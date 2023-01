Uusi kotimainen tutkimus selvittää ruoan vaikutusta masennusoireisiin

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen tavoitteena on selvittää ryhmämuotoisen ravitsemuskuntoutuksen vaikutusta masennusoireisiin. Ruokaa mielelle -tutkimuksessa Kuopiossa tutkitaan, voiko motivoivalla ja voimavarakeskeisellä pienryhmäohjauksella kohentaa osallistujien ruokavalion laatua, lieventää masennuksen oireita ja parantaa työ- ja toimintakykyä.

Aiemmissa väestötutkimuksissa on havaittu, että masennukseen liittyy normaalia heikompi ruokavalion laatu, sanoo väitöskirjatutkija Aino Niemi.

– Edeltävät väestötutkimukset ovat pelkästään tutkineet asioiden välistä yhteyttä. Ruokavalion vaikutusta masennusoireisiin on tutkittu vähän. Maailmanlaajuisesti on tehty vain muutama tutkimus. Niissä on todettu, että ravitsemusohjaus on lieventänyt tutkittavien masennusoireita. Sen takia aihetta on todella tärkeä tutkia nyt lisää.

Tutkimukseen rekrytoidaan yhteensä 140 osallistujaa, joilla on joko keskivaikean tai vaikean masennuksen diagnoosi ja hoitosuunnitelma. Tällä hetkellä tutkimusryhmä hakee lisää tutkittavia yksityisen ja julkisen terveydenhuollon kautta.

– Tutkittavat satunnaistetaan ravitsemusohjausryhmään ja verrokkiryhmään. Jälkimmäiseen kuuluvat saavat käyttöönsä muita keinoja hyvän mielen tukemiseen ja mielekkääseen arjen toimintaan. Lisäksi he saavat tutkimuksen lopussa halutessaan osallistua yhteen ravitsemusohjauskertaan, sanoo Niemi.

Niemen mukaan tutkimus on herättänyt alalla kiinnostusta.