Burpee-hyppyjä ja halkaistuja lautoja – 82-vuotias Salme Nummela treenasi seitsemän vuotta ja sai mustan vyön taekwondossa

– Ha!

Ylöjärveläisellä taekwondo-salilla kajahtaa ponnekas huuto. Sen jälkeen kuuluu räsähdys, kun tukeva liimapuulevy halkeaa 82-vuotiaan Salme Nummelan iskusta.

Nummela tuulettaa. Lyönnin tai potkun onnistuminen riemastuttaa joka kerta, vaikkei siinä enää uutuudenviehätystä olekaan. Harjoitustunteja on alla lukemattomia, ja niistä vankin todiste on tuore musta vyö.

Harrastusvuosia Nummelalla ei sen sijaan valtavan montaa ole. Siksi mustan vyön saavutuksella on tehty historiaa paitsi Suomen, ehkä koko maailman mittakaavassa: tiettävästi kukaan ei aiemmin ole aloittanut taekwondo-harrastusta täysin nollatasolta 75-vuotiaana ja edennyt tälle tasolle.

Sattumaa se oli Nummelankin kohdalla.

– Olin seitsemän vuotta sitten katsomassa lastenlasten treeniä. Istuin salin reunalla ja oioin vähän koipiani ja käsiäni mukana. Treenin jälkeen Tarja tuli kysymään, tulisitko mukaan. Sanoin heti, että en varmasti tule, Salme Nummela muistelee.

Tarja, jota Nummela nyt nimittää ”höykyyttäjäkseen”, on Tarja Korhonen, kotiseura Taekwon-do Center ry:n puheenjohtaja. Hän jatkoi lastenlasten harrastuskuskina toimineen sivustakatsojan maanittelua sinnikkäästi.

– Ja minä olen sellainen, että minut saa vänkäämällä houkuteltua mihin vaan, Salme Nummela nauraa.

Tarja Korhosen mukaan Salme Nummelan eteneminen 75-vuotiaana aloitetussa lajissa on ennätys. ”Ainakaan Suomessa tai Euroopassa ei löydy vastaavaa. Kansainvälisen liiton toimisto tutkii parhaillaan, onko kukaan maailmallakaan tehnyt tällaista ennen.” Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Muistijumppaa ja kuntopiirin pahimpia rääkkiliikkeitä

Taekwondo on nykyään maailman harrastetuin kamppailulaji. Se koostuu muun muassa potkuista, lyönneistä, erilaisista murskauksista sekä liikesarjoista. Juuri monipuolinen haastavuus on se, mikä lopulta koukutti Salme Nummelan lajiin heti ensiyrittämältä.

– Tässä joutuu koko ajan kamppailemaan muistinsa kanssa. Täytyy muistaa liikesarjat, kädet, jalat, kaikki.

Muistijumpan lisäksi taekwondoharrastus on tehokasta kuntoliikuntaa. 82-vuotiaan viikottainen harjoitusohjelma on vaikuttava. Kolmen virallisen treenikerran lisäksi Nummela harjoittelee omaehtoisesti, ja lajiharjoitusten päätteeksi vuorossa ovat kuntoilijoiden pahamaineisimmat superliikkeet burpee-hypyistä vuorikiipeilijä-liikkeeseen.

Taekwondo on myös itsepuolustuslaji. ”Opettelemme esimerksi sitä, miten irrotetaan joku, joka käy kiinni. Itsepuolustus on ihan selkeästi iso osa opiskelua”, Salme Nummela sanoo. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Treeneissä kaikenikäiset harjoittelevat samoja asioita. Kahdeksankymppinen keho asettaa omat vaatimuksensa, mutta sitkeydellä on mahdollista yltää mustan vyön tasolle.

– Täytyy ponnistella ja pinnistellä vähän enemmän. Ikä näkyy ehkä siinä, ettei jalkani nouse samaan tapaan kuin nuorella, Salme Nummela sanoo.

Salme Nummelan aiempi liikuntatausta on ollut lähinnä hiihtämistä. ”Nuorempana olin siinä tosi hyväkin, Karhulan kauppalan mestari. Kuntosalilla olen käynyt muutaman kerran, mutta en viihtynyt yhtään.” Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Esteeltä uuden oppimiselle ikä ei ole tuntunut enää vuosiin.

– Silloin kun Tarja kysyi minua mukaan, ajattelin, että eihän täällä ole ketään minun ikäistäni. Mutta kun menin mukaan, en enää muistanutkaan, että olin niin vanha.

Yllytyshullun hyppyhaaveet

Tasapainoa, muistinvirkistystä, lihaskuntoa. Harrastuksen hyödyt arkielämässä ovat kiistattomat. Liikunnan ilon ja oheishyötyjen lisäksi Salme Nummelaa vetää tatamille tavoitteellinen harjoittelu.

Musta on vöiden väreistä korkea-arvoisin, mutta saavutettavaa riittää daneissa. Niitä Nummelan vyössä on nyt yksi. Suurmestareilla, joita Suomesta ei löydy toistaiseksi yhtään, daneja on yhdeksän.

Seuraavan tason, kahden danin mustan vyön, vaativat liikeharjoitukset on jo aloitettu.

Edessä on siis vielä ainakin yksi vyökoe – katselmus, jota Nummela nauraen kuvailee ”hirveäksi tilanteeksi”.

– Vähän ennen edellistä koetta meinasin, että en mene. Mutta kaikki sanoivat, että mene vaan, ja yllytettynä taas menin.

Salme Nummela on saatu yllytettyä hurjaan harrastustahtiin ja vaativiin vyökokeisiin.

Mihin vielä?

– Laskuvarjohyppyyn! Eikä tarvitse edes yllyttää. Jos joku pyytää, niin menen heti. Se olisi ihanaa!

Oman harjoittelun lisäksi Salme Nummela toimii myös ikäihmisten taekwondoryhmän ohjaajana. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Anna Sirén kävi Salme Nummelan ja Tarja Korhosen kanssa taekwondo-salilla. Kuuntele haastattelu tästä.

