Postinjakaja kuoli jäätyään auton alle Kouvolassa – tällainen on risteys, jossa on tapahtunut aiemminkin onnettomuuksia

Kouvolassa on käynnistymässä selvitys, jossa tarkastellaan koko kaupungin liikenneturvallisuuskohteita.

Kouvolassa on herännyt keskustelu eilisen onnettomuusristeyksen turvattomuudesta.

56-vuotias polkupyörällä kulkenut postinjakaja kuoli keskiviikkona keskellä päivää, kun hän jäi auton alle Kouvolan keskustassa. Tapaturma sattui puoliltapäivin Marjoniementien ja Savonkadun risteyksessä.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena.

Onnettomuus sattui Marjoniementiellä Savonkadun risteyksessä. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Selvitys käyntiin

Kouvolassa on käynnistymässä kevään aikana liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys. Kaupunki tekee sen yhdessä ely-keskuksen kanssa tämän vuoden aikana.

Suunnitelmassa käydään läpi koko kaupungin liikenneturvallisuuskohteet. Edellinen päivitys on tehty vuonna 2017.

Yksi tarkastelun kohteista on Marjoniementien ja Savonkadun risteys, jossa polkupyöräilijän kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus tapahtui keskiviikkona.

– Suunnitelman perusteella katsotaan, millaisia toimenpiteitä tulevaisuudessa näihin kohteisiin pitää tehdä, Kouvolan kaupungin liikenneinsinööri Antti Tamminen sanoo.

Kovia ajonopeuksia

Marjoniementiellä on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Väistämisvelvollisuus on Savonkadulla, ja Marjoniementie on etuajo-oikeutettu.

Väistämisvelvollisuudet muuttuivat kyseisellä risteysalueella vuonna 2019, jolloin Marjoniementien jatkettu tieosuus otettiin käyttöön. Sen jälkeen Marjoniementien ja Savonkadun risteyksessä on sattunut ainakin kaksi onnettomuutta.

Onnettomuuspaikalla oli keskiviikkona iltapäivällä vielä merkkejä polkupyöräilijän ja auton törmäyksestä. Kuva: Antro Valo / Yle

Risteyksen lähellä myyjänä työskentelevä kaupunginvaltuutettu Miia Witting (kok.) kertoi keskiviikkona Kouvolan Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että hän on esittänyt huolensa jo aiemmin risteyksen turvattomuudesta Kouvolan kaupungille.

Witting kertoo lehdessä, että autoilijat saattavat ajaa alueella jopa satasta.

Liikenneinsinööri Antti Tamminen kertoo, että kaupunki mittasi viime vuonna nopeuksia kyseisessä risteyksessä.

– Siinä on ollut aika kovia nopeuksia, mutta ei sinänsä mitään poikkeavaa muusta liikenneympäristöstä. Joitakin yksittäisiä kovempia nopeuksia on ollut, Antti Tamminen kertoo.

Lautakunta nostaa asian esille

Kouvolan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Joni Mörk (ps.) sanoo, että lautakunta käsittelee tapausta torstain kokouksessa. Tarkoituksena on miettiä, mitä risteykselle pitäisi tehdä, ettei vastaavia onnettomuuksia sattuisi.

– Mekin haluamme tietää, mitkä ovat tarkat suunnitelmat ja aikataulut tässä, Joni Mörk sanoo.

Mörkin mukaan tiellä voitaisiin esimerkiksi laskea nopeusrajoituksia ja tehdä tiehen pomppuja ajonopeuksien hillitsemiseksi.

Autoilijat ajavat toisinaan liian kovaa Marjoniementiellä. Kuva: Antro Valo / Yle

Myös Mörk on havainnut, että joillakin autoilijoilla vauhti kiihtyy tiellä liian kovaksi. Lisäksi näkyvyys on huono mäkisen maaston takia.

Joni Mörkin mukaan alueen tiejärjestelyihin on suunnitteilla muutoksia, koska Marjoniemeen rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Marjoniemen koulun on tarkoitus valmistua syksyyn 2026 mennessä.

Tiejärjestelyihin olisi Mörkin mukaan mahdollista tehdä muutoksia jo ennen sitä.

– Kyllä meidän pitää päästä siihen, että mieluummin ennakoidaan asioita kuin reagoidaan vasta sitten, kun jotain tapahtuu.

