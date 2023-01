Unkarin erkaantuminen EU:sta jatkuu: oikeusvaltiorikkeet sulkevat nuorilta mahdollisuuden vaihto-opiskeluun

Unkari ei kiinnosta enää vaihtokohteenakaan oikeusvaltio-ongelmien takia. Vuosittain noin sata suomalaisopiskelijaa on lähtenyt Unkariin.

Unkarilaiset korkeakouluopiskelijat eivät enää ensi vuonna pääse maailmalle niin helposti, jos joulukuinen Euroopan komission esitys pitää.

Unkarilainen sanomalehti Nepszava (siirryt toiseen palveluun) uutisoi aiemmin tällä viikolla, että unkarilaiset julkiset säätiöyliopistot eivät enää saa Erasmus-tukea korkeakoulujen vaihto-ohjelmille Unkarin oikeusvaltiorikkeiden takia.

Erasmus-tuki jäädytettiin 21:lta säätiöyliopistoilta, koska niiden hallinnossa on valtapuolueen sinne nimittämiä poliittisia päättäjiä, eivätkä yliopistot toimi akateemisen vapauden suojissa.

Eurooppalaiset korkeakoulut saavat vuosittain Erasmus-tukea, jonka avulla ne ovat lähettäneet omia opiskelijoitaan vaihtoon ja ottaneet vaihtareita myös vastaan. Erasmus-tuen menettäminen tarkoittaa siis sitä, että unkarilaiset eivät pääse tuen avulla maailmalle, mutta harvempi saattaa lähteä myös vaihto-opiskelemaan Unkariin.

Suomesta on lähtenyt Unkariin vuosittain vaihtoon 90–130 opiskelijaa, ja Unkarista Suomeen vaihtareita on tullut 120–160. Eniten suomalaisia on lähtenyt isoihin Euroopan maihin, kuten Saksaan, Ranskaan, Italiaan ja Espanjaan.

Vaikka Unkari on ollut jo nyt melko marginaalinen vaihtokohde, ei sen suosio nykyisestä ainakaan kasva, arvioi Minna Koutaniemi. Hän on Helsingin yliopiston kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden päällikkö.

– Opiskelijat ovat poliittisesti todella tiedostavia. Yhä harvempi lähtee opiskelemaan Yhdysvaltoihin, Kiinaan tai Turkkiin, tai nyt Unkariin.

Miksi unkarilaiset korkeakouluopiskelijat suljetaan piirin ulkopuolelle?

Unkari on luisunut kuluneen kymmenen vuoden aikana kohti autoritarismia. 12 vuotta vallassa ollut Fidesz-puolue on heikentänyt muun muassa oikeuslaitoksen, median, vähemmistöjen, opposition ja vapaan akatemian asemaa. Fidesz voitti vaalit jälleen viime keväänä, eikä muutosta ole näin lähiaikoina tapahtumassa.

EU on kovistellut Unkaria jo aiemmin sen heikentyneen demokratian takia, mutta viime vuoden lopulla unioni lopulta otti kovat aseet käyttöönsä. EU:n komissio esitti, että Unkarin EU-tuet jäädytettäisiin, kunnes Unkarissa parannettaisiin muun muassa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja korruption torjuntaa.

EU-tukien mukana jäädytettäisiin myös Erasmus-tuki, eli korkeakouluopiskelijoiden vapaa liikkuvuus heikentyisi huomattavasti.

On sääli, että korkeakouluopiskelijat joutuvat sijaiskärsijöiksi, opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Kaisu Piiroinen sanoo.

– Unkarilaiset eivät itse pääse vaihtoon, mutta toisaalta myöskään sinne ei tule niin paljoa vaihtareita. Väistämättä korkeakouluyhteisön näkökulma kapenee ja tietyllä tavalla sulkeutuu, hän sanoo.

Unkarin valtio on jo nyt puuttunut korkeakoulutukseen, eikä akateemista vapautta enää ole: esimerkiksi sukupuolen- ja maahanmuuton tutkimus on lakkautettu, ja sosiologiakin taitaa olla uhan alla, Piiroinen sanoo. Yliopistojen hallinnossa valtaa on siirretty akateemisen yhteisön ulkopuolelle, poliittiseen kontrolliin.

– Erasmus-vaihdon voi kiteyttää niin, että se antaa merkityksellisiä kokemuksia merkityksellisessä vaiheessa elämää. Sellaista ei voi saada muuten, Piiroinen toteaa.

Korkeakouluopiskelijat eivät enää lähde yhtä sankoin joukoin vaihtoon kuin ennen

Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden vaihto-opiskelu on vähentynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Edellinen huippuvuosi oli vuonna 2016, jolloin yli 10 000 suomalaista opiskelijaa lähti vaihtoon maailmalle.

Sen jälkeen luvut ovat tulleet alaspäin, ja koronavuosina vaihto-opiskelu luonnollisestikin väheni, Anni Kallio sanoo. Kallio työskentelee tiiminvetäjänä korkeakoulujen Erasmus-asioiden kanssa Opetushallituksessa.

Yhtä yksittäistä selittävää tekijää innostuksen laantumiselle ei ole.

Korkeakoulujen rahoitusmallia muutettiin 2019, ja silloin poistui myös kannusteita. Aiemmin korkeakouluille tuli osa rahoituksesta sen perusteella, miten aktiivisesti opiskelijat lähtivät vaihtoon, nyt sitä ei enää huomioida.

Toisaalta opiskelijoiden toimeentulo on tiukentunut, opintotukea on rajoitettu ja valmistumiseen hoputetaan, Kallio luettelee.

Sitten on niinkin, että jossain määrin korkeakouluopiskelijat ovat vanhentuneet: esimerkiksi ammattikorkeakouluissa monet opiskelijat voivat olla jo perheellisiä tai työelämässä, eikä silloin lähdetä enää helposti vaihtoon, Kaisu Piiroinen sanoo.

2000-luvun alussa vaihto innosti näkemään maailmaa, ja silloin vaihtoon lähtemisen innokkuus olikin huipussaan. Nykyään matkustetaan enemmän ja vaihto ei ole ainoa tapa nähdä uutta, mutta silti se kannattaisi, Piiroinen sanoo.

– Toivottavasti vaihdosta ei tule milleniaalien sukupolvikokemusta, ja nuoremmatkin sukupolvet lähtisivät innolla vaihtoon.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta torstaihin 12. tammikuuta kello 23:een saakka.