ruotsi, että pääsisi oman alan töihin, kun koulutusta ja työkokemusta on omasta maasta, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Susanna Piepponen.

Ukrainassa käyty koulu tai sieltä saatu osaaminen ei kuitenkaan välttämättä suoraan sovellu Suomen työmarkkinoille. Myös se voi vaikeuttaa töiden saamista.

Kynsialalla on melko paljon kilpailua Oulussa. Irina Laktionova kertoo toivovansa enemmän asiakkaita. Hän arvelee, että osa suomalaisista arastelee ukrainalaiseen kynsisalonkiin tulemista. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Irina Laktionovalla on vuosien kokemus kauneudenhoitoalalla, ja hän on iloinen saadessaan jatkaa tuttua työtä myös Suomessa. Hän on opetellut muutamia suomen kielen sanoja, mutta pääasiassa kommunikoi asiakkaiden kanssa käännösohjelmien avulla.

Hänen toiveenaan on palata joku päivä kotiin Ukrainaan.

Voit keskustella aiheesta 13. tammikuuta kello 23:een asti.