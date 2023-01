Tähtitieteilijät löysivät kaksi Maan kaltaista eksoplaneettaa vuorokauden välein

Tutkijat ovat vahvistaneet löytäneensä kaksi aiemmin tuntematonta eksoplaneettaa, jotka kiertävät Maan tavoin tähteä.

Uusin löytö on Maan kokoinen kiviplaneetta. Se löydettiin käyttämällä Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan James Webb -avaruusteleskooppia, ja se on Webbin ensimmäinen eksoplaneettalöytö, Nasa kertoo (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa.

Muodollisesti LHS 475 b:ksi luokiteltu planeetta on lähes täsmälleen samankokoinen kuin omamme, ja se on 99 % maan halkaisijasta.

– Nämä ensimmäiset havaintotulokset Maan kokoisesta kiviplaneettasta avaavat oven monille tulevaisuuden mahdollisuuksille tutkia kiviplaneettojen atmosfääriä Webbin kanssa, Nasan Washingtonin päämajan astrofysiikan osaston johtaja Mark Clampin sanoo.

LHS 475 b löytyi, kun Nasan eksoplaneettoja etsivän TESS-satelliitin (Transiting Exoplanet Survey Satellite) löytämät kohteet vihjasivat planeetan olemassaoloon. Kohdetta päätettiin tarkkailla Webbin lähi-infrapunaspektrografilla (NIRSpec), joka löysi planeetan helposti ja selkeästi.

LHS 475 b kiertää tähteään lähempää kuin mikään tunnettu aurinkokuntamme planeetta. Sen tähti, punainen kääpiö, on kuitenkin puolet viileämpi kuin oma Aurinkomme.

Tämän takia on päätelty, että planeetalla voi olla jonkinlainen atmosfääri tai kaasukehä kuten Maalla on sen ilmakehä. Planeetta on kuitenkin muutama sata astetta lämpimämpi kuin Maa, joten jos pilviä havaitaan, se voi johtaa tutkijat päättelemään, että planeetta on luonteeltaan enemmän kuin Venus.

LHS 475 b löytyi tähtitieteilijöiden mukaan melko läheltä, eli noin 41 valovuoden päästä Oktantin tähdistöstä.

Toisesta havainnosta voi löytyä vettä

TESS-satelliitin avulla on havaittu myös toinen Maan kaltainen eksoplaneetta, TOI 700 e, Nasa kertoi tiistaina (siirryt toiseen palveluun).

Se on tähtitieteilijöiden mukaan 95 % Maan koosta ja todennäköisesti kivinen. TOI 700 e kiertää tähtensä niin sanotulla asuttavalla vyöhykkeellä etäisyyksillä, joilla nestemäistä vettä voi esiintyä planeetan pinnalla.

Tähtitieteilijät löysivät aiemmin samasta järjestelmästä kolme planeettaa, nimeltään TOI 700 b, c ja d. TOI 700 e löytyi myöhemmin planeettojen c ja d välistä.

Planeettojen tähti on pieni ja viileä M-tyyppinen punainen kääpiö ja se sijaitsee meistä noin sadan valovuoden päässä eteläisen taivaanpuoliskon Doradon tähdistössä.

TOI 700 e kiertää tähtensä 28 vuorokaudessa. LHS 475 b kiertää tähtensä vain kahdessa vuorokaudessa.