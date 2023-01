Media: Republikaanit esittävät valehtelusta kiinni jääneelle kongressiedustajalleen George Santosille erottamista

New Yorkissa republikaanijohto esittää illan aikana vastavalitulle kongressiedustaja George Santosille eroa. Asiasta kertoi Politico-lehti (siirryt toiseen palveluun). Republikaanit pitävät asiasta tiedotustilaisuuden.

Santos valittiin Yhdysvaltain kongressiin välivaaleissa 8. marraskuuta.

Hän on valehdellut muun muassa työhistoriastaan, koulutuksestaan ja perhetaustastaan.

– Syntini on, että olen kaunistellut ansioluetteloani. Olen pahoillani, sanoi New Yorkin osavaltiosta valittu Santos New York Postille (siirryt toiseen palveluun) 16. joulukuuta 2022.

Santos sanoi New York Postille, ettei ole rikollinen ja vannoi olevansa edustajana tehokas ja hyvä.

Syytettiin antisemitistä

Santosin kampanjasivulla muun muassa kerrottiin hänen äitinsä olevan juutalainen ja isovanhempiensa paenneen natseja toisen maailmansodan aikana.

Santos kertoi New York Postille olevansa selvästi katolilainen. Hän kuitenkin puolustautui kertomalla isoäitinsä tarinoista, joiden mukaan isoäidillä oli juutalainen tausta, mutta että hän oli aikanaan kääntynyt katolilaisuuteen.

Santosin demokraattipuolueen vastustaja Robert Zimmerman syytti Santosta Twitterissä antisemitismistä sen jälkeen, kun tieto hänen perhetaustastaan tuli julki.

Aiemmin Zimmerman vaati oikeusministeriötä saattamaan Santosin vastuuseen valehtelustaan. Toisessa tviitissä Zimmerman vaati Santosia eroamaan ja käymään uudelleen erillisvaalit häntä vastaan.

– Kohtaa äänestäjät oikean menneisyytesi kanssa... Anna äänestäjien valita, Zimmerman tviittasi tuolloin.