"Steroideilla buustattua hakukonetta" hyödynnetään jo korkeakoulun opetuksessa

Marraskuussa julkaistu ChatGPT-tekoälysovellus on aiheuttanut keskustelua korkeakouluissa, sillä sovellus pystyy heikkouksistaan huolimatta tuottamaan esseevastauksen ja esimerkiksi kirjoittamaan koodia.

Lapin korkeakouluissa ei ole ainakaan vielä tullut ilmi tapauksia, joissa opiskelijat käyttäisivät tekoälyä huijaamisessa, mutta ChatGPT:n yleistymiseen on jo varauduttu.

– Tehtävänantoja muuttamalla vähennetään mahdollisuuksia siihen, että tehtäviä teetettäisiin kokonaan tekoälyllä, kertoo kehittämispäällikkö Anu Pruikkonen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Helpotusta opinahjoille tuo myös se, että tekoälysovellus ei merkitse tekstiinsä juurikaan lähteitä, joita korkeakouluissa penätään.

Lapin AMK:n kehittämispäällikkö Anu Pruikkosen mukaan tekoälyyn suhtaudutaan ennen kaikkea uutena opetuksellisena työkaluna. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Opiskelija: Huijaamalla ei kehity perusymmärrystä

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa uudet tekoälysovellukset herättävät huolta, mutta myös kiinnostusta.

Rakennusinsinööriksi opiskeleva Santeri Tepsa kertoo kokeilleensa tekstiä tuottavaa tekoälysovellusta. Tepsa on hieman huolestunut mahdollisuudesta, että sovellusta käytettäisiin huijaamiseen.

– Kyllähän kaikki mitä opiskellaan vaatii perusymmärryksen, jota et tule saamaan, jos saat tekoälyltä vastauksen, Tepsa pohtii.

Julkisen keskustelun perusteella tekoälyn vauhdikas kehitys näyttää pelästyttäneen monet opinahjot.

– Kansainvälisestikin osa yliopistoista näyttää siirtyvän takaisin paperi–kynä-tenttiin, Lapin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Anu Pruikkonen sanoo.

Rakennusinsinööriksi opiskelevat Santeri Tepsa ja Oula Aikio ovat huolestuneita tekoälysovelluksen tuomista huijausmahdollisuuksista, mutta uskovat sen myös helpottavan tiedonhakua. Kuva: Antti Mikkola / Yle

”Steroideilla buustattua hakukonetta” hyödynnetään opetuksessa

Lapin AMK:ssa tekoäly nähdään enemmän opetuksen kehittämisen keinona kuin uhkana, joka vaatii valvonnan kehittämistä.

Digitaalisiin ratkaisuihin erikoistunut tuntiopettaja Petri Hannula kertoo teettävänsä opiskelijoille tehtäviä, joissa saa hyödyntää ChatGPT:tä.

– Siinä on annettu mahdollisuudeksi käyttää normaaleja hakukoneita, ja lisäksi siinä on voinut käyttää tätä ChatGPT:tä siihen, että suorittaa tiedonhakua, Hannula kertoo.

Hannula uskoo keskustelevan tekoälyn käyttämisestä olevan hyötyä opiskelijoille esimerkiksi tiedonhaun opettelemisessa.

Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskeleva Anastassia Torgasova kertoo olevansa huolissaan tekoälyn ja muiden sovellusten tietoturvan tasosta. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Hän kuvailee tekoälysovellusta ”steroideilla buustatuksi hakukoneeksi”, ja kertoo suhtautuvansa siihen uteliaasti.

– Se antaa ideoita, joita itse ei olisi osannut ajatella.

Tekoäly on jo nyt mukana useissa nykyajan työkaluissa, kuten kuvankäsittelyohjelmissa ja tekstinkäsittelyohjelmissa.

Hannula uskookin, että tekoälyn ymmärtäminen auttaa opiskelijoita myös työllistymään entistä paremmin.

– Jos ajatellaan, että työn tekemisessä on uusimmat välineet, niin tietenkin se auttaa työllistymisessä, Hannula sanoo.

Lapin ammattikorkeakoulun tuntiopettaja Petri Hannula kertoo suhtautuvansa uteliaisuudella tekoälyn kehittymiseen. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Opiskelijat huijaavat plagioimalla

Huijausyritykset ovat läsnä korkeakouluissa. Tyypillinen vilppitapaus Lapin AMK:ssa on plagiointi, jossa teksti on otettu suoraan jostakin lähteestä ja alkuperäinen lähde on jätetty merkitsemättä.

Lapin AMK:ssa vakavaan puhutteluun johtavia huijaustapauksia tulee ilmi vuosittain noin 10–20 tapausta, kertoo ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Anu Pruikkonen. Varsinaista tilastoa ei ylläpidetä.

Korona-aikana vilppiä harjoitettiin hieman enemmän, kun tenttejä tehtiin etänä.

– Ehkäpä etä- ja verkko-opiskeluun tottumattomat opiskelijat niin sanotusti kokeilivat onneaan, Pruikkonen sanoo.

Jos plagiointia tai vilppiä havaitaan, tehtävä saatetaan hylätä. Toistuva vilppi voi ankarimmillaan johtaa väliaikaiseen erottamiseen, mutta se on harvinaista.

– Nämä ovat erittäin harvinaisia, muistan yhden tällaisen tapauksen, Pruikkonen sanoo.

Huijaamista torjutaan korkeakouluissa muun muassa plagioinnintunnistusjärjestelmillä, tenttitiloja valvomalla sekä ohjaamalla opiskelijoita alkuvaiheesta lähtien.

Yliopisto laskee vain vakavimmat tapaukset

Myös Lapin yliopistossa havaitut huijausyritykset ovat tyypillisesti plagiointia. Tenteissä puolestaan saatetaan yrittää käyttää älypuhelinta tietolähteenä. Tapauksia tulee ilmi tasaisesti eri tiedekunnista, kertoo Lapin yliopiston hallintojohtaja Ari Konu.

Konun mukaan yliopistossa tulee ilmi vuosittain 1–3 kurinpitoon johtavaa vilpilliseksi todettua tapausta.

Kurinpitoon johtaneiden tapausten lisäksi on kuitenkin muita tapauksia, jotka perustuvat vähäisempään vilppiin tai osaamattomuuteen tai huolimattomuuteen. Näiden tapausten määrää yliopisto ei tilastoi.

– Opettaja voi antaa esimerkiksi hylätyn arvosanan tenttisuorituksesta, jos tunnistaa matalamman tason epäilyn ja käy keskustelun opiskelijan kanssa, Konu sanoo.

Konu näkee tärkeänä, että kurinpitotoimiin mennään vasta, kun on varmistunut, että kyseessä on tarkoituksellinen sääntöjen vastainen toiminta.

– Jos tavoitellaan korkeampia lukuja näissä asioissa, mennään helposti sanktioimaan tapauksia, joissa on kysymys huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta, Konu kertoo.

