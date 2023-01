Vainajille on liian vähän tilaa Pohjanmaalla, sanoo johtaja – omaisilta toivotaan ripeitä hautausjärjestelyjä

Pohjanmaan hyvinvointialue on hankkinut toisenkin kontin vainajien säilyttämistä varten. Kuva ensimmäisestä kontista keväältä 2020.

Tilat vainajien säilyttämiseen eivät ole riittävät Pohjanmaan hyvinvointialueella. Näin toteaa hyvinvointialueen sairaalapalveluiden toimialajohtaja Christian Palmberg.

Tällä hetkellä tilat ovat enemmän tai vähemmän täynnä.

Palmbergin mukaan hyvinvointialueella huomattiin jo vuosi sitten, että alueella ei ole riittävästi kylmäsäilytyspaikkoja. Jotta tilanne helpottuisi, vainajien säilytystilaksi ollaan ottamassa käyttöön toinenkin kontti.

Ensimmäinen säilytyskontti otettiin käyttöön jo korona-aikana.

Myös Tampereen yliopistollinen sairaala kertoi vainajien säilytysongelmista tiistaina.

Hautajaiset järjestetään aiempaa myöhemmin

Mistä ongelma sitten johtuu? Palmbergin mukaan vainajamäärissä ei ole mitään selittävää tekijää. Vastaus löytyy muualta.

– Aika kuolemasta hautaamiseen on selkeästi pidentynyt, hän sanoo.

Palmbergin mukaan hyvinvointialue pyrkii siihen, että tilanne ratkeaisi luonnollisesti, eli että hautajaisia ruvettaisiin taas järjestämään vähän nopeammalla aikataululla. Hän arvelee, että korona-aikaisten kokoontumistapojen vuoksi hautajaiset vain järjestetään aiempaa myöhemmin.

– Nyt pitää meidänkin aktiivisesti informoida, että hautaustodistuksen jälkeen on vainaja viipymättä toimitettava eteenpäin.

Uusi säilytyskontti nostaa Vaasassa olevien säilytyspaikkojen määrän noin 60:een. Koko hyvinvointialueella on noin 150 paikkaa.

Palmberg toivoo tilanteen helpottuvan kevään aikana. Hän arvelee hautaustoiminnankin vilkastuvan vuodenvaihteen pyhien jälkeen.

Viime vuonna yli 30 hautausta enemmän kuin edellisvuonna

Hautausten määrät ovat kasvaneet viime vuosina, kertoo Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Klapuri.

Viime vuonna kirkkoherranviraston kautta järjestettiin 376 hautaustilaisuutta, edellisvuonna määrä oli 342.

– Nousua on siis ollut noin kymmenen prosenttia vuositasolla, Klapuri laskee.

Hänen mukaansa jo viime vuoden lopulla hautauksia oli paljon, ja sama suuntaus on jatkunut tämän vuoden alussa.

Seurakunta on järjestänyt tammikuun aikana 37 hautausta, ja se on Klapurin näkemyksen mukaan enemmän kuin tavallisesti. Hautauspalveluissa onkin ruuhkaa tällä hetkellä. Vapaita hautajaisaikoja ei enää tammikuulle ole paljon jäljellä.

– Tilat ja henkilökunta eivät riitä nopeampaan toimintaan, Klapuri sanoo.

Hänen mukaansa yleensä trendi on sellainen, että tammikuussa on paljon hautauksia. Se on ollut niin vuosia ja vuosikymmeniä, Klapuri sanoo.

– Ikääntyneiden määrä yhteiskunnassa lisääntyy. Suuret ikäluokat vanhenevat ja menehtyvät jossain vaiheessa.

