Turengin sala-auraaja vannoo lopettavansa – kunta kielsi mieheltä naapureita ilahduttaneen talkootyön

Turenkilainen Antti Vau on aurannut omatoimisesti muutamana vuotena Kauriinmaan kulkureittejä. Tällä viikolla kunta puuttui asiaan ja pyysi Vauta lopettamaan.

Kotinsa lähiympäristössä kulkureittejä mönkijällään aurannut Antti Vau sai kunnalta pyynnön lopettaa. Kunta kantaa vastuun myös silloin, kun talvikunnossapitoa on harjoittanut vapaaehtoinen kuntalainen.

Turenkilainen Antti Vau lupaa, ettei enää omatoimisesti harjoita salaa talvikunnossapitoa kotinsa lähialueen ulkoilureiteillä.

– Vannon kautta kiven ja kannon. Ja jos niin teen, mörökölli minut vieköön, Vau sanoo huvittuneena Ylelle.

Vau kertoi eilen Turengin Facebook-ryhmässä saaneensa vihaista palautetta Janakkalan kunnan työntekijältä. Hän on tänä ja aiempina talvina käynyt ulkoilureiteillä omalla mönkijällään ja aurannut Kauriinmaan metsäreiteistä käyttökelpoisia.

– Olen harrastanut sitä omien lumitöideni jälkeen. Siinä oli ihan puhtaasti ajatus, että tulisi hyvä mieli ja se helpottaisi ihmisiä, Vau perustelee.

Hyvin hoidettu alue

Kauriinmaan ulkoilureitit ovat kesällä auki, mutta talvella niitä ei pidetä yllä. Pientaloalueella on muun muassa päiväkoti ja ulkoilijoita, jotka ovat käyttäneet Vaun auraamia reittejä oikaistaakseen katujen välejä.

Janakkalan kunta pyysi Vaulta, että hän lopettaisi itsenäiset lumityöt kunnan omistamilla kulkureiteillä.

Lopettamispyynnön perusteena on se, että kunta on vastuussa myös vapaaehtoisten tekemistä kunnossapitotoimista kunnan omistamalla maalla.

Turengin Kauriinmaan pientaloalueen kulkureitit oikovat katujen ja teiden välillä. Kunta ei järjestä niille talvella kunnossapitoa. Kuva: Pirjo Herranen

Alueella asuva Pirjo Herranen kertoo, että Janakkalan kunta pitää hyvää huolta katuverkosta Turengin Kauriinmaalla. Talvisin ulkoilualueen reitistö jää kuitenkin lumen alle.

– Kulkureittien auraaminen on ollut iloinen yllätys. En ymmärrä kunnan kantaa, kun joku viitsii nähdä vaivaa muiden eteen. Keneltä se on pois? Herranen kysyy.

Laki tuo vastuun kunnalle

Janakkalan kunnan liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka on selvitellyt asiaa tänään keskiviikkona ja kunnan kanta säilyy: ulkoilureiteille ei omalla aurauskalustolla ole asiaa.

Jortikka suhtautuu ymmärtäväisesti lähiympäristöä vapaaehtoisesti ylläpitävään toimintaan. Kyse on tästä huolimatta kunnossapidon vastuusta, joka on kunnan harteilla.

– Kunta vastaa maanomistajana omista alueistaan ja vastuullinen, jos jollekin sattuu jotain. Myös siinä tapauksessa, että joku on hyvää hyvyyttään auraa kunnan maalla, Jortikka kertoo.

Kunnan toimintaa sääntelee kuluttajaturvallisuuslaki. Sen vastuukysymyksistä ei vapauta edes se, että Turengin tapauksessa metsäreitit on merkitty selvästi ei talvikunnossapitoa -kylteillä.

– Kuntana meidän on tarkasteltava tätä siitä vinkkelistä, jos jotain sattuu. Laki ohjaa meidän toimintaa. Vaikka kyltein olisi osoitettu, että jokin liikuntapaikka ei ole käytössä, kunta on korvausvelvollinen, jos jotain sattuu. Näitähän on ollut esimerkiksi käytöstä poistetuissa hyppyrimäissä, Jortikka sanoo.

Yhdistys voisi hoitaa

Oleellista kunnan kannalta on se, että kaikki sen omistamilla paikoilla tapahtuva kunnossapito on jollain tavalla tiedossa ja kontrolli paikkojen kuntoon säilyy.

– Janakkalan kunnalla on kunnossapitosopimuksia yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa. Esimerkiksi Tervakosken padon hiihtojaosto hoitaa meillä latujen kunnossapitoa Tervakoskella ja joitakin laavuja hoitavat kyläyhdistykset, Jortikka sanoo.

Kunnossapidosta tehdään kuitenkin aina kirjallinen sopimus. Jos kuntalainen haluaa osallistua lähialueensa kunnossapitoon, Jortikka kehottaa olemaan kuntaan yhteydessä ja keskustelemaan, mitä ja missä voisi tehdä.

Paikalliset voisivat perustaa kyläyhdistyksen huolehtimaan kunnossapidosta. Kuva: Pirjo Herranen

Antti Vau kertoo ymmärtävänsä kunnan näkökulman, joskin pitää epätodennäköisenä, että olisi perustamassa esimerkiksi yhdistystä huolehtimaan kotinsa lähialueen ulkoilureiteistä.

– On vähän eri asia, jos tekee sopimuksen. Se tuottaa velvollisuuksia talkootyöhön. Nyt tässä on ollut tarkoitus herätellä yhteisöllisyyttä, kun pistää vähän omaa panosta, Vau sanoo.

Paikallinen ulkoilija Pirjo Herranen uskoo, että naapurustosta voisi löytyä kannatusta yhdistyksen perustamiselle.

– Olemme kesäisin naapuruston ja päiväkodin lasten kanssa esimerkiksi siivonneet roskia tuolta metsästä. Miksi ei voisi yhdistystä perustaa, Herranen pohtii.

Lopulta Antti Vau toivoo, että keskustelu hänen omatoimisesta aurausharrastuksestaan ei saisi liian suuria kierroksia. Jo nyt sosiaalisessa mediassa paikallinen yhteisö on kommentoinut kiivaasti tapausta.

– Toivottavasti tästä ei jää nyt kenellekään paha mieli. Säännöt ovat sääntöjä ja kunnioitan niitä. Minulla ei ole kapinahenkeä tässä. Vau sanoo.

Asiasta on kertonut ensin Hämeen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) (tilaajille).

Päivitetty 11.1.2023 klo 18.15: Korjattu jutun kahteen valokuvaan kuvan ottajan sukunimi.

