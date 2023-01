SM-liigajoukkueet lähtivät Tampereen Hakametsästä, mutta hallille olisi enemmän käyttäjiä kuin sinne mahtuu – tältä hallissa näyttää nyt

Jääurheilutoiminta jatkuu Hakametsän jäähallissa vireänä, vaikka SM-liiga sieltä on jo poistunut. Video: toimittaja ja kuvaus Valtteri Kujansuu, editointi Antti Eintola / Yle

Suomen ensimmäinen jäähalli Tampereen Hakametsä on edelleen kovassa käytössä.

Hallimestari Jarmo Nurminen kertoo, että viime aikoina halliin on pitänyt jopa palkata lisää työntekijöitä. Nurmisen mukaan halukkaita käyttäjiä olisi enemmän kuin vuoroja on tarjota.

Hallimestari Jarmo Nurminen kertoo, että Hakametsässä jää käyttämättä vuoroja oikeastaan vain kaikista hankalimpina ajankohtina, kuten aamuvarhaisella. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Jää on Hakametsässä edelleen vanhalla paikallaan. Harjoitusten lisäksi kaukalossa on otteluita, koska hallivanhus on esimerkiksi Kooveen Mestis-joukkueen ja tamperelaisten juniorijoukkueiden kotiareena.

Toimintaa on ympäri vuoden. Viime kesänä oli esimerkiksi koripalloa, lentopalloa ja padelia. Hakametsän edustalla järjestetyt musiikkikonsertit ovat työllistäneet myös hallin työntekijöitä.

Ravintolan paikalle kuntosali

Hakametsän käyttö muuttui, kun SM-liigajoukkueet Tappara ja Ilves muuttivat Tampereen uuteen areenaan runsas vuosi sitten.

– Suurin muutos on varmaan se, että yleisöä peleissä ei ole enää siihen malliin kuin ennen, mutta kyllä täällä käyttäjiä riittää, Nurminen sanoo.

Hallin uudistus on parhaillaan käynnissä. Toiselle pitkän sivun käytävälle on tehty jo yleisurheilijoita varten kolmen juoksuradan levyinen mondo-alusta. Käytävän toiseen päähän, ravintolan paikalle rakennetaan kuntosalia.

Uusi juoksualusta asennettiin Hakametsään viime vuoden loppupuolella. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kuntosalitarvikkeet odottavat käyttöönottoa Hakametsän jäähallin käytävällä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Vielä muutokset eivät siis ole kovin suuria, mutta myöhemmin on tulossa laajempi peruskorjaus. Siinä yhteydessä katsomopaikkojen määrää on tarkoitus vähentää selvästi nykyisestä. Näin tilaa saadaan edelleen lisää uudenlaiseen liikuntakäyttöön.

Katsomossa on jatkossa tilaa 3 000 katsojalle. Ylimmäiseen kerrokseen on suunniteltu muun muassa juoksurataa. Kuva: Peab ja YH Kodit

Tältä kaukalo nykyään näyttää katsomosta käsin. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Tampere suunnittelee parhaillaan koko Hakametsän alueen uudistusta. Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävä liikuntakeskittymä (siirryt toiseen palveluun). Vanhan hallin viereen aiotaan rakentaa uusi sisäpalloiluareena. Alueelle on tulossa myös uusia kerrostaloja.

Hakametsän jäähalli rakennettiin vuoden 1965 jääkiekon MM-kisoja varten.

