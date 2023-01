Venäjä yrittää säästää panssarikalustoaan Itä-Ukrainassa ja tilalle laitetaan ”elävää voimaa” eli sotilaita, arvioi sotilasasiantuntija

Käytännön sanelema pakko ajaa Venäjän tällä hetkellä sotimaan Ukrainassa tavalla, joka aiheuttaa runsaasti miehistötappioita. Näin arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori, majuri Antti Paronen.

Parosen mukaan hyökkäyksen alkuvaiheessa Venäjä käytti paljon panssarikalustoa ajaakseen ukrainalaisia ryhmitykseen. Tästä koitui runsaasti panssarikalustotappioita etenkin Pohjois-Ukrainassa.

– Nyt kun panssarikalustoa yritetään säästää erityisesti Itä-Ukrainassa, käytetään sitä, mitä on eli elävää voimaa tekemään samanlaisia hyökkäyksiä, Paronen kertoi Radio Suomen Päivän haastattelussa keskiviikkona.

Venäjän toimintatapa näkyy Parosen mukaan etenkin Bahmutin ja Soledarin kaltaisissa pienissä asutuskeskuksissa venäläissotilaiden jalkaväkihyökkäyksinä.

– Erityisesti rakennetulla alueella tällainen toimintatapa kerryttää paljon tappioita. Sodan raaka logiikka näkyy myös tässä suhteessa.

Venäjän on kerrottu kärsineen huomattavia miehistötappioita Ukrainassa viime aikoina. Ukrainan arvio tappioista on huomattavasti suurempi kuin Venäjä on virallisesti ilmoittanut.

Taistelupanssarivaunuilla saataisiin merkittävä ylivoima

Länsimaat harkitsevat parhaillaan sitä, että annetaanko Ukrainalle taistelupanssarivaunuja. Suomessakin on puhuttu Leopard 2-taistelupanssarivaunujen lahjoittamisesta Ukrainalle.

Parosen mukaan Leopard 2-tyyppisellä kalustolla saavutettaisiin erityisesti hyvä huoltovarmuus ampumatarvikkeiden osalta. Kalustotyypillä saavutettaisiin myös taistelukyky pimeässä laajassa mittakaavassa, kertoo Paronen.

– Eli niillä pystyttäisiin käymään käytännössä ympärivuorokautista panssarihyökkäyssotaa.

Parosen mukaan taistelupanssarivaunuilla saataisiin merkittävä ylivoima venäläistä liikekannallepantua yksikköä vastaan.

– He olisivat jatkuvasti tulen alla ja hereillä. Mikään sotilasjoukkokaan ei kestäisi sitä kovin kauaa.

Parosen mukaan taistelupanssarivaunujen lahjoittaminen saattaisi olla sodan kannalta yhtä käänteentekevää kuin Ukrainan vastarinnan symboliksi nousseiden Himars-raketinheittimien toimittaminen maalle sodan alkupuolella.