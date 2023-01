Suomen paras biljardinpelaaja treenaa ilman valmentajaa – Arseni Sevastyanov, 19, kahmii palkintoja ja tahtoo maailman parhaaksi

Pool

Pelimuotoja on poolissa monia, mutta 8-pallo monille tutuin. Siinä toinen pelaajista pussittaa yksivärisiä palloja ja toinen raidallisia palloja. Kun pelaaja on pussittanut omat kohdepallonsa, hän pääsee yrittämään 8-pallon pussitusta. 8-pallon laillisesti pussittanut voittaa erän.

Poolissa eniten kilpailtu pelimuoto on 9-pallo. Siinä ideana on osua ensin pöydällä pieninumeroisimpaan palloon, ja ysin laillisesti pussittanut on erän voittaja.

Kaisa

Kaisa eli Karolina on vanha venäläinen pelimuoto, joka tuli Suomeen jo 1800-luvulla.

Yksittäisessä ottelussa pelaajilla on oma valkoinen lyöntipallo, jolla yritetään pussittaa muita palloja ja pussituksen jälkeen saada mahdollisesti kosketus johonkin muuhun palloon. Kahden valkoisen lyöntipallon lisäksi Kaisabiljardissa käytetään kahta punaista palloa ja yhtä keltaista palloa eli Kaisaa. Pisteitä saa vain oikein maalatuista palloista, eli ennen jokaista lyöntiä kerrotaan, mitä palloa lyödään, mihin pussiin ja millä tavalla.

Pyramidi

Pyramidissa on 15 kohdepalloa ja yksi lyöntipallo. Pelin periaatteena on pussittaa joko kohdepalloja tai omaa lyöntipalloa kohdepallojen kautta. Onnistuneen pussituksen jälkeen pelaaja saa jatkaa. Jokaisesta pussitetusta pallosta saa pisteen, ja ensin kahdeksan pistettä ansainnut pelaaja voittaa erän. Peli päättyy yleensä 3–5-erävoittoon.

Lähde: Suomen biljardiliitto