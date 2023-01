Katso, mitä järjestyksenvalvoja voi tehdä sinulle, jos meluat tai häiriköit kauppakeskuksessa

Useat silminnäkijät arvostelivat järjestyksenvalvojien voimankäyttöä (siirryt toiseen palveluun) Ison Omenan kuolemantapauksessa.

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien käyttämissä maahanvientitekniikoissa on vauhtia silloinkin, kun niitä harjoitellaan lohjalaisen oppilaitoksen tatamilla turvallisuusalan opettajan valvovien silmien alla.

– Meillä harjoitellaan voimankäyttöä Poliisihallituksen ohjeistamilla tekniikoilla. Nämä ovat ne hyväksyttävät voimankäyttötavat, kertoo turvallisuusalan opettaja Tommi Nyström Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksiasta.

Tosielämän olosuhteet lisäävät vaikeuskerrointa. Esimerkiksi liukas kivilattia, maahanvietävän henkilön paksut ulkovaatteet ja irti rimpuileminen lisäävät loukkaantumisen riskiä.

– Jos joudumme tilanteeseen, jossa tehdään vastarintaa, se näyttää aina hurjalta, Nyström sanoo.

Hänen mukaansa kiinniottotilanne on yleensä turvallisempi silloin, kun paikalla on useampi järjestyksenvalvoja.

– Silloin ei tarvitse käyttää niin paljon fysiikkaa. Kun joudumme kamppailemaan, mitä hyvänsä saattaa tapahtua. Tilanne on vaaraksi tehtäväänsä suorittavalle vartijalle tai järjestyksenvalvojalle ja kohdehenkilölle.

Seuraavalla videolla opiskelijat esittelevät järjestyksenvalvojien käyttämää maahanvientitekniikkaa. Otteessa on olennaista suojata maahanvietävän henkikön päätä.

Milloin järjestyksenvalvoja kutsutaan paikalle?

Kun joku käyttäytyy uhkaavasti, meluaa tai oleskelee tilassa asiattomasti.

Järjestyksenvalvoja voi tulla paikalle esimerkiksi silloin, jos henkilö pitää kovaa melua tai käyttäytyy uhkaavasti. Myös asiaton oleskelu on peruste puhuttaa henkilöä.

– Jos henkilö on asiattomasti tilassa, se on riittävä peruste sille, että pyytää poistumaan.

Milloin järjestyksenvalvoja käyttää voimaa?

Kun häiritsevä käytös ei lopu puheella.

Voimankäyttö ei ole lähtökohta. Useimmat tilanteet ratkeavat keskustelemalla, korostaa turvallisuusalan opettaja Tommi Nyström.

– Myös puhuttaminen on tekninen suoritus. Vaikka olisi miten introvertti muuten, voi tekniikat opiskella ja olla hyvinkin sosiaalinen siinä tilanteessa.

Jos puhe ei auta ja häiritsevä tai uhkaava käytös jatkuu, järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa henkilö tilasta.

– Paikalta poistamisessa voi tarvittaessa käyttää voimakeinoja, sanoo Nyström.

Voimankäytöstä on aina varoitettava etukäteen.

Seuraavalla videolla opiskelijat esittelevät järjestyksenvalvojien käyttämää maahanvientitekniikkaa. Otteessa on tärkeää, ettei käsi mene kaulalle ja vaikeuta henkilön hengitystä.

Millaisia voimakeinoja järjestyksenvalvoja ei saa käyttää?

Väkivalta ei kuulu järjestyksenvalvojan voimankäyttöön.

Voimankäyttöön kuuluu, että henkilö yritetään pitää hallinnassa. Alaa opiskeleville opetetaan Poliisihallituksen ohjeistamat tekniikat, joiden tarkoitus on pitää henkilö hallinnassa, mutta aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa henkilölle.

– Kiellettyjä alueita voimankäytölle ovat pää, kurkku, genitaalialueet ja munuaiset, Nyström sanoo.

Nyströmin mukaan lähtökohtaisesti voimankäyttöön ei kuulu esimerkiksi lyöminen tai potkiminen. Tilanne on erilainen, jos vartija tai järjestyksenvalvoja on hengenvaarassa ja hänen pitää puolustaa itseään.

– Jos maahanvietyä ihmistä lyödään, siinä kohdassa ollaan siirrytty hyökkäyksen puolelle. Sillä ei ole mitään tekemistä voimankäytön kanssa. Se on vain puhtaasti väkivaltakäyttäytymistä.

Seuraavalla videolla Antti Kurra kertoo, mitä tiedetään Ison Omenan kuolemantapauksesta.

Millaisessa tilanteessa järjestyksenvalvoja käyttää kaasusumutinta tai patukkaa?

Kun henkilöä on vaikea lähestyä turvallisesti ilman välineitä.

– Jos ihminen huutaa kauppakeskuksen käytävällä ja aiheuttaa häiriötä, se tuskin on tilanne, jossa käytämme teleskooppipatukkaa. Huuto stressaa ja harmittaa, se ei tee tilanteesta vielä vaarallista.

Turvallisuusalan opettaja Tommi Nyströmin mukaan useimmat tilanteet ratkeavat keskustelemalla. Kuva: Mikko Ahmajärvi

Jos henkilöä voi olla vaikea lähestyä turvallisesti, kaasusumuttimen tai teleskooppipatukan käyttöä on syytä harkita, arvioi Nyström.

Kaasusumuttimen käyttöä harkittaessa tulee miettiä, onko ympäristössä muita ihmisiä, jotka voivat saada sumuttimesta.

Jos kaasun käyttäminen on mahdotonta, vartija voi turvautua patukkaan.

Tilanne on erityisen vakava, jos henkilöllä on teräase, jolla hän uhkaa ihmisiä. Silloin vartija ei välttämättä enää voi keskittyä vain suorittamaan työtehtäväänsä, vaan kyse on kenties jo oman tai toisen henkilön hengen puolustamisesta.

Voit keskustella aiheesta 131. kello 23 asti.