Jäähalleista löytyy huikeita säästökohteita – Rovaniemellä lähti LED-lampuilla sähkönkulutuksesta 400 000 kilowattituntia vuodessa

Rovaniemellä Lappi-Areena on tehnyt yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa energian säästämiseksi. Säästöpotentiaalia on löytynyt huomattavat määrät.

Rovaniemen Lappi-Areena käytti sähköä viime vuonna yli 2,5 miljoonaa kilowattituntia. Määrä on noin 140-kertainen nelihenkisen perheen sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräiseen kulutukseen verrattuna.

Sähkö maksoi Lappi-Areenalle viime vuonna ”vain” 140 000 euroa, kiitos halvan sähkön. Rovaniemen kaupunkikonsernin sähkösopimuksen hinta oli noin viisi senttiä kilowattitunnilta.

Energiaa kannattaa nyt säästää, kun siitä saatava hyöty on huipussaan. Onneksi isoilla kuluttajilla on usein myös paljon isoja säästökohteita.

Sami Laineen mukaan LED-lampuilla saatiin aikaan huikea säästö. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Lappi-Areenan areenapäällikkö Sami Laine kertoo, että kulutus putosi yli 400 000 kilowattituntia vuodessa pelkästään vaihtamalla valaisimet LED-lamppuihin.

– Se on aivan huikea säästö, yksi isoimmista, mitä meillä nyt on jo tehty. Tulevaisuudessa sitten mietitään vielä muita juttuja lisää.

Laineen mukaan esimerkiksi jäästä sulava vesi on tarkoitus jatkossa käyttää uudelleen, mikä säästää puhdasta vettä.

– Jäästä höylätään irtoaines pois, se kipataan sulatuskuoppaan ja kierrätetään sitä vettä sitten uudestaan ja uudestaan. Sitä kautta saadaan aika paljonkin veden kulutusta pienemmäksi.

Lappi-Areenan kylmäkoneiden uusimisesta ei ole tehty vielä investointipäätöksiä. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Lisäksi kylmäkoneiden hukkalämpöä aiotaan käyttää hyväksi nykyistä tehokkaammin. Siten voidaan tuottaa hallissa tarvittava lämmitysenergia lähes kokonaan, kertoo Lapin ammattikorkeakoulun tekemä selvitys.

Kylmäkoneiden uusimisesta ei kuitenkaan ole tehty vielä investointipäätöksiä.

– Se on sen verran tuore tulos meille, että ei ole vielä laskelmia tehty. Mutta tätä pitää ryhtyä tutkimaan ja selvittämään. Jonkin verran laitteistoja pitäisi hankkia lisää, että sitä voidaan hyödyntää. Mutta tämä on hyvä tieto meille, että tällaisiakin säästömahdollisuuksia meillä on.

Monilla paikkakunnilla on jouduttu nostamaan harjoitusvuorojen hintoja. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Monilla pienillä paikkakunnilla on jouduttu nostamaan harjoitusvuorojen hintoja, koska sähkö maksaa nyt niin paljon. Rovaniemellä on menty täsmälleen päinvastaiseen suuntaan.

– Se perustuu kaupungin päätökseen tarjota edullisempaa jääaikaa kuin mitä se ennen on ollut. Kulurakenteisiin sillä ei ole hirveästi ollut merkitystä, mutta jääurheilun kannalta se on ollut tosi huomattava pudotus, Laine kertoo.

Muualla Lapissa kunnat ovat antaneet lisätukea

Muissa Lapin jäähalleissa sähkönkulutus on satojentuhansien kilowattituntien luokkaa vuodessa.

Ne maksavat sähköstään moninkertaista hintaa verrattuna Lappi-Areenaan, joka pääsee nauttimaan kaupunkikonsernin halvasta sähkösopimuksesta. Esimerkiksi pörssisähkö oli viime vuonna viisi kertaa kalliimpaa kuin Rovaniemen konsernisähkö.

Jäähalli kuluttaa tyypillisesti satoja tuhansia kilowattitunteja vuodessa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Kemijärven Wirta-Areenalla kului sähköä viime vuonna reilut 330 000 kilowattituntia.

Toiminta jatkuu normaaliin tapaan, vaikka sähkön hinta nousi vuodenvaihteessa uuden sopimuksen myötä noin nelinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna, kertoo Wirta-Areenan toimitusjohtaja Harri Väliranta.

Välirannan mukaan jään paksuutta seurataan pari kertaa viikossa, jotta jää ei pääse liian paksuksi, mikä vaikuttaa merkittävästi sähkön kulutukseen.

Energiansäästötoimia on tehty Välirannan mukaan jo 3–4 vuoden ajan esimerkiksi uusimalla lamput, mikä helpottaa taloutta nykyisessä tilanteessa.

Lisäksi Kemijärven kaupunki nosti hallin avustukset tälle vuodelle noin 80 000 euroon, millä pystytään pitämään jäähallia normaalista auki.

Pellon jäähallissa sähköä kului viime vuonna noin 110 000 kilowattituntia, josta jäähdytyksen osuus on noin 85 000 kWh. Kustannuksia syntyi noin 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Halliin on suunnitteilla valaisinjärjestelmän uusiminen. Tavoitteena on sekä vähentää kulutusta että parantaa valaistusta, sanoo kunnan tekninen johtaja Esa Kassinen.

– Sähköenergian hinnan osalta meillä on tilanne kuitenkin kohtuullisesti hallinnassa lähitulevaisuuden osalta edullisten sähkönhintakiinnitysten ansiosta.

Torniossa Hannulanmäen jäähalli kuluttaa sähköä yli 500 000 kWh vuodessa, sanoi jäähalliyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Ahti Alamäki Ylelle viime syksynä.

Alamäki kertoi tuolloin, että talven hallivuoroja jouduttiin muokkaamaan hieman sähkön korkean hinnan vuoksi ja hallin aukioloaikoja muutetaan tarvittaessa.

Ylitorniolla Ainiovaaran jäähalli kuluttaa sähköä alle 400 000 kilowattituntia vuodessa, sanoo halliyhtiön puheenjohtaja Juha Kuitunen. Siitä maksetaan pörssisähköhintaa siirtomaksuineen.

Ylitornion kunta on ostanut viime vuosina jääaikaa 50 000 eurolla, mutta tälle vuodelle summa on nostettu 80 000 euroon. Kunta antoi myös viime syksynä hallille 15 000 euroa lisätukea.