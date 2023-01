Ukraina julkaisi videon suojautuvista venäläissotilaista Soledarissa – kaupunki on tuhoutunut taisteluissa maan tasalle

Ukrainan rajavartiolaitos välitti kuvia venäläisistä sotilaista Soledarissa. Maa on torjunut Venäjän hyökkäystä myös saksalaisvalmisteisilla panssarihaupitseilla.

Soledarin pieni suolakaivoskaupunki Itä-Ukrainassa on tuhoutunut maan tasalle rajuissa taisteluissa. Tästä kertovat myös satelliittikuvat.

Venäjän armeijan tukena taistelevan palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin julisti jo eilen keskiviikkona Soledarin valtausta. Kuitenkin jopa Kreml ampui väitteen alas ennenaikaisena.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä on kuitenkin onnistunut saamaan haltuunsa osia Soledarista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi muistutti, että kaupunki on miltei täysin miehittäjien tuhoama. Hän vakuutti Ukrainan vahvistavan Donetskin alueella puolustustaan.

Kumpikin armeija kärsinyt tappioita

Zelenskyi kutsui Venäjää terroristivaltioksi, joka pyrkii propagandassaan esittämään Soledarin osittaisen valtauksen saavutuksenaan.

Edelleen jatkuvaa taistelua on käyty suurten miestappioiden hinnalla.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi, että Venäjälle on aiheutettu valtavia tappioita. Samalla hän myönsi Ukrainan kärsineen merkittäviä menetyksiä.

Podoljakin mukaan kaupungissa on käyty lähitaisteluita, ja tykistö on ollut käytössä molemmin puolin.

”Venäläiset hyökkäävät ruumiiden yli”

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Malyar sanoi, että ukrainalaiset pitävät edelleen puoliaan Soledarissa.

– Venäläiset hyökkäävät omiensa ruumiiden yli ja lähettävät sotilaitaan tuhansittain kuolemaan, luonnehti Malyar tilannetta.

Ukrainan rajavartiolaitos julkaisi drooni-kuvaa Soledarissa taistelevista venäläisistä, jotka suojautuvat Ukrainan tulituksen alla. Kuvan välittänyt uutistoimisto Reuters pystyi vahvistamaan kuvauspaikan, mutta kuvauksen ajankohtaa ei ollut mahdollista varmistaa.

Donetskin alueella on taisteltu pitkään. Tämä kuva on otettu 20.11.2022. Kuva: Diego Herrera Carcedo / AOP

Soledarissa jumissa yli 500 asukasta

Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko sanoi Ukrainan televisiossa, että Soledariin on jäänyt 559 siviiliä, joista 15 on lapsia. Heitä on mahdoton evakuoida taisteluiden jatkuessa.

Ukraina on vaatinut puolustustaistelunsa tueksi raskasta panssariaseistusta Euroopan mailta. Myös viime puheessaan Zelenskyi viittasi länsimaisen panssariaseistuksen tarpeeseen.

Vetoomus kohdistuu etenkin Saksaan, joka valmistaa Leopard-taistelupanssareita. Niiden toimittamisesta Ukrainalle ei ole vielä tehty päätöstä.

Ukrainalla saksalaisvalmisteisia panssarihaupitseja

Muuta panssarikalustoa maa on kuitenkin saanut.

Reutersin kuvissa Soledarin lähistöllä ukrainalainen panssarihaupitsi tulitti venäläisten asemia.

Haupitsin miehistöön kuuluva 33-vuotias sotilas, joka ilmoitti taistelijanimensä olevan ”Pravda”, sanoi että Ukrainassa saksalaisvalmisteiset panssarihaupitsit ovat ensi kertaa mukana taistelussa – lukuunottamatta aiempaa käyttöä Afganistanin operaatiossa.

Ukrainalaissotilas kiitti haupitsin ominaisuuksia. Hänen haastatelunsa keskeytyi hälytykseen, jolloin myös paikalla olleiden toimittajien oli suojauduttava.

Lähteet: Reuters, AFP