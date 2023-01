Tutkija uskoo, että Saksa antaa panssarivaunuja Ukrainalle – ja Suomenkin olisi hyvä olla mukana, ainakin symbolisesti

Suomella on käytössään reilut 200 kappaletta Leopard 2 -panssarivaunuja eri versioina. Keskustelu Ukrainan auttamisesta myös panssarivaunuilla on käynnissä, mutta Suomi tarkkailee toistaiseksi muiden maiden aikeita.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Ålander uskoo, että Saksa päätyy antamaan Leopard 2 -panssarivaunuja Ukrainalle. Ålander on erikoistunut Saksan ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Jos lahjoituksessa olisi mukana useita Euroopan maita, ratkaisu olisi helpompi Saksalle. Maan linjana on ollut, ettei Saksa yksin tee ratkaisuja järeiden aseiden luovuttamisesta Ukrainaan. Erityisesti Saksa ja Puola ovat toivoneet Saksalta päätöksiä taistelupanssarien luovuttamisesta.

– Saksa todennäköisesti paineen alla taipuu tässä. Yhdysvallat ja sen tuki on tärkeässä asemassa.

Saksalle Leopard 2 -tankkien antaminen Ukrainalle ei ole helppo ratkaisu. Kyse on asejärjestelmästä, joka sopii myös hyökkäyssotaan.

– Saksassa keskustelu menee linjoilla, missä vaiheessa loppuu puolustustaistelu ja alkaa hyökkäystaistelu, Ålander kuvaa.

Ålander: Panssarivaunut on testi, kuinka tosissaan Ukrainaa tuetaan

Minna Ålanderin mielestä Suomen olisi hyvä olla mukana, jos syntyy usean maan ryhmittymä, joka panssareita luovuttaa.

– Suomi on niin paljon painottanut sitä, miten tärkeää Suomelle on tukea Ukrainaa. Kyllä se tietyllä tavalla olisi testi, kuinka tosissaan Ukrainaa tuetaan.

Keskusteluissa Suomessa punnitaan maan oman puolustuksen näkökulmaa. Taistelupanssareille on tarve myös Suomen puolustuksessa.

– Olisi hyvä, jos leijonan osa vaunuista tulisi jostain muualta kuin meiltä. Mutta olisi todella tärkeää, että Suomikin ainakin selkeän symbolisesti olisi mukana, että tämä koalitio olisi mahdollisimman laaja.

– Tällä hetkellä Suomea ei uhkaa mikään akuutti vaara. Todennäköisesti tilanne pysyy suhteellisen rauhallisena meidän päässä rajaa. Sotaa käydään nyt Ukrainassa. Totta kai se on Suomenkin etu, että Venäjä kokee tappioita Ukrainassa mahdollisimman paljon.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Leopardi-panssarit ovat käytössä useissa Euroopan maissa. Jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä Maavoimista arvioi, että maailmanlaajuisesti käytössä on yli 2 000 vaunua.

Puolustusministeri Savola osallistuu Ramsteinin apukokoukseen

Ukrainaa tukevat maat kokoontuvat Saksan Ramsteiniin ensi viikon perjantaina keskustelemaan aseavusta. Suomesta kokoukseen osallistuu puolustusministeri Mikko Savola (kesk.). Hän olettaa, että Ramsteinin kokouksessa käydään keskustelua myös panssarivaunujen lahjoittamisesta.

– Puolustusvoimien kanssa käydään arviointia, minkälaista materiaalia Suomella on annettavissa vaarantamatta meidän omaa puolustuskykyä, Savola kertoo.

Suomi päättää ”piakkoin” kahdennestatoista Ukrainan asetukipaketista.

– Meidän kaikki päätökset pitää peilata siihen, että me huolehdimme Suomen omasta puolustuskyvystä. Tätä arviointia teemme Puolustusvoimien kanssa. Materiaalien suhteen pitää käydä yleiseurooppalaista keskustelua siitä, mitkä ovat Ukrainan tarpeet, kuinka voidaan kansainvälisesti koordinoida sitä, mitä annetaan.

Myös Ulkopoliittisen instituutin Minna Ålander uskoo, että Ramsteinissa tulee liikettä panssarivaunukeskusteluihin.

– Sieltä saattaa tulla Ukrainan kannalta hyviä uutisia.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Tämä on Leopard 2 -taistelupanssarivaunu Monessa Euroopan maassa käytössä olevien Leopard-taistelupanssarivaunujen tehtävänä on vihollisen panssarivaunujen tuhoaminen ja jalkaväen taistelun tukeminen. Panssarivaunun nelihenkiseen miehistöön kuuluu vaunun johtaja, ampuja, lataaja ja ajaja. Suomessa käytössä on 2000-luvun alkupuolella Saksasta ostettuja Leopard 2A4-vaunuja sekä uudempia Leopard 2A6-vaunuja, jotka hankittiin Puolustusvoimille Alankomaista vuosina 2014-2019. Uudemmassa mallissa on aiempia versioita parempi tulivoima sekä suojaus. Molemmat panssarivaunumallit ostettiin Suomeen käytettyinä. Leopard-panssarivaunuja valmistetaan Saksassa, minkä takia niiden luovuttaminen Ukrainalle edellyttäisi jälleenvientilupaa Saksasta.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Ålander arvioi, ettei taistelupanssarivaunujen luovutus Ukrainalle lisää riskiä sodan laajenentumisesta. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Tutkija ei usko panssarivaunujen johtavan sodan laajentumiseen

Ukraina on pyytänyt järeitä taistelupanssarivaunuja käyttöönsä, koska pelkona on Venäjän uusi hyökkäys myöhemmin keväällä. Uusi asejärjestelmä auttaisi myös menetettyjen alueiden takaisinvaltauksessa.

Tutkija Minna Ålander arvioi, että tankkien luovutus tuskin lisää riskiä sodan laajentumisesta. Näin ei ole käynyt muidenkaan asejärjestelmien antamisen jälkeen. Samaa keskustelua käytiin erityisesti Yhdysvaltojen lahjoittamien Himars-raketinheittimien osalta. Näiden raketinheittimien arvioidaan muuttaneen sotatilannetta Ukrainan eduksi.

– Tähän mennessä mitään tällaista hallitsematonta eskalaatiota ei ole tapahtunut. Eikä näytä siltä, että Venäjä olisi siihen välttämättä kyvykäskään tällä hetkellä. Tuskin se tästä yksittäisestä asejärjestelmästä on kiinni.

Eurooppalaisten Leopard 2 -vaunujen kuljetus Ukrainaan ja huolto olisi helpompi järjestää, jos vertaa esimerkiksi amerikkalaisiin Abrams-taistelupanssareihin.

Juhana Skyttä Maavoimista arvioi, että nykyaikainen taistelupanssarivaunu on edelleen suorituskykyinen asejärjestelmä. Vaunussa on hyvä tulivoima ja suoja. Se pystyy toimimaan kaikissa valaistus- ja sääolosuhteissa ympäri vuorokauden. Yksittäiselläkin panssarivaunulla on merkitystä, mutta kyse on ennen kaikkea asejärjestelmästä.

– Tyypillisesti panssariasetta käytetään massamaisesti. Silloin se on tehokkaimmillaan. Sen arviointi, paljonko tarvitaan, että on tehokasta, se riippuu tilanteesta ja käyttötapauksesta, että mahdotonta sanoa ihan suoraan.