20-vuotias YleX on ollut ponnahduslauta monelle poptähdelle – Isac Elliot pinnasi koulusta kuullakseen kappaleensa ensisoiton radiosta

Robbie Williamsin Let Me Entertain You oli ensimmäinen YleX:llä kuultu biisi 13.1.2003. Nimensä mukaisesti se kutsui yleisön viihtymään uuden kanavan parissa.

YleX syntyi Ylen radiokanavauudistuksen yhteydessä. Samalla edeltäjä, vuonna 1990 perustettu Radiomafia jäi historiaan. Ylessä haluttiin keskittyä entistä vahvemmin nuorempaan 15-30-vuotiaaseen yleisöön, joten myös kanavan nimi haluttiin vaihtaa.

Muutos sai osakseen myös kritiikkiä, sillä Radiomafia oli ollut monelle sukupolvikokemus. Uusi kanava koettiin liian kaupallisena nuorison hittikanavana.

YleX on jatkanut Radiomafian aloittamaa Kesäkumi-kampanjaa, johon kuuluu Kesäkumibiisi. Vuonna 2005 sen esitti nousussa oleva PMMP niin ikään perinteeksi muodostuneessa YleXPopissa.

Nyt YleX on ehtinyt jo 20 vuoden ikään. Tuona aikana musiikin kuluttaminen on kokenut suuren muutoksen suoratoistopalveluiden ja sosiaalisen median myötä. Myös sukupolvet ovat vaihtuneet, mutta kanava on pysynyt relevanttina. YleX on edelleen kuunnelluin kanava nuorten kohderyhmässä.

Pitkän linjan musiikkitoimittaja ja Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Ilkka Mattila sanoo, että YleX:n vahvuutena on ollut uudistumiskyky nopeasti muuttuvan populaarikulttuurin paineessa.

– YleX:n kiistaton ansio on se, että se on reagoinut nopeisiin muutoksiin popmusiikissa, jotka ovat lähteneet aikalailla katutasolta. 20 vuotta tuollaisella konseptilla on poikkeuksellinen juttu.

Tärkeä rooli monen poptähden alkutaipaleella

YleX:n tärkeimpänä tehtävänä on ollut nostaa esiin uutta kotimaista musiikkia ja sen tekijöitä. Mattilan mukaan kanava on tehnyt sitä ilman kilpailijaa.

– Aika moni muu radiokanava ei tuo samalla tavalla esiin uuden sukupolven artisteja popmusiikin puolella. Siellä ovat soineet kappaleet, joita ei ole hirvittävästi muualla rummutettu. Se on arvostettava piirre.

Alma on yksi artisteista, jonka musiikkia on kuultu ensimmäistä kertaa YleX:n taajuudella. Kuva: Juuli Aschan, YleX

Monen tämän hetken poptähden kappaleet ovat soineet ensimmäistä kertaa YleX:n taajuuksilla.

Musiikkipäällikkö Tapio Hakanen kertoo kuulleensa lukuisia tarinoita siitä, kuinka tärkeä hetki aloittavalle artistille on kuulla kappaleensa ensimmäistä kertaa radiossa.

– Esimerkiksi Isac Elliot jäi koulusta kotiin, kun tiesi, että hänen ensimmäinen kappaleensa soi ensimmäistä kertaa YleX:llä.

Hakanen listaa monta artistia, joiden alkutaipaleella YleX:llä on ollut mukana. Sellaisia ovat olleet esimerkiksi Sanni, Alma, Gasellit, Vesta ja Behm. Heidän kappaleensa ovat soineet ensimmäistä kertaa musiikin erikoisohjelmissa tai heidät on arvioitu lupaaviksi artisteiksi Läpimurto-listauksessa.

Blind Channel voitti YleX:n Stage haltuun -bändikilpailun jo vuonna 2015 eli vuosia ennen menestystä UMK:ssa ja Euroviisuissa.

– Emme voi ottaa kunniaa artistin menestyksestä, mutta meillä on ollut siinä alussa merkittävä rooli, Hakanen sanoo.

YleX nimesi Behmin vuoden lupaavimmaksi tulokkaaksi vuoden 2020 Läpimurto-äänestyksessä. Laulaja esiintyi saman vuoden YleXPopissa.

Radio tekee edelleen jättihitit

Vielä 20 vuotta sitten yksittäinen radiokanava pystyi luomaan yksin musiikki-ilmiöitä. Nykyisin musiikin kuluttaminen on pirstaloituneempaa ja ilmiöitä syntyy sosiaalisen median kuten Tiktokin kautta.

Tämän takia YleX on jo ollut pitkään muutakin kuin pelkkä radiokanava. Se on esimerkiksi levittäytynyt some- ja Youtube-kanaville, tekee keikkataltiointeja ja on mukana UMK:ssa.

Hakanen kuitenkin muistuttaa, että radiolla on edelleen merkittävä rooli jättihittien tekijänä. Suomen Spotify-listan ykköseksi pääsee alhaisimmillaan 50 000 päivätoistolla. YleX Aamu tavoittaa saman määrän yhdellä soitolla.

– Yksi Suomen eturivin tähti sanoi muutama vuosi sitten, että kun kappale on Spotifyn ykkönen, niin ihmiset eivät osaa laulaa mukana. Mutta kun se soi radiossa, niin kaikki osavat laulaa mukana.

YleX juhlistaa 20-vuotista taivaltaan pitkin vuotta. Oikeana syntymäpäivänä kanavalla soi jälleen Let Me Entertain You.