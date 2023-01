Metsäautotiellä tapahtunut murhan yritys Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa – syyttäjä: mies houkuteltiin paikalle ammuttavaksi

Soinissa lokakuussa tapahtunut ampumavälikohtaus on tänään käsittelyssä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

31-vuotiasta miestä ja 27-vuotiasta naista syytetään murhan yrityksestä. Naista syytetään vaihtoehtoisesti yllytyksestä murhan yritykseen.

Syyttäjän mukaan mies ja nainen suunnittelivat naisen puolison tappamista vuoden 2022 elokuusta alkaen.

Syyttäjä vaatii heille ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Teonkuvaus: Kokonaisuuten arvostellen törkeä teko

Haastehakemuksen teonkuvaksessa kerrotaan, että murhan yrityksestä syytetty kaksikko on ostanut syyskuussa yhteydenpitoa ja suunnittelua varten prepaid-liittymät. Murhan tekoaika oli kuvauksen mukaan suunniteltu metsästyskauden alkuun.

Lokakuun 4. päivä vieraspaikkakuntalainen mies on käynyt Soinissa ja tavannut naisen hautausmaalla. Syyttäjän mukaan nainen on näyttänyt miehelle reitin suunnitellulle ampumispaikalle, syrjäiselle metsäautotielle. Miehelle on piirretty kartta reittiohjeesta.

Perjantaina 7. lokakuuta mies on aamulla mennyt työpaikalleen Lahdessa, kirjannut itsensä sisään ja lähtenyt ajamaan Soiniin.

Samaisena perjantaina nainen on ottanut kodin asehuoneessa olevasta asekaapista puolisonsa omistaman kiväärin ja patruunoita. Nainen on luovuttanut kiväärin epäillylle miehelle.

Kun mies saapui suunnitellulle ampumispaikalle, nainen on soittanut puolisolleen ja pyytänyt häntä ajamaan metsäautotielle. Tekosyynä nainen on esittänyt puolisolleen, että tuttu nainen on pyytänyt vetoapua jäätyään autollaan jumiin.

Uhri on joutunut kapealla metsäautotiellä pysähtymään. Paikalla odottanut tekijä on ensin varmistanut uhrin henkilöllisyyden, ottanut autonsa takakontista kiväärin ja ampunut lähietäisyydeltä uhria kohti. Laukaus on osunut auton takasivuikkunaan.

Uhri on ymmärtänyt välittömästi joutuneensa ampujan kohteeksi ja lähtenyt ajamaan pakoon. Epäilty mies on vielä ampunut kaksi laukausta pakenevan uhrin perään. Toinen laukauksista on osunut autoon.

Tapahtuman jälkeen mies ja nainen ovat suunnitellusti hävittäneet prepaid-liittymät. Lisäksi mies on hävittänyt teossa käytetyn aseen.

Syyttäjän mukaan teko on ollut suunnitelmallinen ja tapahtunut vakaasta harkinnasta. Naisen osuus tekoon on ollut toteuttamisen kannalta olennainen.

Syyttäjän mukaan tekotapa, jossa pahaa-aavistamaton asianomistaja on houkuteltu syrjäiseen paikkaan, jossa häntä kohti on ammuttu, on ollut erityisen raaka tai julma. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Molemmat vastaajat ovat olleet vangittuna lokakuusta lähtien.

