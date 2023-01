Virusopin professori: ”En pidä Kiinaa erityisenä koronan riskimaana”

Hallituksen koronaministeriryhmä linjasi viime viikolla, että Kiinasta tulijoilta edellytetään negatiivista ennakkotestiä ja maskin käyttöä lentokoneessa. Lisäksi lentokoneiden jätevesistä seulotaan koronavirusta.

Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta kertoi keskiviikon A-studiossa pitävänsä toimenpiteitä ”hieman ylimitoitettuina”.

– Viime vuoden aikana Kiinasta on tullut marraskuun loppuun mennessä 31 000 matkustajaa. Pelkästään USA:sta on tullut 370 000 matkustajaa eli 12-kertainen määrä Kiinan matkustajiin verrattuna.

– [Koronaviruksen] uutta varianttia on nimenomaan New Yorkissa ja Uuden-Englannin alueella, joissa variantin esiintyminen on 70 prosenttia sekvensoiduista viruskannoista. Viruskantoja on myös noin 30 muussa maassa. En pidä Kiinaa erityisenä riskinä, että sieltä tulisi tätä uutta varianttia tai että syntyisi jokin uusi variantti, joka lähtisi leviämään nopeasti ympäri maailman. Kiinassa on samat virukset kuin Euroopassa ja muualla maailmassa.

Ennakkotesti estää koronaa sairastavia lähtemästä lennolle

Sosiaali- ja terveysministeriön terveys ja turvallisuus -osaston päällikkö Taneli Puumalainen kuvailee toimenpiteitä ”varovaisuustoimenpiteiksi”.

– Lähdetään näillä liikkeelle. Kun saadaan lisää tietoa ja saadaan meidän seurantajärjestelmämme kehitettyä valmiiksi tätä Kiinan – tai jonkun muun maan – koronatilannetta varten, niin sen jälkeen voidaan arvioida, kannattaako näitä jatkaa vai ei.

– Kyllä se todennäköisesti kuitenkin estää koronaa sairastavia henkilöitä lähtemästä lennolle. Se, että lentokoneessa olisi ihmisiä, jotka tietävät tartunnastaan, näitä varmasti on vähemmän.

Maailman terveysjärjestö WHO on pyytänyt Kiinalta lisää ajantasaista tietoa koronatilanteestaan.

Voit katsoa koko A-studion lähetyksen täältä.