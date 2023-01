Epäluotettavasta kulkemisestaan tunnettu Turun rinnehissi Funikulaari rikkoontuu nyt tavallistakin useammin – mysteerinen ovivika kiusaa hissiä lähes joka päivä

Turun epäonninen Funikulaari on rikkoutunut aikaisempaakin enemmän viimeisen kuukauden aikana.

Turkulainen rinnehissi Funikulaari on vikaantunut kuukauden sisällä jo yli 20 kertaa. Huolto yrittää selvittää edelleen, mistä vika voisi johtua. Toistaiseksi huolto on pystynyt auttamaan vain Funikulaarin oireissa.

Turun Kakolanmäen rinnehissi Funikulaari on vikaantunut epätavallisen paljon viime aikoina.

Funikulaari on vikaantunut kuukauden sisällä jo yli 20 kertaa. Viimeisen viikon aikana Funikulaari on pysähtynyt peräti viidesti. Seisahtumisia on huomattavasti enemmän kuin yleensä varsin epäluotettavan maineen keränneelle rinnehissille.

Turun kaupungin vastaava rakennuttaja Antti Aalto sanoo, että vika on tällä kertaa uusi, eikä siitä tiedetä vielä paljoa.

– Siellä on ovivika. Funikulaarin tietokoneelta lähtevä ohjaussignaali ei toimi kunnolla ja ilmeisesti komponentti pitää vaihtaa. Ovissa on ongelmana se, että se aiheuttaa katkoksen, antaa ovihäiriön ja rinnehissi jää jumiin asemalle.

Ongelmaksi on muodostunut myös se, että vika ilmestyy sattumanvaraisesti.

– Kun huolto on paikalla, niin sitä vikaa ei saada esiintymään rinnehississä silloin, kun se siihen haluttaisiin. Vika on ilmestynyt laitteeseen aika tiheästi nyt. Pari päivää voi mennä ilman vikaa ja sitten se tulee taas useamman kerran päivässä. Tämä aiheuttaa aika vahvaa epäluotettavuutta Funikulaariin – entisestään.

Viasta ollaan oltu myös yhteydessä italialaiseen valmistajaan Leitneriin.

– Vikaa on selvitetty Italiaan päin huollon toimesta jo pidemmän aikaa, mutta vian juurisyyhyn ei ole päästy kiinni. Turku ottaa vielä myös yhteyttä Italiaan, että nyt on taas uusi vika laitteessa.