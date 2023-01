Luminen talvi laittoi vauhtia käytettyjen suksien ja luistinten kauppaan – heikentynyt talous nosti mummot ja papat lapsiperheiden tueksi

Kotitalouksien rahatilanteen tiukentuessa on käytetyille talviurheiluvälineille syntynyt yhä enemmän kysyntää.

Eija Palola etsiskeli Riihimäen kierrätyskeskuksesta lapselle sopivia monoja.

– Tyttärentyttärelle haen monoja. Sukset hänellä on, mutta monot kiristävät varpaista.

Sopivankokoiset monot löytyivätkin kierrätyskeskuksen laareista, mutta monojen kiinnityssysteemi suksiin oli väärä. Etsintäkierrosta Palola aikoi jatkaa kirpputoreille tai turvautua viime kädessä sosiaaliseen mediaan.

Sen käyttö on Palolalle tuttua.

Eija Palola etsi lapsenlapselleen sopivia hiihtomonoja Riihimäen kierrätyskeskuksesta. Kuva: Dani Branthin / Yle

– Meillä kierrätetään paljon. Käytetyt lastentarvikkeet tulevat minulle ja laitan niitä eteenpäin, milloin lahjoituksina ja milloin myymällä.

Käytetyistä talviurheiluvälineistä käydään kauppaa paljon juuri sosiaalisen median sivustoilla, mutta myös kirpputoreilta, kierrätyskeskuksista ja vaihtopörsseistä etsitään ahkerasti suksia ja luistimia.

Pienellä onnella lapsille kelvolliset luistimet voi saada muutamalla eurolla.

– Luistimet maksavat meillä 2-4 euroa. Suksien hinnat riippuvat mallista, iästä ja kunnosta. Yleensä sukset maksavat 5–20 euroa. Keskihinta nykyaikaisella suksella on täällä 12–15 euron välillä, kertoo työtoiminnanohjaaja Jyri Lindblom Riihimäen kierrätyskeskuksesta.

Keskuksessa ei valikoima ollut enää tammikuun alkupuolella kovin laaja. Talvi tuli aikaisin ja hyllyt tyhjenivät nopeasti. Eniten valinnanvaraa oli tyttöjen luistimissa.

Pandemia näkyy kiertoon tulleiden tavaroiden määrässä

Hyvälaatuinen ja nykyaikainen urheiluväline kelpaa kiertoon ja vaihtaa omistajaa nopeasti. Kysyntä on lisääntynyt, mutta niin on myös tarjonta. Ainakin hetkellisesti.

– Kyllä sen huomaa, että määrät ovat kasvaneet. Ihmiset tekivät pari vuotta etätöitä, olivat kotona, hankkivat uusia talviliikuntavälineitä ja laittoivat vanhoja kiertoon, kun lapset kasvoivat, listaa Lindblom syitä tavaramäärän kasvuun.

Työtoiminnanohjaaja Jyri Lindblom on työskennellyt Riihimäen kierrätyskeskuksessa 22 vuotta. Kuva: Dani Branthin / Yle

Talviliikuntavarusteita tulee keskukseen ympäri vuoden. Piikkejä on silloin, kun ihmiset tekevät kodeissaan kevät- tai syyssiivousta.

Tällöin tarjolle tulee niin pulkkia, liukureita, kypäriä, jääkiekkomailoja, pilkkimisvälineitä kuin jopa lumilautoja.

Jyri Lindblom on huomannut kuinka lyhentyneet talvet ovat muuttaneet ihmisten käyttäytymistä. Kun pakkasta on sopivasti ja latukelit koittavat, silloin toimitaan nopeasti.

Tällöin myös kierrätyskeskuksen ovi käy.

Koululaisten suksiin ei välttämättä haluta käyttää paljoa rahaa, koska hiihtokertoja on vähän ja kausi lyhyt. Pieneksi jääneille suksille ole enää käyttöä. Siksi käytetty väline tuntuu hyvältä vaihtoehdolta.

Talviurheiluvälineiden kierrätyskauppa on auki vain neljä kuukautta

Kierrätyskeskusta ja kirpputoreja kalliimpaa ja usein myös parempilaatuista tavaraa haetaan Riihimäellä erikoisesta pop-up-kaupasta, joka toimii vain joulukuusta maaliskuuhun.

Kauppakeskus Atomissa, Prisman pohjoispäässä on pieni Urheilukulma. Siellä arvonsa säilyttäneitä talviurheiluvälineitä voi vaihtaa toisiin käytettyihin tai jopa uusiin.

– Ihmiset käyttävät välineitä nykyään varovaisemmin, kun tietävät, että niiden arvo säilyy, väittää yrittäjä Matti Koskelo.

Hänen kauppansa hyllyssä on hyväkuntoisia suksia, laskettelusuksia, monoja ja luistimia, niin käytettyinä kuin myös uusina. Käytettyjen hinnat ovat noin puolet uuden hinnasta. Enemmän käytetyillä hinta on noin kolmanneksen uuden arvosta.

Yrittäjä Matti Koskelo keksi 15 vuotta sitten perustaa kierrätykseen erikoistuneen liikkeen talvisille liikuntavälineille. Vain yhtenä talvena on tullut taloudellisesti takkiin. Kuva: Dani Branthin / Yle

Urheilukulman asiakasmäärät ovat kasvaneet. Matti Koskelo on pyörittänyt erikoista vaihtopörssiään 15 vuoden ajan, koko sen ajan kun on ollut eläkkeellä. Vain yksi lumeton talvi on jäänyt mieleen tappiollisena.

– Erityisesti hiihtopuoli on lisääntynyt. Ykköskohderyhmämme ovat nuoret perheet, toteaa Koskelo.

Hän kertoo huomanneensa perheiden tiukentuneet talouden siinä, että liikkeeseen on tullut lasten vanhempien mukana myös isovanhempia. Perheissä turvaudutaan nyt heidän lompakkoihinsa.

– Mukana ovat nyt mummot, ukit ja papat. Se on lisääntynyt kyllä.

Luistimet teroitetaan ennen myyntiä ja suksiakin voidellaan. Käytetyillä tavaroilla on myös takuu-, palautus- ja vaihto-oikeus.

Suksista tulee kierrätyskeskuksessa keveitä puunkantotelineitä

Mitä sitten tapahtuu niille käytetyille tuotteille, joita kukaan ei enää halua?

Hyllyyn jääneistä suksista tehdään Riihimäen kierrätyskeskuksessa puunkantotelineitä. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Matti Koskelo silmäilee luistinpinoaan.

– Vielä jollakin tavalla käyttökelpoisia olen lahjoittanut Viroon, mutta tänä vuonna lupasin niitä ukrainalaisille.

Riihimäellä kierrätyskeskuksessa on myös keksitty loppusijoitus niille suksille, jotka jäävät kauden lopuksi hyllyyn.

– Me teemme täällä niistä puunkantotelineitä. Yhdestä suksiparista saa kokonaisen telineen, naurahtaa Jyri Lindblom ja pyörittelee käsissään Peltosen suksista syntynyttä kevyttä telinettä.