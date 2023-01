Kunta suunnitteli asukkaiden suosimalle virkistysalueelle asuintontteja – lähes 270 taipalsaarelaista vaatii kansanäänestystä

Taipalsaaren Konstussa on asukkaiden suosima virkistysalue. Kunta on kaavaillut alueelle erillispientalotontteja. Nyt osa asukkaista haluaa kansanäänestyksen kaavasta. Kuvituskuva.

Joukko taipalsaarelaisia haluaa, että kunta järjestää kansanäänestyksen tuoreesta kaavasta. Kunta on kaavoittanut asukkaiden suosimalle ulkoilualueelle 67 asuintonttia.

Tonteista 64 on erillispientalotontteja, joista kuudella on rantaviivaa. Omarantaiset tontit ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa ja pääosin rakennettuja.

Alueelle on lisäksi kaavoitettu kolme asuinpientalotonttia. Niille voisi rakentaa myös rivitaloja sekä hoivapalvelujen toimitiloja.

Vajaan viiden tuhannen asukkaan kunta sijaitsee Lappeenrannan pohjoispuolella Etelä-Karjalassa.

Luonnontilainen ulkoilualue halutaan säilyttää

Tontit tulisivat lähialueen asukkaiden suosimaan, Saimaan rannalla sijaitsevaan metsään. Kansanäänestyksellä selvitettäisiin, onko kaavalla kannatusta asukkaiden keskuudessa.

Aloitteen tekijät itse toivovat, että Konstunrannan metsä ja ranta-alue säilyisivät luonnontilaisina ja täysin virkistyskäytössä. Tontit ja tiet pirstoisivat aluetta.

Myöskään Suomessa rauhoitetulle viitasammakolle rajatut suoja-alueet eivät aloitteen mukaan ole riittäviä.

Sen sijaan aloitteen tekijät ehdottavat, että asumiseen tarkoitettuja tontteja kaavoitettaisiin entisen sairaalan alapuolella sijaitsevaan metsään.

– Siellähän on kaikki infrastruktuuri olemassa. Sen saavutettavuus on hyvä ja se on monikäyttöistä aluetta, sanoo Pro Konstu -ryhmän jäsen Seppo Mutta.

Mutta on yksi aloitteen vastuuhenkilöistä.

Useiden vuosien kaavoitus

Konstunrannan kaavaa on valmisteltu kunnassa useita vuosia ja siihen on tehty matkan varrella muutoksia.

Kunta toivoo, että alueelle kaavoitettavat tontit houkuttelisivat kuntaan uusia asukkaita. Virkistysaluetta puolustavien mukaan houkuttelevia tontteja voisi saada myös entisen sairaalan alueelle.

Kansanäänestystä vaativien asukkaiden näkemyksen mukaan kunnalla ei ole varaa isoihin investointeihin. Kunnallistekniikan rakentaminen on kallista.

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaan mukaan kunta lähtee siitä, että tonteista saadaan aikanaan myyntituloja. Niillä kuitattaisiin kunnallistekniikan kustannuksia.

– En tiedä, päästäänkö voitolliseen ratkaisuun, mutta jos saadaan lisää veronmaksajia kuntaan niin eiköhän se plussan puolelle mene, Kuuramaa sanoo.

Entäpä sitten aloitteen tekijöiden ehdotus sairaalan alueesta? Kuuramaan mukaan on päättäjien käsissä, lähdettäisiinkö kaavaa jälleen muuttamaan.

Kunnanvaltuusto käsittelee tiistaina

Kunnanvaltuusto päättää tiistaina 17. tammikuuta, järjestetäänkö kansanäänestys. Kunnanjohtajan mukaan kyseessä olisi neuvoa-antava kansanäänestys, joka ei sitoisi päättäjiä.

Kuuramaa epäilee, toisiko mahdollinen äänestys asialle lisäarvoa vai aiheuttaisiko se hämmennystä.

– Siinä pitäisi varmistaa se, että se antaa oikean kuvan kuntalaisten mielipiteistä. Voisi olettaa, että kaavan vastustajat käyvät äänestämässä, mutta käyvätkö he, jotka ovat sen puolella? Kuuramaa pohtii.

Pro Konstu -ryhmän Seppo Mutta vastaa Kuuramaan pohdintaan alla olevassa audiossa.

Konstunrannan kaava on kunnan puolesta valtuuston sinettiä vailla valmis. Valtuusto käsittelee kaavaa niin ikään tiistaina, mikäli se ei päätä järjestää kansanäänestystä.

Asiasta uutisoi ensin Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).

Taipalsaaren Konstunrannan tapaus muistuttaa takavuosina Lappeenrannassa käytyä keskustelua Tyysterniemen kärjen kaavoittamisesta.

Kaupunki päätti lopulta luopua suunnitelmista kaavoittaa alueelle asuintontteja, sillä asukkaat vastustivat asiaa voimakkaasti.