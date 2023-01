Päiväkodissa nähdään päivittäin vanhempia, jotka lahjovat lapsiaan – lasten kanssa ei tulisi neuvotella, sanoo varhaiskasvatuksen opettaja

– Mie en halua päiväkotiin. Haluan olla isin kanssa kotona, kolmevuotias Jaiden sanoo itkuisella äänellä.

Sunita Saarinen on hakenut juuri lapsensa päiväkodista ja laittaa kotona tiskejä koneeseen. Jaiden kaataa muroja kulhoon. Hän aloitti päiväkodin joulukuussa, eikä aloitus ole ollut helppo.

– Illalla hän meiltä varmistaa, mennäänkö huomenna päiväkotiin. Kun hän kuulee, että päiväkotipäivä on edessä, alkaa itkuinen valitus, ja se ralli jatkuu koko yön ja aamun ajan, Saarinen kertoo.

Päiväkotipäivät sujuvat kuitenkin kivasti. Äiti pohtii, että lapsi on iskostanut jostain syystä päähänsä, ettei tahdo päiväkotiin ja toistaa sitä periaatteen vuoksi.

– Kyllähän se on silti rankkaa ja tuntuu tosi pahalta, Saarinen toteaa.

Saarinen työskentelee lastenohjaajana ja tietää, miten tulee toimia päiväkodin aloituksen tuoman eroahdistuksen kanssa.

Hän pitää päiväkotiviemiset lyhyinä, on toimittanut kuvat vanhemmista päiväkotiin ja vie lapsen huomion muualle harmistuksen hetkellä.

Tulos on silti ollut tähän mennessä laiha.

Moni muukin vanhempi kamppailee samojen ongelmien kanssa. Yle kysyi psykologilta ja varhaiskasvatuksen opettajalta, kuinka tilannetta voisi helpottaa.

Psykologi: Aamut ovat kriittisintä aikaa perheissä

Lasten kanssa yli 40 vuotta psykologina työskennellyt Tuija Vanhanen kertoo, että siirtymätilanteet ovat kasvun ja kehittymisen paikkoja lapsille siinä missä vaikka leikkikin.

Asioiden ennakointi ja sanoittaminen on ensiarvoisen tärkeää, vaikka kyse onkin jokapäiväisestä päiväkotiin lähtemisestä. On hyvä kertoa aamulla, että ensin syödään aamupala, sitten puetaan päälle ja sitten mennäänkin jo päiväkotiin.

– Tosi tärkeää on se, ettei päiväkotiin lähdössä olisi kova kiire. Lapsi ymmärtää usein kiireen vihaisuutena, ja se on pois turvallisuuden tunteesta, Vanhanen kertoo.

Miten toimia, jos kiire yllättikin ja on entistä vähemmän aikaa kiukulle?

– Automatkalla lapselle voi pahoitella tilannetta, että tuli taas tällainen kiireinen aamu ja sulle tuli varmaan paha mieli, mutta kyllä näistäkin selvitään.

Vanhasen mukaan tärkeintä on ymmärtää lapsen tunnetilaa ja sanoittaa tunnetta. Sen avulla lapsi oppii ymmärtämään myös omia tunteitaan. Lapselle on myös tärkeää kertoa, ettei kiire ollut hänen syytään.

Mitä tehdä, kun kaikki on jo koetettu ja lapsi silti itkee päiväkodin eteisessä?

– On hyvä olla ajoissa töissä, joten sitten hoitaja ottaa lapsen syliin. Päiväkodissa on hyvä olla kuva perheestä. Sitä voidaan katsoa ja sanoa, että 'oi, miten mukava perhe sulla on, ei ihme, että on välillä vaikea lähteä, mutta mennääs katsomaan, mitä muut lapset tekevät'. Eli lohduttamista ja lapsen tunteiden ymmärtämistä.

Varhaiskasvatusopettaja: Nykyvanhemmat neuvottelevat liikaa

Pia Tielinen on toiminut lähes 40 vuotta varhaiskasvatuksen opettajana. Hän kertoo, että ennen päiväkodin aloitusta on todella tärkeää tutustua hyvin tulevaan päiväkotiin.

– Lapselle ei ole tärkeä tutustua seiniin vaan siihen ihmiseen, joka häntä on päiväkodissa odottamassa. Samoin vanhemman ja hoitajan välinen hyvä tutustuminen on tärkeää, sillä vanhemman varmuus heijastuu lapseen.

Vanhempien pitäisi luottaa päiväkodin aikuisiin ja antaa lapsi heille, eikä pitkittää eroa. Vaikka erotilanteessa lapset itkisivät, itku loppuu yleensä siihen, kun vanhempi sulkee päiväkodin oven.

– Vanhempi näkee aina vain sen itkevän lapsen. Siitä voi jäädä olo, että lapsi itkee päiväkodissa koko päivän, mutta ei se niin ole. Lähetän usein vanhemmille kuvan, että täällä lapsesi leikkii jo iloisesti.

Tielisen mukaan nykyvanhemmat neuvottelevat liikaa lastensa kanssa.

– Se on huono asia, että vanhemmat lahjovat lapsen lähtemään päiväkodista. Esimerkiksi sanotaan, että autossa on jotain kivaa odottamassa. Pitäisi sanoa, että sano kavereille heipat, minä haen tavarasi ja sitten lähdetään kotiin.

