Poliisi kertoo uutta tietoa Hämeenlinnan harvinaisesta autovarkaudesta: varkailla oli avaimet ainakin kolmeen autoon

Hämeen poliisin mukaan autot saatiin liikkeelle avaimilla. Poliisi ei kerro, miten avaimet on hankittu. Epäiltyjä on ainakin kolme, ja poliisi on jo kuulustellut yhtä heistä.

K-Auto Hämeenlinnan liike kuvattuna sulkemisajan jälkeen tiistai-iltana. Kuva: Nina Keski-Korpela / Yle