Tiedätkö, mitä vakuutuksesi korvaa, jos talo palaa tai pakastin hajoaa? Selvitimme neljä tärkeintä kysymystä kotivakuutuksista

Mitä kotivakuutus korvaa, jos asunto tuhoutuu tulipalossa, salama rikkoo television tai pakastin sulaa sähkökatkossa? Oman vakuutuksen ehdot kannattaa tarkistaa, sillä kotivakuutuksissa on suuria eroja.

Itä-Suomessa on viime viikkoina tapahtunut poikkeuksellisen paljon asuntopaloja, joiden yhteydessä myös vakuutusasiat ovat nousseet esiin. Monilta kerrostaloasujilta kotivakuutus puuttuu kokonaan.

Kysymyksiin kotivakuutuksista vastaavat hallintojohtaja Artturi Alaharjula vakuutusyhtiö LähiTapiolasta sekä jaostopäällikkö Jussi Korpelainen vakuutusriitoja ratkovasta vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä.

1. Mitä kotivakuutusta ottaessa kannattaa huomioida?

Olennaista on, kuinka laajan turvan kotivakuutus sisältää. Vakuutusyhtiöt myyvät pääasiassa kolmenlaisia kotivakuutuksia. Suppea turva kattaa yleensä vain tulipalon ja joissakin tapauksissa luonnonilmiön, kuten myrskyn, aiheuttamat vahingot. Perustason turva korvaa muitakin vahinkoja, ja laajimman turvan vakuutukset korvaavat yleensä myös rikkoutumisvahingot, eli esimerkiksi sen, jos pakastin hajoaa ja sen sisältö sulaa.

Isossa vahingossa, kuten tulipalossa, korvattavaa on paljon. Monissa irtaimiston kotivakuutuksissa on määritelty ylin mahdollinen korvaussumma.

– Tavallisessa kodissa irtaimisto mahtuu yleensä arvoltaan maksimikorvaukseen. Enimmäiskorvauksen määrä kannattaa kuitenkin tarkistaa jo vakuutusta tehdessä, sanoo Jussi Korpelainen vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä.

Osassa kotivakuutuksista on myös kattosumma yksittäiselle esineelle.

– Jos kotona on vaikkapa arvokas postimerkkikokoelma, soitin tai laadukas sähköpyörä, on hyvä tarkistaa, pitäisikö ne vakuuttaa erikseen, neuvoo hallintojohtaja Artturi Alaharjula LähiTapiolasta.

2. Mitä voi tehdä ennen kuin mitään on tapahtunut?

Vakuutusturva on tärkeää pitää ajan tasalla, kun asuinpaikka tai elämäntilanne muuttuvat. Kotivakuutus koskee sitä paikkaa, jossa henkilö asuu. Esimerkiksi kotoa muuttava nuori tarvitsee oman kotivakuutuksen opiskelija-asuntoonsa.

Monilta kerrostalossa asuvilta kotivakuutus puuttuu kokonaan. Se on iso riski. Esimerkiksi tulipalon sattuessa koti saattaa kärsiä pahoin savu- ja vesivahingoista ja olla asumiskelvoton pitkään. Taloyhtiön vakuutus korvaa vain asunnon kiinteät rakenteet, mutta ei irtaimistoa tai asumiskustannuksia remonttiajalta.

Pienen asunnon kotivakuutus maksaa korkeintaan muutamia kymmeniä euroja kuukaudessa.

Erityisesti omakotitalossa asukkaan kannattaa huolehtia, että peruskorjaukset tehdään ajallaan.

– Pesukone tai lämmivesivaraaja kannattaa vaihtaa ennen kuin ne hajoavat niin, että tulee vesivahinko, Jussi Korpelainen muistuttaa.

Jos kotona tapahtuu tulipalon kaltainen iso vahinko, korvattavaa on paljon. Tällöin valokuvat kotoa helpottavat korvattavien esineiden listaamista. Kodin eri huoneista ja arvoesineistä kannattaa tallentaa kuvat pilvipalveluun silloin, kun mitään ei vielä ole tapahtunut.

Usein kotivakuutuksen kanssa asiakkaalle myydään myös vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Sen kautta voi saada korvauksia, jos joutuu itse korvausvelvolliseksi jossakin tilanteessa tai riita-asia päätyy oikeuteen.

– Tästä ei kannata säästää, sillä esimerkiksi riita-asioihin joutuu osalliseksi ilman omaa syytään, Jussi Korpelainen sanoo.

3. Miten toimia, kun vahinko tapahtuu?

Vakuutusyhtiöön kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian. Isommissa vahingoissa vakuutusyhtiö saattaa lähettää paikalle ulkopuolisen arvioijan.

Pienemmissä vahingoissa lähtökohta on, että vakuutusyhtiö luottaa asiakkaan kertomaan. Asiakas listaa vaurioituneet tavarat, niiden hankintavuodet ja arvon. Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen ilmoituksen mukaan. Tavaroiden ikä vaikuttaa korvauksen suuruuteen.

Joskus vahingosta saatetaan pyytää esimerkiksi valokuvia todisteeksi.

Yleisimmät kotivakuutuksesta korvattavat vahingot ovat pieniä, esimerkiksi kodinkoneen tai puhelimen hajoamisia tai pyörävarkauksia.

Vakuutusta ottaessa on hyvä pohtia, kuinka suuren omavastuun on valmis maksamaan. Kotivakuutuksissa yleinen omavastuu on 150 euroa. Vakuutukset, joissa on korkea omavastuu, ovat halvempia, mutta tällöin pienet vahingot jäävät kokonaan asiakkaan maksettavaksi.

4. Mikä aiheuttaa eniten riitoja vakuutusyhtiön ja asiakkaan välille?

Tyypillisin riidanaihe vakuutusyhtiön ja asiakkaan välillä on, onko joku vahinko vakuutuksesta korvattava vai ei.

Vakuutusriitoja ratkovasta Finestä kerrotaan, että kotivakuutusasioissa yleisimpiä riidanaiheita ovat vuotovahingot. Niiden korjaaminen on usein kallista.

– Kotivakuutuksessa on yleensä kohta, ettei asennus- tai rakennusvirheestä johtuvaa vahinkoa korvata. Ehdot tai ainakin vakuutuksen tuoteseloste on hyvä lukea tarkkaan ennen kuin tekee sopimuksen, sanoo jaostopäällikkö Jussi Korpelainen Finestä.

Hän antaa erityisen vinkin omakotitalossa asuville.

– Kiinnittäisin vakuutusta ottaessa huomiota ikävähennyksiin vuotovahingossa. Jos käyttövesiputki vuotaa rakenteisiin, on iso merkitys, onko ikävähennys 15 000 euroa vai ei euroakaan.

Korpelainen kehottaa kaikkia kotivakuutuksen ottajia tutustumaan myös suojeluohjeisiin. Ne ovat vakuutusyhtiöiden yhdessä laatimia ohjeita siihen, miten kodin turvallisuudesta tulee huolehtia. Suojeluohjeen laiminlyöminen voi johtaa vakuutuskorvauksen alentamiseen.

Osallistu keskusteluun jutun aiheesta. Keskustelu on auki 17.1. klo 23:een asti.