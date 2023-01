Moni somejulkkis tienaa mainostamalla nettikasinoita, vaikka se on laitonta

Tervetuliasbonuksia, ilmaiskierroksia ja toinen toistaan parempia tarjouksia. Jo parinkympin talletuksella voi aloittaa.

Useat somevaikuttajat tienaavat jopa tuhansia euroja mainostamalla nettikasinoita esimerkiksi Twitchissä, Instagramissa ja Snapchatissa.

Poliisihallitus muistuttaa tiistaina aloittamassaan kampanjassa, että vaikka kuvatunlainen toiminta on jatkunut vuosia, se on yhä laitonta. Manner-Suomessa vain Veikkauksella on lain mukaan oikeus mainostaa rahapelejä. Poliisihallitus pyrkii kampanjallaan lisäämään tietoisuutta rahapelien lainvastaisesta markkinoinnista etenkin nuorten aikuisten keskuudessa – eli sen joukon, johon mainonta yleensä kohdistuu.

Mitä keinoja Poliisihallituksella on puuttua rahapelien laittomaan mainostukseen? Katso tiivistys videolta.

Aiheesta voi keskustella 12. tammikuuta 2023 kello 23.00 asti.