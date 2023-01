Oulun torihotelliin liittyvä rakennuttajayhtiö MGP Services on mennyt konkurssiin

Oulun torihotelli seisoo kaupungin torinrannassa edelleen keskeneräisenä. Sekä rakennuttaja- että kiinteistöyhtiöt on nyt asetettu konkurssiin. Uutta omistajaa etsitään.

Oulun käräjäoikeus teki päätöksen alkuviikosta, kertoo Helsingin Sanomat. Toinenkin torihotelliin liittyvä yritys, Kiinteistö Oy Torihotelli on asetettu konkurssiin. Tämä tapahtui jo elokuussa.

Oulun keskeneräisenä seisovaan torihotelliin liitetyistä yhtiöistä toinenkin on mennyt nyt konkurssiin.

Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyseessä on hotellin rakennuttajayritys MGP Services Oy. Oulun käräjäoikeus teki konkurssipäätöksen alkuviikosta.

Jo viime elokuussa konkurssiin meni samaan hotelliin liittyvä Kiinteistö Oy Oulun Torihotelli.

Kummankin yhtiön takana on teknologiayhtiö Uroksen perustaja Jyrki Hallikainen perheineen. Myös Uros on asetettu konkurssiin. Yhtiöön liittyy myös rikosepäily, jonka nimikkeenä on törkeä avustuspetos.

Oulun torihotellin rakennustyömaa on ollut keskeytettynä jo lähes vuoden, kaupunki on etsimässä sille uutta omistajaa.

Rakennusliike SRV lopetti rakentamisen viime helmikuussa, sillä on on noin 13,6 miljoonan euron saatavat torihotellin kiinteistöyhtiöltä.

