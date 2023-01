Yli puolet Tampereen Acutan potilaista on yli 65-vuotiaita – kysyimme, pitäisikö vanhuksille olla oma päivystys

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksen Acutan ruuhkautuminen on ollut puhuttanut mediassa liki päivittäin.

Pähkinänkuoressa ongelma on tämä: Päivystyspaikat täyttyvät nopeasti, koska sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ei saada eteenpäin erikoissairaanhoidon osastoille. Ne taas eivät saa parempikuntoisia potilaitaan siirrettyä perusterveydenhuollon vuodeosastoille, koska niissä on potilaita, jotka jonottavat ympärivuorokautiseen hoivaan.

Yhdeksi vaihtoehdoksi on väläytetty oman kiirepäivystyksen perustamista vanhuksille, samaan tapaan kuin lasten- ja naistentaudeilla jo on. Arviolta yli puolet Acutan potilaista on yli 65-vuotiaita.

Olisiko tässä ratkaisu ongelmaan, Acutan vastuualuejohtaja, ylilääkäri Mikko Franssila?

– Suoraan sanottuna ei. Vanhuksilla on monia syitä hakeutua päivystykseen, ja niitä tilanteita varten pitää olla paljon erilaisia vaihtoehtoja. Päivystyksen toiminta halvaantuu, jos resursseja lähdetään liikaa pilkkomaan. Ensihoito pystyy aika kattavasti tutkimaan vanhuksen kotona.

Millaiset resurssit vanhusten oman päivystyksen perustaminen vaatisi?

– Tarvitaan kuvantamista, laboratorioanalytiikkaa, eri erikoisalojen osaamista. Laajan palvelun päivystyksen toteuttamisessa ei olisi järkeä, ja se olisi myös vaikeasti toteutettavissa. Kevyempiä arvioita, kuten verikokeita ja keuhkokuvia varten on jo olemassa alueelliset terveyskeskukset ja niiden kiirevastaanotot.

”Jos ainoa syy Acutaan hakeutumiseen on se, että meiltä järjestetään jatkohoitopaikka tai tarkistetaan lääkelista, niin se on järjestelmän turhaa käyttöä”, sanoo ylilääkäri Mikko Franssila. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Miten turhat päivystyskäynnit olisi vältettävissä?

– Virka-ajan ulkopuolella tarvitaan muitakin ratkaisuja kuin potilaan lähettäminen päivystykseen. Jos ainoa syy Acutaan hakeutumiseen on se, että meiltä järjestetään jatkohoitopaikka tai tarkistetaan lääkelista, niin se on järjestelmän turhaa käyttöä. Pahimmillaan se viivästyttää hoitoa niiltä, jotka sitä kiireesti tarvitsevat.

– Ruuhkatilanteet ovat tutkitusti sellaisia, joissa kuolleisuus lisääntyy. Ne, jotka eivät tarvitse päivystystä, pitää saada sieltä pois.

Miten tähän tilanteeseen päästään?

– Meillä on hyvä esimerkki Keiturin Soten alueelta, Virroilla ja Ruovedellä. On yhdessä sovittu kriteerit, joilla vanhus voidaan ottaa ilta- ja yöaikaan suoraan osastolle. Seuraavana aamuna lääkäri käy arvioimassa tilanteen, ilman että on tarvinnut ajaa melkein tunnin matkan suuntaansa ja viettää Acutassa tunteja, pahimmillaan toista vuorokautta ennen paluumatkaa takaisin.

Yle vieraili Acutan päivystyksessä tapaninpäivän aamuna. Joulunpyhät sujuivat rauhallisesti, mutta heti niiden jälkeen ruuhkia alkoi taas syntyä. Kuvassa puhelimeen vastaamassa sairaanhoitaja Jarno Tuominen. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ylilääkäri Mikko Franssila, millä kolmella keinolla Acutan ikuiselta tuntuva kriisitilanne saadaan purettua?

– Palveluasumiseen tarvitaan selvät ohjeistukset ja toimintatavat siitä, mitä tehdä kun asukkaan vointi heikkenee: miten konsultoida lääkäriä ja miten kotihoito pystyy hoitamaan ilman, että potilaan täytyy lähettää jonnekin arvioitavaksi.

– Toinen asia koskee kotihoitoa. Tarvitaan yhteiset toimintatavat koko alueen kotihoidon lääkäripalveluille. Toimintamallit siitä, milloin potilas ohjataan päivystykseen ja mihin asioihin kotihoidon lääkäri ottaa kantaa.

– Kolmanneksi palveluasumista ja muuta kotiin tarjottavaa apua tulee olla riittävästi tarjolla. Palveluasumisen paikkoja tulee ennakoida, eikä niin että aina mennään kriisiin ja sitten vähän paikataan, kunnes taas ollaan kriisissä.

– Kyllä se kalliimpaa on, jos aina kriisin kautta mennään.

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystysruuhkaa ratkotaan uudella jatkohoito-osastolla. Osasto on aloittanut tällä viikolla. Video: toimittaja Juha Kokkala / Yle

