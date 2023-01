Liikenneturvallisuutta parannetaan kekseliäin keinoin: älykäs valaistus tunnistaa suojatiellä liikkujan ja lumen heijastaman valon määrän Vaasassa

Vaasassa on kuusi hohtavaa Smart walk -suojatietä. Niiden täsmävalaistuksen tarkoituksena on herättää autoilijat huomaamaan jalankulkija.

Vaasassa kokeillaan suojateiden täsmävalaistusta keinona ehkäistä liikenneonnettomuuksia.

Ideana on, että liiketunnistin tunnistaa risteykseen tulevan ihmisen ja samalla risteyksen valot kirkastuvat.

Näin suojatien kohta korostuu ja autoilijat huomaavat sen paremmin, kertoo Vaasan kuntatekniikan sähköinsinööri Aripekka Pietilänen.

– Ympäristössä olevat katuvalaisimet on päällä , mutta näin saadaan eroava muutos ympäristöön ja autoilijat huomaavat sen paremmin.

Suojateiden täsmävalaistus eli Smart walk -järjestelmä otettiin Vaasassa käyttöön viime vuonna.

– Järjestelmä on ollut jo muutaman vuoden markkinoilla, tässä yhteydessä hankittiin Vaasaankin.

Kuvan risteyksessä Smart walk -valot näkyvät tavanomaisia lamppuja kirkkaampina. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Nyt täsmävalaistuja suojateitä on kuusi. Ne on sijoitettu esimerkiksi koulu- tai kulkureitin varrella oleviin risteyksiin, jossa on paljon liikennettä, mutta hämärämpi kohta.

Kevyenliikenteen väylille on puolestaan ilmestynyt maahan heijastettavia liikennemerkkejä. Niissä projektori heijastaa linssin kautta pyörätien ja jalankulkijan liikennemerkit tiehen, jolloin liikkuja tietää myös talvella, missä saa kävellä ja missä ajaa pyörällä.

Vastaavia projektoreita on aiemmin asennettu muun muassa Ouluun.

Osa kokonaisuutta

Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtaja Jukka Talven mukaan valaistus on osa isompaa kokonaisuutta, jossa kaupunkia kehitetään kävely- ja pyöräily-ystävällisemmäksi sekä hiilineutraalimmaksi.

”Laatuväyläksi” eli erityisen sujuvan kevyenliikenteen reitistöksi valikoituu noin 50 kilometriä väylää asuinaluielta keskustaan. Näitä reittejä mm. aurataan ja hiekoitetaan ehkä jopa tavallista herkemmin.

– Kun pyöräilyedellytykset ovat paremmat, ihmiset lähtevät paremmin liikkeelle.

Jatkossa Vaasaan on esimerkiksi tulossa 800 valaisinkohtaista ohjainta ja lumiantureita.

– Kadun valaistusta voidaan esimerkiksi himmentää yöllä, kun on vähemmän liikennettä, Pietiläinen sanoo**.**

– Lumianturin avulla taas tiedetään, kuinka paljon lumi valaisee ympäristöä. Silloin muita valoja tarvitaan vähemmän, Pietiläinen sanoo.

Liikennemerkki on heijastettu kevyen liikenteen väylän pintaan. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Aiheesta voi keskustella sunnuntaihin 15. tammikuuta kello 23 asti.

Aiheesta enemmän:

Vaasassa pyritään laajentamaan pyöräilyverkostoa – pyöräilyn lisääntyminen kohentaa kaupungin taloutta

Mielipiteitä jakanut kävelykatu avataan tänään Vaasassa – uuden kadun alta löytyy 17 kilometriä sulanapitoputkistoa ja pinnalta 160 000 noppakiveä

”Kurkistusluukku” tuulilasissa ei riitä – asiantuntija muistuttaa autoilijoita myös toisesta turvallisuustekijästä: takavalot päälle