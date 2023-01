Lempäälän uimahalli-kylpylän rakentaja on valittu – rakentaminen Ideaparkin maanalaisessa luolastossa alkaa maaliskuussa

Havainnekuva uimahalli-kylpylän altaasta. Pääallas on 25 metriä pitkä ja siinä on 6 rataa.

Lempäälään rakennettava uimahalli-kylpylä on Lempäälän kunnan ja Ideaparkin takana olevan kiinteistöyhtiön yhteinen hanke. Urakan sai SRV. Uimahallin on määrä valmistua heinäkuussa 2024.

Lempäälään rakennettavan uimahalli-kylpylän rakentaja on valittu. Lempäälän kunta kertoo tiedotteessa, että uimahalliyhtiö on valinnut SRV:n toteuttamaan rakennushankkeen kauppakeskus Ideaparkin luolastoon. Rakennustyöt aloitetaan maaliskuussa 2023 ja niiden on määrä valmistua heinäkuussa 2024.

Uimahalli-kylpylä toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeena. Sen rakennuttaa Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahalli, joka on Lempäälän kunnan ja Koy Ideapark Ab:n yhteinen.

Faktaa kylpylästä Uimahalli-kylpylän pinta-ala on noin 5700 bruttoneliömetriä

Tavoite 200 000–250 000 kävijää vuodessa

Sisäänkäynti sijoittuu kauppakeskuksen pohjoispäähän

Pääallas on 25 metriä pitkä ja siinä on 6 rataa

Tulossa myös monitoimiallas, kahluuallas, altaat vesijuoksuun ja uimaopetukseen, pore- ja hieronta-allas, kylmäallas ja saunat

Vesiliukumäki Lähde: Lempäälän kunta

Lempäälässä kuntalaiset ovat toivoneet uimahallia jo pitkään. Uimahalli tavoittelee vuosittain yli 200 000 kävijää. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tänä vuonna uimahallihankkeelle miljoona euroa liikuntapaikkojen valtionavustusta.

Uimahallihankkeen kustannusarvioksi on aiemmin kerrottu noin 17,8 miljoonaa euroa.

Hanketta on seurattu pitkään tiedotusvälineissä. Viime vuoden toukokuussa arvioitiin, että hallissa uitaisiin jo vuoden 2024 alussa, mutta tästä aikataulu on hiukan viivästynyt.

Rakentajan näkökulmasta kyseessä on ainutlaatuinen hanke.

– Maan alle rakentaminen tuo hankkeeseen omat haasteensa esimerkiksi olosuhteiden ja turvallisuuden näkökulmasta, sanoo SRV:n Alueyksiköiden johtaja Henri Sulankivi tiedotteessa.

Uimahalliyhtiön toimitusjohtaja Lari Laakso iloitsee yhteistyöstä SRV:n kanssa.

– Toimivan kauppakeskuksen alle, yli 30 metrin syvyyteen kallion sisään, tehtävä uimahalli-kylpylä kokonaisuus on suunnittelultaan ja toteutukseltaan aivan poikkeuksellinen ja se asettaa kaikille hankkeeseen osallistuville korkean vaatimustason, laakso sanoo.